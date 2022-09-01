Tahar Thabti

ليبيا: « أسئلة عربيّة » بمناسبة الذّكرى52 لثورة الفاتح مِن سبتمبر.

★ لماذا وَكيف تشكّلت ثمّ « تبخّرت » تلك الكرنفالات الّتي إنتصرت للعدوان الأطلسيّ الوحشيّ على السّاحة اللّيبيّة سنة2011 وَحلّ محلّها الآن تجاهل كامل لنتائجه المدمّرة الّتي إستقرّت آخر فصولها هناك على ساحة مستباحة للنّهب الدّوليّ وَ »حروب منسيّة » يختلط فيها « الحابل » الخارجيّ ب »النّابل » المحلّيّ!؟.

★ أين إختفت تلك « الجموع » المندفعة (المدفوعة) لمؤازرة « ثورة » عجيبة لواؤها العلَم الإدريسيّ.. وَظهيرها في السّماء وَالبحر حمم الأطلسيّ.. وَ »ملهمها » ب-ه-ليفي الصّ هيو فرنسيّ.. وَرعاتها على الأرض قطعان مِن ورثة الحقد الكرغليّ وَالشّركسيّ وَلفيف مِن دجّاليّ الإسلام السّياسيّ وَمِن وكلاء الخارج وَعبدة الدّولار وَالكرسيّ وَكلّ مَن والاهم لجهل أو طمع أو إختلال نفسيّ!؟.

★ لماذا تلحّف الجميع الآن بالصّمت وَهم يرون نتائج ما شاركوا -بشكل أو بآخر- في حصوله وَتركوا ضحايا البلاء في بلائهم بعد أن دُمّر بلدهم وَسالت دماؤهم وَأنتُهِكت أعراضهم وَتشرّدت أعداد كبيرة مِنهم وَصودر نفطهم وَأغتُصِب غربهم مِن قِبل كتائب وَمرتزقة سنبل أردوغان!؟.

★ ماذا يُمكن أن يَقول الآن يا تُرى ذلك الكثير مِن « اليمين » وَ »اليسار » مِمّن جرفه التّيّار وَإنتصر لكلّ هذا العار وَتنَكّر-جاهلا أَو صاغرا أو طامعا- لحقوق الأخوّة وَالجوار!؟.

★ أين « إحتجب » أدعياء « حقوق الإنسان » الآن بعد أن تحوّلت السّاحة اللّيبيّة طوال عشرّة كاملة إلى مسرح مفتوح للجرائم الّتي تشيب لها الوِلدان وَتجفّ لها الوديان!؟.

★ كيف للعقلاء أن يتحمّلوا مأساة عشرات الآلاف مِن الأسرى في السّجون السّرّيّة وَمأساة أهل تاورغاء وَسائر المدن وَالقرى الّتي أعملت فيها العصابات الخرقاء معاول الهدم حيثما مرّت أو إستقرّت مِن الغرب إلى الجغبوب وَمِن الشّمال إلى الجنوب!؟.

★ ماذا يقول الآن « أهل التّرف » عن « الشّرف » وَعن « مفاهيم الإجتماع وَالدّولة المدنيّة » وَ »النّخوة العربيّة » بعد أن علموا بكلّ تلك الفظاعات الّتي تجري في معتقَلات التّكفيريّين وَالعصابات الكرغليّة الّتي ضاقت بالنّساء وَالشّيوخ وَضحايا العقَد العثمانيّة وَالقبليّة!؟.

★ ما هي فائدة الإكتفاء بالقول الآن بأنّ السّاحة اللّيبيّة تحوّلت مأساتها إلى بليّة إقليميّة بعد أن إشترك « الجميع » (إلاّ مَن رحم ربّك) عن مكر أو غباء أو حُسن نيّة في الدّفع بها إلى هذا المستوى مِن الفوضى وَغياب الضّوابط الإنسانيّة وصولا إلى وضعها الرّاهن كمنصّة عسكريّة لقوى الإستعمار وَفي مقدّمتها الإستعمار العثمانيّ العائد بقوّة إلى المنطقة معزّزا بآلاف « الرّوابع » وَ »الدّواعش » وَكلّ مَن لفّ لفّهم مِن شذّاذ الآفاق!؟.

هي « أسئلة عربيّة » لا تهدف إلى إسعاف شخص أو نظام أو نهج سياسيّ بعينه وَإنّما تتّجه رأسا إلى محاولة إنعاش ما بقي نابضا مِن يقظة الكثيرين مِن عرب هذه الأيّام قبل أن يتحوّل الإستفهام -نهائيّا- إلى إتّهام.