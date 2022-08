DÉCÈS de GORBATCHEV , « HÉROS « pour l OCCIDENT , qui se veut rester DOMINATEUR , et … » TRAÎTRE « , pour nombreux RUSSES , ex SOVIÉTIQUES …. ( A.D. )

Michael Sergueivitch GORBATCHEV est décédé , hier , à 91 Ans , après avoir été en 1991 , le dernier Président de l Ex Union Soviétique . Et il fut accusé d être devenu tant complaisant avec l Occident , à dominante Américaine , d ou sa non résistance à la fin de l URSS , le 25 Décembre 1991 , date aussi de sa démission …Parfois de visage anonyme Gorbatchev a sur le Front , large , une immense tache noirâtre , sur un visage pâle …

Avant et après le démantèlement de L URSS , redevenu Russie , Gorbatchev avec quelques exagérations , des commentaires , est devenu « Heros « en Occident , et « Traître « en Russie et parmi ses partenaires à travers le monde .Juste 2 chiffres de l avant et de l après éclatement : l URSS de Mourmansk , ou Bakou au Kamchatka , s étendait sur 22 millions de Klm2 . Bien plus que les USA et la CHINE réunis . La RUSSIE , de nos jours , s étend « seulement « sur 17 millions de klm2 …Bye , Bye , les autres régions , une dizaine , devenues indépendants dont …l L UKRAINE , actuellement en guerre contre la …Russie . Guerre , bien plus d influences des Grands que guerre régionale .Les USA ont apporté à l Ukraine , en 6 mois de Guerre , plus de 55 Milliards de dollars , pour un emblème de aides étrangères de 85 milliards .

Et dire que des dizaines de pays en super difficiles , dont la Tunisie , « rêvent « d être aidé en moins d un milliard . Et les USA , remettent en cause les 500 millions promis à la Tunisie , soit …moins de 1 / % de la dernière aide militaire à l Ukrine , en si peu de mois !

Et c est dans cet esprit de puissances , et non des Droits de l Homme , que hier Joe Biden a rendu un super hommage , à Gorbatchev , alors que cela laisse , indifferents et même amers , de très nombreux … Russes .

La Fin de l URSS ( 1917 , Lénine , Staline …a 1991 ) , a laissé croire que l Occident , et sa politique libérale allait reprendre une domination sans partages . Et même relents , et relances des anciennes politiques coloniales , sous d autres aspects plus humainement acceptables . Et aussi punitions des récalcitrants , ou empêcheurs de laisser cette domination , de s accaparer des richesses énergétiques . Où l’ opposition à un gendarme occidental local : Israël . Cela a conduit à plus de terrorismes et contre terrorismes , montées des extrêmes , et aussi plusieurs guerres meurtrières dont l Afghanistan , l ‘ Irak … Un peu plus tard , les ennemis d hier , Islamistes tels les Frères , sont devenus alliés , et furent récompensés par l octroi de diriger tant de pays arabes dont l Égypte , la Syrie , Libye et …Tunisie . La , encore de nombreux échecs , notamment en Égypte , Syrie , guerres civiles en Libye ou Irak , et Tunisie au bout du rouleau de son économie et …de ses Frères

Mais le ras le bol des russes , réduits à si peu d influences , rappelez vous Eltsine … , a amené Vladimir Poutine , à l ombre de la montée « vertigineuse « de là Chine . Alors que l Occident n a plus sa belle superbe affichée depuis là Fin de la seconde Guerre mondiale . D ou les extrêmes incertitudes de nos jours actuels

De ces jours 2022 , l OCcident Américain , et sa filiale européenne , veulent affaiblir la Russie et à travers Elle , la montee , inexorable , de la Chine . Ces calculs d un Biden , vieillissant , fatigué , s avére hasardeux , par la montee de plus en plus de nouveaux contestataires , y compris en Amérique Centrale ou du Sud . La Corée du Nord a déjà l Arme Atomique , l ´ Iran est en stade très avancé ‘.Et nous voilà , en cette entrée Septembre 2022 , après vacances , dans un monde incertain . Ou l Occident pleure , le dernier « grand … Soviétique « ! , l’ennemi majeur de Hier . Et Poutine , et ses armes atomiques , ne veut nullement s ´ incliner ….

Un monde qui s obstine dans la recherche des Dominations , américaines , européennes , asiatiques . Alors que le vrai danger universel de demain , c est le réchauffement de la Terre , dite commune , les inondations et feux de plus en plus fréquents , la sécheresse , d ou famines , et immigrations en millions ..

Gorbatchev ? , un « Géant « qui va vite passer à l oubli ! … AD

