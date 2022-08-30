الدكتور المناعي يتحدث عن صفقة البغدادي: السبسي أخطأ والجبالي ارتكب الخطيئة

عرابيا الأحد 1 جويلية 2012

السبسي أخطأ…. والجبالي ارتكب الخطيئة

بدا لي الدكتور المناضل والناشط السياسي أحمد المناعي خزانا لذاكرة جيلية منتعشة على مدى ما يزيد من نصف قرن من الانغماس في الشأن العام. وقد تعرف أثناء اقامته الطويلة في فرنسا على أغلب قيادات حركة النهضة. وقد التقى في سنة 1968 لأول مرة بالشيخ راشد الغنوشي أي قبل أن تتأسس الحركة. ُم استمرت علاقته به وبرفاقه طوال سنوات منفاهم في باريس ولندن ثم عبر المراسلات البريدية والإلكترونية …ورغم أنه لم ينتظم في أي حزب بما في ذلك حركة النهضة فأنه يستطيع أن يسرد لك تاريخها بالتفاصيل الدقيقة المتعلقة بعلاقاتها وأساليب عملها الداخلية.

وبعد أن قامت حكومة الجبالي بتسليم البغدادي المحمودي الى المجلس الانتقالي دفعني الاستفزاز الى استحضار شهادة سمعتها من الدكتور المناعي عن حادثة مماثلة تمت في مطلع التسعينات وكانت حركة النهضة طرفا رئيسيا فيها . هذه الحادثة تتعلق بعملية القبض على المتمرد والثائر الفنزويلي راميريز سانشيز المعروف باسم كارلوس في سنة 1994 من قبل المخابرات الفرنسية في السودان.

يقول الدكتور أحمد المناعي »حركة النهضة كانت متورطة في هذه العملية…وقد لعبت فيها دور الوسيط والشريك مع نظام حسن الترابي ذو المرجعية الإسلامية الاخوانية

وقد لعب القيادي الحبيب المكني دورا رئيسيا في تسهيل الاتصالات بين بخرائط الترابي وباسكو(وزير الداخلية الفرنسي) آنذاك لتنسيق عملية اختطاف كارلوي من السودان على ايدي المخابرات الفرنسية.

ويؤكد المناعي »لأن الصفقة تمت آنذاك بين نظام الترابي والمخابرات الفرنسية. وكانت تقضي بسماح السودانيين لهذه الأخيرة باختطاف كارلوس من الأراضي السودانية مقابل أن تمد المخابرات الفرنسية حكومة الخرطوم بخرائط لواقع المتمردين.

ولا يستبعد د.المناعي علم الشيخ راشد الغنوشي بهذه العملية وبالدور الذي لعبه القيادي في حركة النهضة ..الذي اعترف لاحقا في أحدى رسائله المنشورة في العملية بتكليف رسمي من الحركة حيث كان ينتظر أن تتدخل الحكومة الفرنسية لدى الرئيس المخلوع لتسوية وضعيتهم…وقد نشرت الصحف الفرنسية آنذاك تفاصيل الصفقة وتحدثت بالتفصيل عن دور حركة النهضة فيها(صحيفة الكنار أنشيني).

ويضيف د.أحمد المناعي « عملية اختطاف كارلوس تمت بالفعل في 1994 وقد تم الكشف خلال جلسات محاكمة كارلوس عن تواطئ حكومة الخرطوم ولكن الغريب في القصة أن لا السودان تحصل على خرائط تمركز المتمردين ولا حركة النهضة تمكنت من تسوية ملفها مع النظام آنذاك…وما أشبه اليوم بالبارحة فعملية تسليم البغدادي المحمودي تمت دون أن تجني لا الحركة ولا الحكومة شيئا غير سوء السمعة..

وفي تعليقه على عملية تسليم المحمودي يقول المناعي: »أنا اطلعت على أدبيات حركة النهضة منذ الثمانينات ولم أصدق يوما أنهم يمثلون الأسلام » ويستدرك »أنا لا أشكك في عقائد منتسبيها ولكني لا أثق بتوجهاتهم السياسية وأعتقد أن عملية تسليم البغدادي تمت في ذات اطار العلاقات الثنائية بين تنظيمين اخوانيين . ثم يضيف »السياسة الخارجية التونسية طبعت تاريخيا بالمحافظة والذين جاءوا بعد الثورة قالوا أنهم يريدون طبعها بالثورية فلم نرمن ثوريتهم الا الأنتكاس وضياع البوصلة في كثير من الملفات بداية بالموقف من الأحداث في سوريا وانتهاء بتسليم البغدادي.

وهنا أريد أن أؤكد أن مسلسل صفقة تسليم البغدادي بدأت مع حكومة السبسي وأن الكثير من المغالطات يتم ترويجها في هذا الأطار. فاذا كانت حكومة الجبالي قد أتمت صفقة البيع فأن حكومة السبسي هي التي الان قبضت عليه بتهمة مزي فة وهي اجتياز الحدود خلسة رغم أن وثائق دخوله الى التراب التونسي كانت سليمة. ورغم أنه لم يكن مطلوبا وقتها لأية جهة قضائية في ليبيا أو خارجها. فالرجل لا يزال حتى لحظة القبض عليه رئيسا للوزراء والنظام في ليبيا لا يزال الى ذلك التاريخ تحت حكم معمر القذافي .

ويقول د. المناعي بكل أسف حمادي الجبالي تصرف من منطلق أمين عام حركة اخوانية وليس كرئيس حكومة تمثل الشعب التونسي. واذا كان السبسي قد ارتكب خطأ القبض على المحمودي فأن الجبالي قد ارتكب خطيئة من خلال تسليم جار مستجير ببلادنا.

والأدهى والأمر في هذا أنه في سنة ثلاثة وتسعين أرسلت الحكومة التونسية الى فرنسا قائمة تضم أربعين من أسماء طالبي اللجوء كان أغلبهم من النهضة وكنت أحد المذكورين في القائمة رغم أنني لا أنتمي للنهضة تطلب من الحكومة الفرنسية تسليمهم ولكن باريس لم ترد على طلبها

واليوم نجد مع كل أسف ان هؤلاء الذين يسلمون اللجئين هم انفسهم اؤلائك الاجئين المطلوبين الذين رفضت فرنسا تسليمهم..

خالد القفصاوي