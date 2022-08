Tunis — Le responsable des opérations de la Banque Mondiale en Tunisie, Tony Verheijen, a déclaré dans une interview à nos confrères de « Business News » : « Nous avons octroyé à la Tunisie 15 milliards de dollars depuis la révolution, notant que les relations de la banque avec la Tunisie sont quelque peu inhabituelles, étant donné que le montant des fonds que la banque a mis à la disposition de la Tunisie depuis 2011 dépassait ce qui est généralement attribué à un pays dans sa taille économique.

Le représentant de la Banque mondiale a ajouté que le problème de la Tunisie est qu’elle n’est pas suffisamment intégrée dans l’économie mondiale, avec le refus de l’administration tunisienne de mettre en œuvre des projets que la banque a validés avec le gouvernement après l’approbation de la Chambre des représentants.

Il a également déclaré que le gouvernement tunisien n’est pas en mesure de mener à bien les projets financés par la Banque mondiale malgré la disponibilité de ces fonds, soulignant que les budgets pour soutenir la réforme des institutions publiques n’ont pas obtenu le succès escompté, affirmant: « Nous nous trouvons aujourd’hui face à une situation d’échec presque ». Et que la situation économique sera très critique en 2020 et 2021, il ne faut donc pas perdre plus de temps, ajoute-t-il.

« Nous pourrons parler d’investissement plus tard, car nous avons économisé 1,8 milliard de dollars pour des projets d’investissement. Nous sommes également dans une situation critique en raison de l’échec de ces projets en raison du déficit du gouvernement malgré l’existence de fonds importants à cet effet. »

Il a expliqué que les subventions sont considérées comme une question exceptionnelle, déclarant: « Parce que nous considérons que la Tunisie et tout le chemin parcouru depuis 2011 est un atout positif calculé au profit de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, c’est le seul pays de cette région qui a réussi sa transformation démocratique, nous savons donc que pour réussir la transition politique, cette démocrate doit absolument réussir aussi sa transition économique. »

M. Tony Verheijen a souligné que l’impact de cet appui budgétaire n’a pas été ressenti par la banque à travers les réformes économiques sur trois raisons. La première raison est que l’économie tunisienne n’est pas suffisamment intégrée dans l’économie mondiale. La deuxième raison est due au développement des institutions publiques, comme l’expert note le risque croissant lié aux problèmes des finances des institutions publiques telles que Tunisair, la TRANSTU, la Steg ou encore la Soned, etc.

« Les entreprises publiques ne sont pas autonomie dans leur stratégie commerciale, donc elles opèrent sur les instructions du gouvernement. Si le directeur commercial de Tunisair parle des routes que Tunisair doit servir, c’est sur instruction du gouvernement et cela n’est pas basé sur des considérations commerciales. Il y a aussi des considérations politiques qui n’ont rien à voir avec l’opération commerciale de Tunisair. C’est un ordre direct du ministère » conclu le représentant de BM en Tunisie.