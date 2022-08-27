تظاهرة ثقافية لحزب افاق تونس

نظم المكتب الجهوي لحزب افاق تونس بسوسة تظاهرة ثقافية بإشراف النائب حافظ الزواري وذلك بمسرح كورتينا بالقلعة الكبرى.

وقد شرفني المكتب بدعوتي لهذه التظاهرة وسعدت بحضورها والاستماع الى المحاضرة التي ألقاها الأستاذ عبد الجليل بوقرة بعنوان « 18 جانفي 1952 -14 جانفي 2011: العلاقة والتحديات. ونذكر بأن التاريخ الأول هو تاريخ بداية الثورة الوطنية التونسية التي انتهت بالاستقلال في 20 مارس 1956.

حزب افاق تونس هو من الأحزاب الفتية التي تأسست بعد 14 جانفي 2011 وقد حضرت أحد اجتماعات حملته الانتخابية لسنة 2014 –المنستير- وأذكر أني سألت رئيس الحزب ومؤسسه ياسين إبراهيم في نهاية مداخلته عن موقف حزبه من الحرب المفروضة على سوريا؟ فأجابني بكل بساطة: ليس لنا موقف.

وهو ما أغضبني كثيرا واضطرني للأحتجاج على هذه السلبية فقد كانت عمليات ارسال الأرهابيين التونسيين الى سوريا في أوجها واعلنت أني لن أصوت لمرشح هذا الحزب الصديق علي بنور ….علي بنور نجح رغم أني لم أصوت له.

في ختام التظاهرة فوجئت بلفتة كريمة لحزب افاق تونس تمثلت في تكريمي أنا ومجموعة من مناضلي الجهة بهذا الدرع.

وفي السنة الماضي 2013 وفى نفس المناسبة حصل لي تكريم مماثل من حزب الثوابت الذي أسند لي شهادة تقدير ّ »لدفاعي على حقوق الأمة العربية » وهو ما لم أدعيه ولكن شاركت فيقط في بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا وأديت شهادتي بكل أمانة كجميع أفراد البعثة.

فشكرا جزيلا لقيادتي حزبي « الثوابت » و »افاق تونسّ » .

أحمد المناعي

يوم الأربعاء 14 جانفي 2015