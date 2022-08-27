بيان وزارة الخارجية التّونسية، ردا على البيان المغربي

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تُعرب تُونس عن إستغرابها الشّديد ممّا ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التّونسية ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية الصّحراوية الدّيمقراطية في ندوة طوكيو الدّولية للتّنمية في إفريقيا التي تحتضنها بلادنا يومي 27 و 28 أوت 2022.

ويهمّ وزارة الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج أن توضّح ما يلي:

– حافظت تونس على حيادها التّام في قضية الصحراء الغربية إلتزامًا بالشّرعية الدّولية، وهو موقف ثابت لن يتغيّر إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلميًا يرتضيه الجميع.

– كما تَلتزم تونس بقرارات الأمم المتحدة، فإنّها مُلتزمة أيضا بقرارات الإتحاد الإفريقي التي تُعدّ بلادنا من أحد مؤسّسيه.

– وفي هذا السياق، يجدر التّوضيح بأنّه خلافًا لما ورد في البيان المغربي، فقد قام الإتحاد الإفريقي في مرحلة أولى بصفته مشاركًا رئيسيًا في تنظيم ندوة طوكيو الدّولية بتعميم مذكّرة يدعو فيها كافّة أعضاء الإتحاد الإفريقي بما فيهم الجمهورية العربية الصّحراوية الدّيمقراطية للمشاركة في فعاليات قمّة « تيكاد 8 » بتونس. كما وجّه رئيس المفوضية الإفريقية، في مرحلة ثانية دعوة فردية مباشرة للجمهورية الصّحراوية لحضور القمّة.

– وتأتي هاتان الدّعوتان تنفيذًا لقرارات المجلس التّنفيذي للإتحاد الإفريقي في إجتماعه المنعقد بلوزاكا/زمبيا يومي 14 و15 جويلية 2022 -بحضور الوفد المغربي- حيث أكّد القرار على ضرورة دعوة كافّة أعضاء الإتحاد الإفريقي للمشاركة في قمة تيكاد 8.

وتجدر الإشارة إلى أنّه سبق للجمهورية الصحرواية وأن شاركت في الدّورة السادسة للتيكاد المنعقدة بنيروبي/كينيا سنة 2016 والدورة السّابعة المنعقدة بيوكوهاما/اليابان سنة 2019، كما شاركت أيضًا في إجتماعات إقليمية أخرى على غرار القمّة الإفريقية-الأوروبية المنعقدة في فيفري 2022 ببروكسيل وذلك بمشاركة المملكة المغربية في جميع هذه القمم.

وبناء على ما سبق من معطيات موثقة لدى الإتحاد الإفريقي، تؤكّد تونس على أنّه لا وجود لأي تبرير منطقي للبيان المغربي، لا سيما وأنّ تونس إحترمت جميع الإجراءات التّرتيبية المتعلّقة بإحتضان القمة وفقًا للمرجعيات القانونية الإفريقية ذات الصلة بتنظيم القمم والمؤتمرات وإجتماعات الشراكات.

وباعتبار ندوة طوكيو الدّولية هي مؤتمر إقليمي متعدد الأطراف، فقد سعت تونس إلى توفير أفضل ظروف النّجاح لها بالتّنسيق الحثيث مع كل الجهات المشاركة في تنظيم هذا الإستحقاق الهام وتأمين إستقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة وفقا لقواعد اللّياقة وحُسن الوفادة المتأصلة لدى الشّعب التّونسي.

وإذ تُؤكّد تونس حرصها على المحافظة على علاقاتها الودّية والأخوية والتّاريخية العريقة التي تجمعها بالشّعب المغربي، فإنّها ترفضُ رفضًا قاطعًا ما تضمّنه البيان المغربي من عبارات تتهم بلادنا بإتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية.

وإذ تشدّد تونس أيضًا، إنطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية، على عدم التّدخل في الشّؤون الدّاخلية للدول وإحترام خياراتها، فإنّها تؤكّد أيضًا على رفضها التّدخل في شؤونها الدّاخلية وعلى سيادة قرارها الوطني.

وعلى هذا الأساس فقد قرّرت تونس دعوة سفيرها بالرّباط حالاً للتّشاور .