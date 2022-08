Mehdi Zannad : « J’ai utilisé un peu honteusement le programme Erasmus à des fins musicales »

« Ma nouvelle vie d’artiste » (3/6). L’auteur-compositeur, dont le premier album, « Fugu 1 », est paru en 2000, enseigne parallèlement le dessin d’architecture.

Par Franck ColombaniPublié hier à 09h00, mis à jour à 15h16

Mehdi Zannad, à Paris, en septembre 2010. MATHIEU ZAZZO/PASCO

J’ai eu une révélation à l’âge de 6 ans : j’ai compris que je savais dessiner. Le dessin m’a toujours accompagné depuis, alors que la plupart des gens s’arrêtent vers 9 ou 10 ans. Mais la découverte des Beatles vers l’âge de 15 ans a tout balayé. Je voulais dorénavant absolument faire de la musique. Malgré les cours au conservatoire, je n’étais pas spécialement bon musicien, mais j’avais en moi cette aptitude à composer des mélodies.

Après le bac et des études d’architecture commencées à Nancy, j’ai passé deux ans en Grande-Bretagne. A la vérité, mon objectif principal là-bas était d’approcher des musiciens anglais. J’ai donc utilisé Erasmus un peu honteusement à des fins musicales. La première année s’est déroulée à Newcastle, une ville plutôt calme sur le plan de la scène pop. Un petit label de Liverpool, Sugarfrost, a tout de même remarqué mes démos et m’a fait enregistrer deux titres en studio, sortis en vinyle sous l’alias Fugu. Ce qui a acté le début de ma carrière musicale.

Retour ensuite à Nancy, où j’ai encore « profité » de mes études pour partir à Londres. C’est là que j’ai rencontré des musiciens tels que Sean O’Hagan, des High Llamas, et Lætitia Sadier, de Stereolab, avec qui j’ai gravé quelques singles. C’était en 1995, l’année de mon diplôme d’architecture. Je me suis vite rendu compte que travailler pour une agence ne me correspondait pas : mes anciens camarades travaillaient tout le temps, même le dimanche. C’était incompatible avec mon idée de réfléchir correctement à une chanson plus de deux minutes.

Apprentissage du regard

Il y a eu alors une rupture, je suis parti faire mon service militaire à Bucarest, où j’ai composé en partie mon premier album. Après deux 45-tours enregistrés pendant mes permissions, j’ai commencé à avoir de la presse, le label Ici d’Ailleurs m’a repéré et signé. Mon premier album, Fugu 1, est paru en 2000. A la vérité, je n’ai jamais travaillé comme architecte, seulement comme enseignant, en donnant des cours de vacation dans des écoles. J’ai commencé à enseigner en 2005 au moment de mon deuxième disque, As Found, par la suite j’ai été titularisé maître de conférences en dessin d’architecture.

Lorsque j’ai commencé en archi, on dessinait encore beaucoup. C’est quelque chose qui a disparu depuis, et j’ai acquis une compétence rare aujourd’hui. Je me retrouve dans le fait d’enseigner quelque chose qui a été un peu oublié. En musique, par exemple, j’aime travailler les harmonies vocales, alors que c’était devenu démodé dans les années 1990. Avec le dessin, c’est plus difficile de transmettre aujourd’hui, car c’est très lié à notre rapport à l’informatique, les contraintes de temps. A cause des logiciels, les étudiants ont ainsi une vision très déformée de l’architecture : le dessin est devenu seulement obligatoire en première année. Il faut les convaincre que cette matière est nécessaire. Dessiner à la main, c’est aussi un apprentissage du regard et une autre manière d’envisager l’architecture.

Il vous reste 12.61% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

O