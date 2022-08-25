الأستاذ #الطاهر_القلالي في ذمة الله

وداعا سي الطاهر:عرفته في المدرسة الوطنية العليا للزراعة بنانصي سنة 1968 ثم التقيت به بمحض الصدفة سنة 2014ر …

بسم الله الرحمن الرحيم.

« يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي «

تنعى أسرة #مدينة_العلوم_بتونس ببالغ الحزن وعميق الأسى الأستاذ #الطاهر_القلالي، الذي نفقد برحيلهِ، اليوم الخميس 25 أوت 2022، واحدا من رجالات تونس المخلصين وخيرة أساتذتها الباحثين الجامعيين.

وقد شغل الفقيد خطة #أستاذ_تعليم_عال بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بتونس، وأول #مدير_عام لمدينة العلوم بتونس منذ تأسيسها سنة 1992 لمدة 10 سنوات، و #رئيس_جامعة_منوبة، ومستشارا لدى #اليونسكو، وفي رصيده عدد كبير من #الإصدارات_العلمية_القيمة.

وقد تحصل الفقيد سنة 2017 على جائزة #اوريكا للنهوض بالتعليم ونشر الثقافة العلمية في حوض المتوسط.

نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ويعوضنا في هذا المصاب الجلل خيرا وإنا لله وإنا إليه راجعون