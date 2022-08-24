من عشر سنوات.: التحديات وفرض النجاح أمام الأخضر الأبراهيمي

التحديات وفرص النجاح أمام الأخضر الإبراهيمي

باتريك سيل *

الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٢

منذ نصف قرن، في عام 1962، حين كنتُ أعمل مراسلاً في الشرق الأوسط لصحيفة الأحد البريطانية «أوبزيرفر» علمتُ أنّ الجزائر أرسلت عقب الاستقلال الذي نالته بصعوبة عن فرنسا سفيراً إلى القاهرة، وأنّ الرئيس جمال عبدالناصر وضع في تصرّفه أحد قصور الملك فاروق. وكان هذا السفير يدعى الأخضر الإبراهيمي. وبما أنني كنتُ موجوداً في القاهرة حينها، قررتُ الاتصال به.

بدا القصر مهجوراً. لم يكن أحد يقف عند باب المدخل. فدخلتُ وسرتُ باتجاه الحدائق المؤدية إلى المنزل الكبير على أمل أن أجد أحداً هناك. ومن ثمّ رأيتُ شخصاً يعمل في أحد أحواض الزهور. فسألته «أين يمكنني لقاء السفير الإبراهيمي؟» فأجاب: «أنا الأخضر الإبراهيمي». كان هذا لقائي الأول وليس الأخير لحسن الحظ مع هذا الرجل البارز.

وتمكنت من إجراء حوارات عديدة معه على مرّ السنوات حين كان سفيراً في لندن في السبعينات من القرن الماضي ونائباً لأمين عام الجامعة العربية في القاهرة في الثمانينات ووزيراً للخارجية في الجزائر في بداية التسعينات وحين اضطلع بمهام في لبنان وجنوب أفريقيا وهايتي وأفغانستان والعراق. كما استقبلني في منزله في باريس في عدّة مناسبات.

ما هو مفتاح شخصيته؟ إنها قناعته الثابتة بأنّ المفاوضات وليس الحرب هي الطريقة الأفضل لحلّ النزاعات بحيث يملك الشرق الأوسط حصة كبيرة فيها.

أظنّ أنه توصّل إلى هذه الخلاصة بسبب المعاناة التي خبرها بلده خلال نضاله على مدى ثماني سنوات من أجل الاستقلال عن فرنسا من عام 1954 لغاية عام 1962، علماً أنه النضال الأكثر مرارة من بين الحروب الحديثة ضد لاستعمار. وتمّ ارتكاب كافة أنواع الاعمال الوحشية في هذه الحرب الرهيبة. وتشمل الارتكابات التي سُجّلت عدداً من الأعمال الإرهابية ومن المجازر القاسية ومن التعذيب البربري ومكافحة التمرّد والقمع العنيف. وأطلق الطرفان العنان للغرائز الشيطانية. فقُتل حوالى 750 ألف جزائري وتهجّر نحو مليوني شخص. كما خسرت فرنسا حوالى 25 ألف جندي. وعقب الحرب، قتلت جبهة التحرير الوطنية مئة ألف مسلم موالٍ لفرنسا. وأسقطت الحرب جمهورية فرنسا الرابعة وأعادت الجنرال ديغول إلى الحكم وأبقت الجيش وقوى الأمن الجزائرية متجذرة في الحياة السياسية في البلد لغاية اليوم. ويعتبر البعض أنّ هذه الحرب شكّلت صدمة لم تتمكن الجزائر وفرنسا من التعافي منها بالكامل. ولا شكّ أنها تركت آثاراً عميقة على تاريخ البلدين.

يملك الأخضر الإبراهيمي مزايا متعدّدة تجعله مستعداً لمواجهة هذه المهمّة الصعبة في سورية. أولاً، بما أنه رجل متحدّر من منطقة المغرب العربي فهو ينظر إلى المشرق المضطرب بنظرة غير متحيّزة. بمعنى آخر، يمكنه التعامل مع النزاع من دون أي مخزون عاطفي. ثانياً، يعرفه القادة العرب حقّ المعرفة ويحترمونه شأنهم شأن قادة القوى الخارجية المعنية بشكل مباشر بالنزاع مثل الولايات المتحدّة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا. فهذه الدول رحّبت بتعيينه مبعوث الأمم المتحدّة للسلام. ثالثاً، يملك عدد قليل من الأشخاص على الساحة السياسية الدولية اليوم الخبرة التي يتمتّع بها الابراهيمي للتوسط في النزاعات في مختلف أنحاء العالم.

لكن، هل يبدو الفرقاء المعنيون بالنزاع السوري مستعدّين لإبرام صفقة؟ هل يمكن أن تتفق المجموعات التي تقاتل بعضها في الشوارع على وقف استخدام أسلحتها أقلّه لفترة قصيرة من الوقت من أجل السماح ببدء المفاوضات؟ هل يمكن أن يتوافق المنفيون المتخاصمون في تركيا وفي امكنة اخرى على موقف مشترك للتفاوض؟ هل يمكن جلب جماعة «الإخوان المسلمين» إلى طاولة المفاوضات مع النظام؟ هل يبدو الرئيس الأسد مستعداً لتقديم تنازلات مؤلمة من شأنها وضع حدّ لقيادته؟

من المرجح أن يخبر الأخضر الإيراهيمي الفرقاء كافة بأنّ وطنهم سورية وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه ومصلحة شعبه أكثر أهمية من طموحاتهم وكراهيتهم الشخصية.

فهذا ما صدر عنه في أول بيان له بعد تعيينه مبعوثاً للأمم المتحدّة «يجب على السوريين أن يتكافلوا معاً كأمة واحدة بحثاً عن صيغة جديدة. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عيش كافة السوريين بسلام مع بعضهم بعضاً في مجتمع لا يقوم على الخوف من الانتقام بل على التسامح. وفي الوقت نفسه، يجب على مجلس الأمن ودول المنطقة التوحّد معاً لضمان حصول انتقال سياسي في أسرع وقت ممكن. يطالب ملايين السوريين بالسلام. ولا يسع قادة العالم أن يبقوا منقسمين بعد الآن غير آبهين بصرخاتهم».

يملك الأخضر الإبراهيمي بضع أفضليات على سلفه كوفي أنان الذي لم يحالفه الحظ، أهمّها إدراك مختلف الفرقاء في النزاع أنّ من غير المرجح أن يحقّق أيّ الطرفين انتصاراً واضحاً وأنّ الحرب الطويلة ستدمّر بلدهم ولا تخدم سوى إسرائيل.

ولا يبدو النظام السوري على وشك السقوط إلا أنه لا يستطيع الفوز بسهولة في معارك الكرّ والفرّ التي تنفذّها جماعات المعارضة. ومع أن تسليح وتنظيم الثوّار اصبح أفضل إلا أنهم بدأوا يدركون أنه لا يسعهم الاعتماد على التدخّل العسكري الخارجي، الأمر الذي خيّب آمالهم. ومن دون هذا التدخّل، من غير المرجّح هزيمة الجيش السوري. وبدأت واشنطن بدورها تخشى من أن تتحوّل سورية إلى أفغانستان أخرى في حال انضم المزيد من الجهاديين إلى القتال. وآخر ما تريده الولايات المتحدّة هو أن تجد نفسها في سورية في الموقع نفسه مع تنظيم «القاعدة».

بدأ قادة أساسيون في المنطقة مثل الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصري محمّد مرسي والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يتحمّلون مسؤوليتهم المشتركة في وضع حدّ للنزاع. حضر أحمدي نجاد القمة الإسلامية الأخيرة التي عُقدت في مكة المكرمة حيث حصل تبادل ودي للآراء بينه وبين العاهل السعودي. وسيحضر مرسي الذي كان موجوداً في قمة مكة مؤتمر دول عدم الانحياز الذي سيُعقد في طهران اواخر هذا الاسبوع، علماً أنها الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس مصري إلى إيران منذ الثورة.

ونُقل أنّ الرئيس مرسي اقترح أن تشكّل المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وإيران مجموعة اتصال لحلّ النزاع السوري عبر الحوار والمصالحة. ويعد ذلك تطوّراً واعداً لا سيّما أنّه يدل على أنّ القوى الإقليمية الأساسية بدأت تُمسك بزمام مصير منطقتها بعيداً من طموحات الخارج. غير أنّها تواجه مهمّة صعبة بسبب الطموح الواضح للولايات المتحدّة وإسرائيل لتأكيد هيمنتهما الإقليمية.

هذا هو الإطار الذي يشكل تحدياً لمهمّة الأخضر الإبراهيمي. ولكنه يجب أن يعطى فرصة للنجاح.

* كاتب بريطاني مختص في شؤون الشرق الاوسط