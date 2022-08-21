الذكرى الثلاثون لإيقافي في فرنسا بطلب من الإستبداد    د.أحمد القديدي

صبيحة يوم 24 أغسطس 1992 لم يكن صباح يوم عادي من أيام الجمر و المنفى. منذ ثلاثين عاما بالضبط كنت في بيت متواضع في قرية (شفروز) التي تقع في ضواحي باريس أنام مطمئن الضمير رغم عسر المنفى و الابتعاد عن أرض الوطن الذي غادرته بمعجزة فرارا من قمع الإستبداد يوم 24 أغسطس أيضا من عام 1986 قبل أسبوع من فرار صديقي المرحوم محمد مزالي الذي غادر البلاد خلسة عبر الحدود الجزائرية يوم 3 سبتمبر 1986 مستعينا بصديقنا الوفي العقيد رشيد عزوز. لم أكن أعلم أن زين العابدين بن علي (وهو الذي كان وزير الداخلية في حكومة مزالي…ثم تولى الوزارة الأولى و انقلب على الزعيم الخرف يوم 7 نوفمبر 1987) لم نكن نعلم أنه منذ أصبح رئيسا للجمهورية تحول إلى نمر من ورق بسبب تأثير شريرعليه من رجل داهية و ميكيافيلي هو وزيره الأول منذ انقلابه وهو الهادي البكوش رحمه الله و غفر له حيث لم يتفطن زين العابدين أن للهادي البكوش مطامع أكبر من مجرد الوزارة الأولى إذ كان في أعماقه يضمر الشر لإبن مسقط رأسه (حمام سوسة) و ينوي بلوغ الرئاسة معتبرا أن زين العابدين جنرال عسكري و أمني تنقصه الخبرة السياسية وهو مجرد معبد للطريق ليحقق البكوش أطماعه في الرئاسة! لكن الذي وقع خيب مطامع البكوش و كما كنا نقول : »كان البكوش يتهيأ لأن يتعشى بالزين فتغدى به الزين..! » و البكوش هو الذي كان وراء طلب (استردادي) عبر منظمة أنتربول بأيدي من عينوه وزيرا للعدل عبد الرحيم الزواري …و كذلك طلب استرداد محمد مزالي نفسه و الذي اتصل به مدير مكتب الرئيس جاك شيراك السيد ميشال روسان و أعلمه بوصول

demande d’éxtradition في حقه و حق القديدي. أعود لأروي قصة ذلك اليوم العجيب حين رن جرس بيتي على الساعة السادسة و النصف و فتحت الباب لأجد أمامي محافظ الشرطة العدلية (لوجوندر) و مساعده يعلمانني بأنني في حالة إيقاف على ذمة السيد حاكم التحقيق السيد (دوجاردان) في محكمة فرساي لأنني مطلوب من منظمة أنتربول إستجابة لمطلب جلب من السلطات التونسية. و لبست ثيابي بعد أن هاتفت رفيقي محمد مزالي و صديقي المحامي مجيد بودن و رفيق كفاحنا علي السعيدي (الذي أغتيل في تونس عام 2002 في ظروف غامضة) وهو الذي يتمتع بشبكة علاقات واسعة و ناجعة و انحنيت على إبني الصغير النائم في هدوء ملائكي و قبلته على جبينه (كان الطيب إبني في سن السادسة) و بدأت رحلة يوم عجيب أولها إستجواب مع المخابرات في مخفر الشرطة عن كل ما يتعلق بالسياسة و هل حصلت على الجنسية الفرنسية (لأن الفرنسي لا يرحل) فأجبت بالنفي و اقتادني رجلا الأمن إلى قاعة انتظار محكمة فرساي و كانت المفاجأة الكبرى لي شخصيا و لرجلي الأمن و لحاكم التحقيق حيث وجدنا المحكمة مليئة بحشد بشري سبقني إليها بعث في قلبي طمأنينة المؤمن بالله فقد احتضنني الوزير الأول السابق و حياني بحرارة الأخوة و وجدت في انتظاري أخي أحمد بنور كاتب الدولة للأمن الوطني و الداخلية ثم الدفاع و رفاق كفاح أوفياء أخلصوا لكل القضايا الإنسانية أمثال مجيد بودن المحامي و الذي كان رئيس مجلس إدارة البنك الفرنسي التونسي و د.أحمد المناعي الخبير لدى الأمم المتحدة و صديقي اليساري منذر صفر وهذان المناضلان تعرضا لمحاولات إغتيال من قبل بلطجية النظام النوفمبري و يحملان أثار الإعتداء بالعصي و السكاكين …و الأغرب أني وجدت ثلة متميزة من رجال القانون و الحقوق الفرنسيين مثل المحامي الشهير بدفاعه عن المضطهدين إلى يومنا هذا (الأستاذ وليام بوردون) كما حضر صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية (أذاعت الوكالة في برقية نبأ اعتقالي و إمكانية ترحيلي إلى تونس مكلبشا) كما وجدت في انتظاري مبعوثا عن الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان و مبعوثا عن مؤسسة السيدة (دانيال ميتران) لحقوق الإنسان وهي قرينة الرئيس ميتران وهو على رأس السلطة و طبعا عرفنا جميعا أن كل الفرنسيين جاؤوا بسعي من المناضل (الشهيد اليوم) علي السعيدي و تأكد حاكم التحقيق أن كل التهم كيدية و صنعها وزير العدل الزواري لإيقافي و لكن العامل الحاسم الذي غير مجرى (الترحيل) هو الاتصال الهاتفي الذي أجراه مجيد بودن بطلب مني مع صديقي الوزير (برنار ستازي) و الذي بادر بالإتصال بزميله وزير العدل الفرنسي (ميشال فوزال) الذي كان في إجازة و قام بالاتصال السريع بوكيل الجمهورية بمحكمة فرساي الذي كان أيضا في إجازة لكنه جاء بسرعة إلى مكتبه بالمحكمة ملبيا أمر وزيره و استقبلني وكيل الجمهورية مع مجيد بودن ليعلمني أنني حر …و قلت له و للصحفي من وكالة الأنباء أنني أثق في العدالة الفرنسية سليلة احترام الحقوق و الحريات …و في غمرة الفرح و التكبير شكرت كل من ساند رجلا مضطهدا و خرجت من المحكمة محفوفا بهذه القلوب المحبة للعدل و الحرية و لفحتني على الساعة الخامسة و أنا أخرج للشارع نسمة عليلة قادمة من الغيب و قرأت في سري كعادتي كلما أجتاز محنة (سورة الضحى) و (سورة التين)…و الحمد لله لأن عدل الله سبحانه و تعالى فوق ظلم البشر و الله هو أحكم الحاكمين كما ختمت سورة التين.