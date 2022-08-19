لن أعود إلى منزلي حتى يتم حل مشكلة منعي من السفر الخادمي

وزير الشؤون الدينية التونسي السابق للجزيرة مباشر: لن أعود إلى منزلي حتى يتم حل مشكلة منعي من السفرللمرة السابعة….

نورالدين الخادمي يمنع من السفرمنذ 34 يوم وللمرة السابعة وهو الان في المطار يعدد مناقبه ويقول أن له 60 كتاب تكلم عن كل شيء الا تحريضه ا لشباب على القتال في سوريا والان في أوكرانيا

في حديثٍ دام أكثر من ساعة سماه “حرب أوكرانيا في ميزان الشريعة”، أقدم وزير الشؤون الدينية الأسبق المحسوب على حركة النهضة نور الدين الخادمي، قبل أيام، على تشجيع التونسيين على الجهاد في أوكرانيا، ولو بشكلٍ مبطن. خطوة أتاها الرجل مستفيداً من تجربته السابقة في الدعوة للجهاد في سوريا التي أسفرت عن التحاق عددٍ كبير من الشباب التونسيين، ممن تم التغرير بهم، وإرسالهم إلى بؤر التوتر تحت غلاف ديني، دأب الإسلاميون على استحضاره في كل محطة تنسجم مع مصالحهم.

وحاول الخادمي جاهداً، خلال حديثه، توظيف الدين كما تعود وحركته للدعوة إلى نصرة أوكرانيا، وادعاء أن الهدف هو نصرة المسلمين، رغم أن الغاية الحقيقية هي مساعي حركة النهضة وزمرتها إرضاء أمريكا والغرب، والترويج لمواقف تنسجم مع رؤى هذه القوى علَّها تتحرك لكسر عزلتها، وخروجها من الحكم.اقرأ أيضًا