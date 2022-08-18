عدد المتقدمين من التونسيين لطلب التأشيرة الفرنسية يوميا ما يقارب 300 تونسي، يقدمون المطالب لدى شركة TLS CONTACT

عمولة الشركة على الفرد 79 دينار و179 دينار للقنصلية الفرنسية

يعني تكون مرابيح الشركة يوميا 23700 دينار المرابيح في الأسبوع بإعتبار5 أيام مبلغ 118500 دينار و في الشهر474000 دينار أي في السنة 5 مليارات و688 ألف دينار

أما مرابيح القنصلية في اليوم 53700 دينار و في الأسبوع 268500 دينار و في الشهر مليار و74 ألف دينار أي في السنة المرابيح تقدر ب 12 مليار و888 ألف دينار

و مع ذلك لا يتحصل على التأشيرة إلا 21 % و المبلغ المدفوع حتى في حالة الرفض لا يسترجع يعني تحيل و بالقانون.

في المقابل المواطن الفرنسي يدخل تونس دون تأشيرة، لذلك وجب مراجعة هذه الوضعية و المحافظة على كرامة التونسي قبل كل شيء و نفس الملاحظة نسوقها لبقية السفارات التي تعمل على نفس المنوال .