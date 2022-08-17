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فلاح يفسر أهم أسباب انهيار تربية البقر

Publié par Candide le 17 août 2022 dans Chroniques

AGRICULTURE MOHAMMongi Bellassoued

tSpono4 

من الأسباب التي جعلتني اساند حل البرلمان وافقد الثقة في قيادة النهضة ، الآن في 2020 ،، بعد أن تأكدت على مدى تسع سنوات ، أن الجماعة تمادوا في الأخطاء، وتعاملوا مع الدولة كغنيمة ، بذات طريقة الطرابلسية وعائلة بن علي ، وهذا مثال ، أسوقه إليكم بصفتي فلاح لا كحقوقي :
لما كان محمد بن سالم وزير للفلاحة أثناء حكم الترويكا ، حينها كانت النهضة هي الآمر الناهي في البلاد ، ولا صوت يعلو فوق صوتها ، وكنا جميعا بما فيهم شخصي ممن صوتوا لها آملين في الخروج من عنق الزجاجة مطمئنين إليهم بصفتهم دعاة دين ، لا يأتيهم الباطل من أية جهة ، حتى أننا لم نحتج على تعيين (انتخابات صورية) عبد الحميد الزار على رأس اتحاد الفلاحين .
كان هناك شخص اسمه منتصر ….، رجل أعمال يقطن في المحمدية ، من ولاية بن عروس ، وهو صديقي ، هذا الشخص أفلس قبل الثورة ، وهرب إلى فرنسا بعد أن عجز على استخلاص ديون البنك بمئات الملايين وجميع أملاكه مرهونة.
كانت البلاد حينها تعاني من الجفاف ، وغياب الأمن وندرة اليد العاملة الفلاحية ،
الفلاح التونسي عجز عن تغطية تكاليف قطيعه من الأبقار ، فكان يضطر إلى بيع عجل او بقرة ، كي يشتري الأعلاف الملتهبة ، كان معدل الثمن لرأس البقرة او الفرتول من سلالة هولشتاين ،بثلاثة آلاف إلى اربعة آلاف دينار .
فجاة ، وبتدخل شخصي من محمد بن سالم ، يرجع السيد منتصر الى تونس وتسوى وضعيته المالية ، وتأتى كافة الأحكام الصادرة ضده ، وشيد في ضيعته بالمحمدية مجزرة ضخمة عصرية ذات تكنولوجيا عالية ، واشترى أعداد هائلة من الشاحنات المبردات ، وشحها بعلامات إشهارية « لحيمة » ، بعد أن كلف بتوريد آلاف رؤوس العجول من البرازيل ، وضع عدد هام منها في المحمدية ، وكان لها رائحة كريهة جدا، حتى أن متساكني المدينة اشتكوا للوالي حينها ولكن ما من مجيب ، طالما صاحب الأبقار من آل البيت .
نزلت تلك العجول في الأسواق، كانت قصيرة ومكتنزة باللحم والشحم، وبدأت شاحنات لحيمة تجوب البلاد طولا وعرضا، توزع اللحوم على النزل والمبيتات الجامعية والداخلية والجيش .
أصبح المنتوج التونسي من العجول لا يشتريه أحد في الأسواق ، إلا بأثمان زهيدة جدا ، انا شخصيا بعت عدد من الفراتل الهولشتاين احجام محترمة بألف دينار الواحد . بالة القرط حينها ب: 12 دينار . تلتهمها البقرة في يوم واحد،وكيس العلف المركب ب: 45 د.
أمام هذه الكارثة اضطر الفلاح التونسي الى التفريط في قطيعه من الأبقار لعجزه عن العلف وخوفا عليه من النفوق او السرقة ،
راج في الجزائر بأن الأبقار في تونس رخيصة الأثمان، فكلفوا سماسرة لشرائها، وبدأت الشاحنات في تهريب المواشي ، وفرط اغلب متوسطي الفلاحين في قطيعهم ، بما فيهم شخصي ، سواء الى المهربين او الى بارونات الفساد كبار الفلاحين، وهم جزء من خطة الزار . (الصفقة موثقة ، اللي يحب يثبت يدخل قوقل يلقاها ، والمكان والضيعة موجودين في المحمدية من ولاية بن عروس ،)
انتهت الأبقار من تونس ، وافلس صاحبنا مجددا واختفى ، ولا ندري كيف قسمت الكعكة بينه وبين بن سالم .
نتيجة ذلك بلادنا اليوم في أزمة حادة وعضوية، في الحليب واللحوم ، هذا في خصوص الأبقار، لنا حديث آخر فيما يخص الخرفان ،وشؤون فلاحية أخرى، (ملاحظة للمشككين، رئيس بلدية المحمدية الحالي ، أصبح تابع للنهضة ، كان قبل الثورة رئيس ذات البلدية عن التجمع ، وهو من أعيان الجهة ورجل نزيه، هو ذاته قدم شكاية بالشركة نتيجة تلوث البيئة ووقع بثها بإحدى التلفزات )

ED BENSALEM

Permalien

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