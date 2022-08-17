فلاح يفسر أهم أسباب انهيار تربية البقر

AGRICULTURE MOHAMMongi Bellassoued

tSpono4

من الأسباب التي جعلتني اساند حل البرلمان وافقد الثقة في قيادة النهضة ، الآن في 2020 ،، بعد أن تأكدت على مدى تسع سنوات ، أن الجماعة تمادوا في الأخطاء، وتعاملوا مع الدولة كغنيمة ، بذات طريقة الطرابلسية وعائلة بن علي ، وهذا مثال ، أسوقه إليكم بصفتي فلاح لا كحقوقي :

لما كان محمد بن سالم وزير للفلاحة أثناء حكم الترويكا ، حينها كانت النهضة هي الآمر الناهي في البلاد ، ولا صوت يعلو فوق صوتها ، وكنا جميعا بما فيهم شخصي ممن صوتوا لها آملين في الخروج من عنق الزجاجة مطمئنين إليهم بصفتهم دعاة دين ، لا يأتيهم الباطل من أية جهة ، حتى أننا لم نحتج على تعيين (انتخابات صورية) عبد الحميد الزار على رأس اتحاد الفلاحين .

كان هناك شخص اسمه منتصر ….، رجل أعمال يقطن في المحمدية ، من ولاية بن عروس ، وهو صديقي ، هذا الشخص أفلس قبل الثورة ، وهرب إلى فرنسا بعد أن عجز على استخلاص ديون البنك بمئات الملايين وجميع أملاكه مرهونة.

كانت البلاد حينها تعاني من الجفاف ، وغياب الأمن وندرة اليد العاملة الفلاحية ،

الفلاح التونسي عجز عن تغطية تكاليف قطيعه من الأبقار ، فكان يضطر إلى بيع عجل او بقرة ، كي يشتري الأعلاف الملتهبة ، كان معدل الثمن لرأس البقرة او الفرتول من سلالة هولشتاين ،بثلاثة آلاف إلى اربعة آلاف دينار .

فجاة ، وبتدخل شخصي من محمد بن سالم ، يرجع السيد منتصر الى تونس وتسوى وضعيته المالية ، وتأتى كافة الأحكام الصادرة ضده ، وشيد في ضيعته بالمحمدية مجزرة ضخمة عصرية ذات تكنولوجيا عالية ، واشترى أعداد هائلة من الشاحنات المبردات ، وشحها بعلامات إشهارية « لحيمة » ، بعد أن كلف بتوريد آلاف رؤوس العجول من البرازيل ، وضع عدد هام منها في المحمدية ، وكان لها رائحة كريهة جدا، حتى أن متساكني المدينة اشتكوا للوالي حينها ولكن ما من مجيب ، طالما صاحب الأبقار من آل البيت .

نزلت تلك العجول في الأسواق، كانت قصيرة ومكتنزة باللحم والشحم، وبدأت شاحنات لحيمة تجوب البلاد طولا وعرضا، توزع اللحوم على النزل والمبيتات الجامعية والداخلية والجيش .

أصبح المنتوج التونسي من العجول لا يشتريه أحد في الأسواق ، إلا بأثمان زهيدة جدا ، انا شخصيا بعت عدد من الفراتل الهولشتاين احجام محترمة بألف دينار الواحد . بالة القرط حينها ب: 12 دينار . تلتهمها البقرة في يوم واحد،وكيس العلف المركب ب: 45 د.

أمام هذه الكارثة اضطر الفلاح التونسي الى التفريط في قطيعه من الأبقار لعجزه عن العلف وخوفا عليه من النفوق او السرقة ،

راج في الجزائر بأن الأبقار في تونس رخيصة الأثمان، فكلفوا سماسرة لشرائها، وبدأت الشاحنات في تهريب المواشي ، وفرط اغلب متوسطي الفلاحين في قطيعهم ، بما فيهم شخصي ، سواء الى المهربين او الى بارونات الفساد كبار الفلاحين، وهم جزء من خطة الزار . (الصفقة موثقة ، اللي يحب يثبت يدخل قوقل يلقاها ، والمكان والضيعة موجودين في المحمدية من ولاية بن عروس ،)

انتهت الأبقار من تونس ، وافلس صاحبنا مجددا واختفى ، ولا ندري كيف قسمت الكعكة بينه وبين بن سالم .

نتيجة ذلك بلادنا اليوم في أزمة حادة وعضوية، في الحليب واللحوم ، هذا في خصوص الأبقار، لنا حديث آخر فيما يخص الخرفان ،وشؤون فلاحية أخرى، (ملاحظة للمشككين، رئيس بلدية المحمدية الحالي ، أصبح تابع للنهضة ، كان قبل الثورة رئيس ذات البلدية عن التجمع ، وهو من أعيان الجهة ورجل نزيه، هو ذاته قدم شكاية بالشركة نتيجة تلوث البيئة ووقع بثها بإحدى التلفزات )

ED BENSALEM