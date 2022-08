La politique étrangère tunisienne en débat à Hammamet

Rpublié par : Rédacteur

Le dîner-débat avec Sadok Chabaane, Mezri Haddad et Taoufik Baccar, précédemment annoncé pour le 12 août courant à Hammamet a été reporté au mois d’octobre prochain. Sa date sera communiquée en temps opportun.

Le forum du vendredi 12 août est en revanche maintenu, mais avec pour invité exclusif Mezri Haddad, qui donnera une conférence sur « Le non-alignement : pour une diplomatie tunisienne multilatérale et souveraine ». Cette conférence sera introduite par Taïeb Zahar, directeur de publication de Réalités, et sera animée par la journaliste Maya Ksouri, qui dirigera le débat entre le conférencier et les invités. La rencontre se terminera par la vente au profit d’une association caritative des dernières publications de Mezri Haddad, suivie d’une séance de dédicace pour ses deux récents livres « Mon combat contre l’islamisme et ses idiots utiles », édition L’Harmattan, 2022, qui relate ses 30 ans de lutte contre l’islam politique. « Du conflit de civilisation à la guerre de substitution », préface d’Hubert Védrine, édition Godefroy, 2022, qui est un essai de géopolitique relatif à la guerre russo-ukrainienne.

Ce forum qui aura lieu à Hammamet, hôtel Al-Hambra, de 19h à 21h, sera suivi d’un cocktail offert par l’organisateur.