Palestine – Rassemblement jeudi 11 août 2022 à Paris

http://mai68.org/spip2/spip.php?article12345

Europalestine : Nous nous rassemblerons jeudi 11 août 2022 à la Fontaine des Innocents (angle rue Lescot et rue Berger) à partir de 17 H 30.

Rolland Richa, 8 août 2022 : « Aube naissante » aura duré trois jours, du vendredi 05 au dimanche 07 août 2022. Ce fut, comme l’ont qualifié les stratèges israéliens une « opération préventive » contre une éventuelle attaque du Jihad Islamique. Les Etats-Unis et dans leur sillon l’ensemble des puissances alliées dont la France, ont soutenu l’initiative israéle. L’argument était simple : « Israël a le droit de se défendre ». Ainsi, les droits nationaux et légitimes du Peuple Palestinien ont été balayé d’un revers de main. Toute résistance à l’occupation israélienne étant considérée comme « terroriste ». Voici donc la liste nominative des « terroristes » tombés durant ces trois jours et que notre récit à nous retiendra comme autant d’étendards sur le chemin de la libération. Gloire à nos martyrs.

L’article complet, avec la liste des « terroristes » assassinés par Israël, est ici :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article12345