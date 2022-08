ثقافة DÉFENSE DE LAMINE NAHDI… par MONCEF BEN M’RAD

نشر في 02 أوت 2022 (10:46)

Par MONCEF BEN M’RAD

IL FAUT RENDRE HOMMAGE AUX HOMMES ET FEMMES DE THÉÂTRE COMME MOUNA NOUREDDINE, MOHAMED KOUKA, NOUREDDINE EL OUERGHI, DALILA MEFTAHI, TAWFIK JBALI, FADHEL JAIBI, FADHEL JAZIRI, ABDELKADER MOKDED, JALILA BACCAR, HAMMADI MEZZI, ISSA HARATH, SLEH MSADAK, NEJIA OUERGHI, ABDELLAZIZ MEHERZI, KAMEL ALLAOUI ET LAMINE NAHDI ET J’EN OUBLIE, QUI ONT VOUÉ LEUR VIE AU THÉÂTRE.

SANS EUX ET SANS L’APPORT DE BEAUCOUP DE CRÉATEURS DANS TOUS LES DOMAINES, NOTRE PAYS AURAIT ÉTÉ UNE JUNGLE LIVRÉE AUX OBSCURANTISTES ET AUX DICTATEURS.

SANS LE THÉATRE ET LA CULTURE, NOTRE DRAPEAU ROUGE ET BLANC SERAIT DEVENU TOTALEMENT ROUGE PUIS NOIR…

CONCERNANT LAMINE NAHDI, IL FAUT RAPPELER QUE C’EST UN GÉANT QUI A SOUFFERT ET CRÉÉ AU MOMENT OU BEAUCOUP DE PERSONNES SE TAISAIENT PAR PEUR OU LÂCHETÉ OU INTÉRÊT..

INDISCUTABLEMENT C’EST GÉANT… AVEC MONCEF DHOUIB, ILS ONT CONSTITUÉ UN DUO QUI A FAIT RIRE ET RÉFLÉCHIR DES CENTAINES DE MILLIERS DE TUNISIENS.

SI CHAQUE SPECTATEUR DE LEUR DERNIÈRE CRÉATION EST LIBRE DE DONNER SON OPINION, CE QUI EST INACCEPTABLE, C’EST LA VIOLENCE PROCHE DE LA HAINE QUI S’EST EXPRIMÉE CONTRE EUX.

POURQUOI CETTE VIOLENCE NE S’EST POINT EXPRIMÉE CONTRE LES FEUILLETONS T.V FAITS DE DROGUE, DE PROSTITUTION, DE VIOLENCE, DE VOL ET QUI ONT DÉTRUIT UNE GÉNÉRATION EN IMPOSANT ET EN BANALISANT DES COMPORTEMENTS CRIMINELS?

POURQUOI CES RÉACTIONS NE SE SONT PAS EXPRIMÉES CONTRE LES EMISSIONS T.V DÉBILES QUI ONT DETRUIT LE BON GOÛT D’UNE GÉNÉRATION ?

SI JE COMPRENDS CETTE SOIF DU RIRE DES TELESPECTATEURS PAR LE FAIT QU’ILS VIVENT DANS UN PAYS DÉTRUIT PAR DIX ANS DE GOUVERNANCE CRIMINELLE, JE NE JUSTIFIE POINT CETTE HARGNE CONTRE LAMINE NAHDI ET MONCEF DHOUIB.

CERTAINS PEUVENT NE PAS AIMER LEUR CRÉATION MAIS CE TSUNAMI DE CRITIQUES ACERBES EST INACCEPTABLE. ET PUIS CES MEMES CRITIQUES SE SONT-ILS EXPRIMÉ LORSQUE TOUTES LES LIBERTÉS ONT ÉTÉ MISES ENTRE PARENTHÈSES PAR LA CLASSE POLITIQUE ?

J’AI L’IMPRESSION QUE CERTAINS ONT PROFITÉ DE L’OCCASION POUR ESSAYER DE SE VENGER DES PRISES DE POSITION POLITIQUES DE LAMINE NAHDI MÊME SI CERTAINES D’OPINIONS ONT ÉTÉ SINCÈRES.

J’EXPRIME FINALEMENT MON SOUTIEN À TOUS LES HOMMES DE THÉÂTRE QUI CRÉENT MALGRÉ L’ABSENCE D’UNE POLITIQUE CULTURELLE MINISTERIELLE ET GOUVERNEMENTALE EN EXPRIMANT MON AMICAL ET SOLIDE SOUTIEN A LAMINE NAHDI ET MONCEF DHOUIB.

CONTINUEZ LE COMBAT, JE SUIS DE VOTRE CÔTÉ.