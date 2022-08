Bourguiba, plus vivant que Jamais ! Abdelaziz Dahmani

Un copain s est étonné , fin Juillet , auprès d un autre ami à moi : “ Abdelaziz Dahmani , serait il décédé ? On ne le voit plus sur internet , il n écrit plus … ! “

Ce copin , et d autres , je les rassurent . Suis encore de ce monde . Et le jour J , je leurs enverrais une invitation pour un dernier voyage …Suis même actuellement , du genre heureux , dans une nature , tant belle, lointaine , Ciel dégagé , air , sable , mer … Et même rêveur …

Envie même , d allumer des bougies , dans si peu de jours , le 3 Août 2022 , , à l occasion du 119 anniversaire de …BOURGUIBA , plus vivant dans nos têtes que jamais !

BOURGUIBA ! vivant ,dans nos Cœurs , nos tripes , ,en contradictions , de ceux qui de nos jours respirent le gaz asphyxiant . Et ont , volontairement , involontairement , failli , réduire la Tunisie , à si peu de choses , une province pauvre , désossée , devenue vassale , d un ordre lointain .

Les Corbeaux , et autres charognards ,même yankees , se sont amassés dans ses environs proches et lointains , pour espérer , commencer à la dépecer . Et c est grâce à Bourguiba , et l esprit de la grandeur et de la dignité , laissés en héritage , que le pays tient … C était Gulliver au pays des médiocres et des fantoches , de nos jours , qu ils soient au pouvoir , ou se terrent après avoir cru ,le pays devenu soumis à leurs désordres …

Une belle pensée , le 3 Août , à celui , Bourguiba , resté vivant dans notre cœur et notre raison . Fiers parceque tunisiens , citoyens d un petit pays aussi solide qu un roseau , non cassable , par jours de tempêtes noires . AD