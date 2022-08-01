اعرف تاريخ بلادك !

ماذا فعل البايات العثمانيون بأهل الساحل وصفاقس:

(الصورة المصاحبة هي لمحمد الصادق باي في توديع محلة زرّوق قبل خروجها من العاصمة)، وللعلم كانت هناك ثلاث بواخر راسية في حلق الوادي، مهمّتها تحميل الضرائب والمحاصيل المنهوبة من التونسيين الى اسطنبول وكانت تقريبا في بداية الخريف، في فيفري وفي جوان من كل سنة. وفي المقابل تقوم احدى هذه السفن بحمل عائلة والمقربين من البايات الى ميناء اسدود الفلسطينة لأداء مناسك الحج من كل سنة (الحج كان في القدس اسوة بحج عبد الملك بن مروان ومكة والمدينة اسوة بحج عبد الله ابن الزبير)

لكن بداية من هذه الحادثة، ستلاحظون كيف أن العثمانيون بدؤوا في تسليم مستعمراتهم لفائدة الأنقليز والطليان والفرنسيس خاصة.

في صائفة 1864 تم تجهيز محلة تحت قيادة أحمد زروق لاخماد انتفاضة الساحل و كانت تتركب من جنود نظاميين و عساكر زواوة ( 2600 رجل منهم 1600 من عسكر زواوة ) و 8 مدافع و كتيبة من المخازنية و بعد طول ترصد على تخوم هرقلة أصدر أحمد زروق يوم الخميس 6 أكتوبر 1864 الاذن لعساكره بالزحف على القلعة الصغرى . قاوم أهالي القلعة ببسالة و اشتد وطيس المعارك فشدد الجنود الخناق على القرية و رموا أسوارها بالمدافع فاندكت جوانبها و تسربت العساكر من الفتحات و دخلوا القرية عنوة فانتشرت عشرات الجثث في الشوارع و امتدت أيادي النهب إلى البيوت و خرج النسوة و الصبيان حفاة لاجئين إلى سوسة في حالة يرثى لها و سرت الأنباء في جميع أرجاء الساحل عن محنة القلعة الصغرى و كيف عاثت فيها أيادي النهب و السلب

و يوم 8 أكتوبر 1864 دخل أحمد زروق سوسة يجر وراءه الاسرى مكبلين بالاغلال و نال التعذيب شيوخا ونساء لم يشاركوا في الانتفاضة و أمر زروق بشنق ** » رؤوس التمرد » **و رميهم بالرصاص و بذلت مكافأة مالية لمن يأتي برأس ** » الماشطة « ** و هو جندي أصيل البقالطة شق عصا الطاعة و تزعم التمرد فطوقت كوكبة من 100 فارس قرية البقالطة و تم أسر ** »أحمد الماشطة « ** يوم 16 أكتوبر 1864 و أعدم رميا بالرصاص مع **الدهماني البوجي** و** ابن حفصية** زعيم المساكنية . لم يكتف زروق بالجلد و الشنق و الرمي بالرصاص بل إن مراده كان جمع المال فعمد إلى تحرير قائمة في المبالغ المطلوبة من كل مدينة و قرية و جبايات 1864 و ضرائب السنة التي قبلها و قيمة الادءات القمرقية على الزيوت المباعة خفية بل و الثمن الكامل لها و فوق كل ذلك الغرامة الحربية أو ما يعرف بــــ** » مصروف المحلة » **

و كان على أهل الساحل أن يبيعوا كل ما يملكون من ديار و غروس زياتين و أمتعة و أدباش لخلاص ما عليهم فكانت عبارة عن مصادرة عامة للاملاك أهل الساحل و استعمل أحمد زروق في مصادرة الثروات أشنع وسائل التعذيب و مما يرويه الناس في الساحل أنه بلغت به القسوة إلى القاء الرجل في قعر الجب و يدلي الثعابين و الحيات فوق رأسه مهددا إياه باطلاقها عليه و التهديد بانتهاك الأعراض إن لم يرضى الأب أو الزوج بدفع المال

ثم غادرأحمد زروق سوسة و اتجه نحو المنستير و صفاقس ففرض على السواسي 700 جملا و على المثاليث 1200 ناقة و 500 قفيز شعير و طالبهم بمده بــــ600 فرس و في يوم 9 أفريل 1865 حل عساكر زروق بصفاقس فاعدم فيها ** » المشري « ** شنقا و حكم على الصفاقسية أن يدفعوا 4.500.000 ريال و ما يزيد عن مليون للأروبيين تعويضا عن عما لحقهم من نهب . و اضطر أهالي صفاقس إلى الاقتراض من المرابين بفوائض تبلغ أصل القرض سنويا فأصبحت العقارات كلها مرهونة لدى الانقليز و الايطاليين . لم يطل مكوث أحمد زروق بصفاقس إذ بعد سلب ثروتها توجه بجميع عساكره إلى العاصمة فوصل في 30 جوان 1865 و معه أكثر من 500 أسير و لم يبق لدى دافعي الضرائب المساكين ** » لا ظهر فيركب و لا لبن فيحلب »** على حد تعبير ابن أبي الضياف. ومنذ ذلك الوقت أصبحت أسواق « الزوايل » في المثاليث وفي السواسي وفي الساحل التونسي تسمي بأسواق « البهايم » أي الأحمرة لأن الفرس والبقرة والجمل أصبحوا عملة نادرة.

————————————————————————–

المصادر

1-أحمد ابن أبي الضياف، إتحاف أهل الزمان، ووثائق الأرشيف الوطني بتونس، وكتاب ب.سلامة، ثورة بن غذاهم، تونس 1967، ومقال منصف التايب، النّخب والحرب، 83-113وقد ذكر فيها عددا كبيرا من الكتب والمقالات التي درست ثورة 1864 كما أحال إلى كم مهم من الوثائق الموجودة بالأرشيف الوطني وأحال إلى أرقام تسجيلها وإلى نتف مما جاء فيها. ومذكرات الكومندان هانيزو بـالكراسات التونسية رقم137 و138 لسنة1886

2- خليفة شاطر (1978). Insurrection et répression dans la Tunisie du XIXe siècle : la méhalla de Zarrouk au Sahel (1864) [التمرد والقمع في تونس في القرن التاسع عشر: محلة زروق في منطقة الساحل (1864)] (باللغة فرنسية). تونس العاصمة: دار نشر جامعة تونس