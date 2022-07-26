2022قابس (تونس)، في 16 ابريل

سيدتي الفاضلة الدكتورة بثينة شعبان،

في رسالة مفتوحة بتاريخ منتصف ماي / أيار 2015 وجهاها الى رئيس الجمهورية التونسية الراحل باجي قائد السبسي، دعا الدكتور أحمد المناعي، رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية والسيدة هندة بالحاج عن اللجنة التونسية لصد العدوان على سورية، لضرورة إعادة فتح السفارة السورية بتونس في أقرب وقت، وإصلاح ما تم إفساده خلال حكم الترويكا والرئيس السابق المنصف المرزوقي. وأكدا بعبارات بليغة أن قطع العلاقات مع دمشق هو جريمة نكراء في حق الشعبين الشقيقين يرفض التونسيون تزكيتها ويتبرؤون بالصوت العالي ممن كان وراءها. وذَكٌرا كاتبا الرسالة بأن سورية كانت دوما لا فقط أول وجهة وأكبرها للطلبة التونسيين بالخارج، تستقبلهم بكل حفاوة على مر الأجيال وتفتح لهم جامعاتها وبيوتها (وقد كان من بين هؤلاء الطلبة راشد الغنوشي الذي تم طرده من مصر سنة 1960 فلجأ آمنا لدمشق حيث حصل على الاجازة في الفلسفة)، ولكن كانت أيضا أختا كريمة، وغاية في السخاء، لتونس وشعبها، واستشهدا بما حدث في ثمانينات القرن الماضي عندما أتلف الجراد ذات صيف كامل محصولنا من القمح، وتعرضت بلادنا لخطر مجاعة حقيقية، فما كان من الرئيس الراحل حافظ الأسد إلا أن هب بأسرع ما يكون لإزاحة الكابوس عنا. وفي غضون أيام قليلة بعد حصول الكارثة، أرست بميناء حلق الوادي ست سفن مملوءة بالقمح، هبة من الشعب السوري الكريم لشقيقه التونسي، ولما تم إفراغ هذه الشحنات، تبين أن تلك الهبة تعادل الصابة ونصفها زيادة مما تنتجه تونس سنويا من القمح.

هكذا شاء التاريخ أنه في الوقت الذي كان يتوجب فيه على بلادنا أن ترد جزءا ولو يسيرا من الجميل لأهل الجود والكرم، تفقد سلطة تونس مكارم الأخلاق وأسمى القيم، فضلا عن بوصلة الدبلوماسية الحكيمة، وذلك زمن حكم الإخوان، فترسل لسورية كعربون امتنان ورد للجميل جحافل من التكفيريين والذباحين، مجندين في الصف الأمامي لحرب ولا أقذر منها تدير رحاها طغمة الناتو ولوبيات الصهيونية وتسندها اسرائيل علنا بالعتاد وايواء الجرحى وغارات طيرانها المسترسلة، لا لشيء الا لأن دمشق التي كان يراد لها أن تركع وتعترف بالكيان الصهيوني وتنسى لأبد الأبدين ما سلب من الأراضي والحقوق العربية، استعصى على الحالمين بهذه الغاية احتلال إرادتها وسلب قرارها المستقل.

هكذا شاء فصل مشين في تاريخ تونس ألا يتحرج الغنوشي من التنكر للماء والملح الّذَيْنِ تقاسمهما مع أهل دمشق أيام دراسته، وللقمح الذي أغنى من جوعٍ الشعب الذي ينتمي اليه. وإذ نسي الناسون هذا الفصل المشين وفضل الفاضل قبله، فإن الشعب الذي ورث أمجاد قرطاج لم ينس أبدا لا الفضل ولا الفصل، ولن ينس كذلك المفارقة العجيبة التي سيحفظها التاريخ للأجيال القادمة: على امتداد تاريخها القديم والمعاصر، لم تبخل دمشق قَطّْ بسخائها على أي بلد عربي، وخاضت كل الحروب قديمها وحديثها نصرة للشرف العربي، وكانت سدا منيعا لشتى الغزاة، واحتضنت كل فصائل المقاومة الفلسطينية في أعسر أيام تاريخها، وفي المقابل، يا للحسرة المريرة! ذات « ربيع » سيء الذكر اجتمعت تقريبا كل سكاكين العرب بغاية نحرها على مذبح الردة والتواطؤ مع المحتل والتنكر لحقوق لا غبار عليها يقر بشرعيتها كل ضمير حر في العالم.

سورية صلاح الدين، سورية الرَّماح، سورية العظمة، سورية نازك العابد، سورية جول يوسف جمال، سورية الأطرش، سورية الأسود بدءا من أَسَدَيْ دمشق فأَسَدَيْ الجبال في القرداحة باللاذقية، وحتى أسد اللات في تدمر الذي أرادت له معاول التكفير الفناء فأبى إلا أن يُبْعَث من حطامه كطائر الفنيق ليشهد على خلود التاريخ السوري، ومهما أطلت التعداد لن أحصي النجوم الساطعة في تاريخ هذا البلد، – سورية هذه لا يقبل حر في الأرض أن تهان أو يمسخ ذكرها في سجلات الغرب ومن والاه.

أنا ممتن، سيدتي الفاضلة، لصديقي وأخي أحمد المناعي الذي عرض علي ترجمة كتابك « عشر سنوات مع حافظ الأسد »، وقبلت العرض شاكرا، وممتن للثقة التي وَضَعْتِها في شخص هذا الناشر وصديقه، وقد أديت ما عُرِضَ علي إنصافا لأكثر من حقيقة تم تشويهها دون حياء، وحبا في شعب سورية الأبي وصموده البطولي والملحمة الرائعة التي خطها هو وقيادته في وجه الغزاة وأذيال الطغاة.. وأخيرا -وليس آخرا- تقديرا من أرض توتس لبلاد الشام الحبيبة أم قرطاج…

سيدتي الفاضلة،

أرجوك أن تتقبلي في الختام أسمى عبارات تقديري ومودتي.

أحمد العامري