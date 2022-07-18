الأعلام الفرنسي دفن بن علي عشر سنوات قبل وفاته ….وهو ما يفعله مع بوتين



—– Message transféré —-

De : Lilya Melkonian <lilya3@wanadoo.fr>

À : Bochra MANAÏ <bochra_m@yahoo.fr>

Envoyé le : Jeu 17 février 2011, 17h 08min 32s

Objet : Tunis



Salut Bochra!

J’espere que tu vas bien! Je t’ecris à nouveau au sujet de la tunisie, cette fois-ci parceque je pars demain matin à Tunis pour couvrir l’eventuel décès de Ben Ali, et faire des reportages sur comment reagiraient les tunisiens a sa mort..obseques en tunisie? Quelques melancoliques qd meme? Où est le tombeau familiale des ben ali?

Si tu as des contacts, des idées de reportage etc..je suis preneuse!

Tiens moi au courant!

Je t’embrasse,

Lilya

L.M.

Bonsoir,

Je suis Ahmed Manai, le père de Bochra qui vient de m’informer que vous comptez venir en Tunisie.

Ravi de vous accueillir ici, à Sousse où je réside.

Voici mon tele: 00 216 25 66 ……

في يوم 15 فيفري 2011 اتصلت بي ابنتي بشرى من الكندا وطلبت مني ان كنت مستعدا للستقبال ومساعدة فريق من القناة التلفزية الفرنسية -فرنسا 3- ترأسه السيدة ليليا ملكان احدى صديقاتها والتي تأتي الى تونس لمتابعة مراسم دفن الرئيس السابق بن علي الذي شاع خبر تأزم حالته الصحية واشرافه على الموت. ورحبت بالأمر وأذنت لبنتي باعطاء عنواني ورقم هاتفي لصديقتها. وكان ذلك وارتبطت العلاقة بيني وبين رئيسة الفريق الصحفي الفرنسي الذي وصل سوسة يوم 17 فيفري.

كان الفريق كبيرا يتركب من خمسة افراد مثقلا بالتجهيزات الفنية والات التصوير والتسجيل جاء لتغطية حدث كبير في ظروف سياسية واجتماعية هي الأخرى استثنائية. وقد أفهمتني رئيسة الفريق أن اختيارهم علي شخصيا كان لكوني أول من كتب كتابا عن الرئيس بن علي وتصورت انني سأكون من أشد الناس رفضا لدفنه في أرضه وبلاده.

بدأنا بجلسة عمل في بيتي لتحديد المهمة ومحطات تنفيذها. وأول ما سألتهم عنه هو مدى صحة أخبارهم عن قرب موت الرجل. فالجميع كان يعرف أنه مريض من سنوات عديدة ولكن كيف ساءت الأمور بعد شهر واحد من خروجه من تونس؟ لم يكن الفريق الصحفي بأكثر علم مني ولم تكن ادارتهم أو الخارجية الفرنسية قد أعطتهم مزيدا من المعلومات. كنت أعيب على كثير من زعماء المعارضة خلال عشرية 2000 تركيزهم الكلي على موت الرئيس في حساباتهم السياسية …

بدأنا التحقيق بزيارة للمعهد الثانوي للذكور بسوسة-لم يتسنى لنا دخوله فقد كان مغلقا -حيث درس زين الدين بن علي وحيث درست شخصيا تفصلنا بضعة سنوات …وحديث طويل عن تاريخ المعهد ودوره في تنشئة اجيال من الشباب التونسي من الساحل وأيضا من الوسط والغرب التونسي. وحديث طويل عن تاريخ سوسة منذ قديم العصور وعن الفوارق بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية التي اندلعت فيها الأضطرابات التي أطاحت بالنظام.

ثم تحولنا الى حمام سوسة وطفنا بكل أرجائها ودخلنا الحي القديم حيث توجد دار عائلة بن علي. صور الفريق الدار من الخارج فقد رفضت الأخت التي كانت تسكنها فتح الباب وصور الديار المجاورة وتحدث مع كثير من الأجوار من النساء خاصة فقد غاب الرجال. كانت أجواء مفعمة بالحذر وحتى الخوف. جل النساء صرحن بأنهن لا يعرفن الزين الا صغيرا فلم يكن يزور دارهم الأ نادرا في كبره وخاصة منذ توليه الرئاسة. وعن دفنه في حمام سوسة؟ هو أمر طبيعي حسبهن.

تحولنا بعد ذلك الى دار ظفرالله المهيري وهو ابن عمة الرئيس بن علي تعرفت عليه في باريس في سنة 1992 وهو مهندس اعلامية وأول من كتب كتابا في نقد ابن عمته في شهر ديسمبر 1993نشرته له على حسابي غير أنه لم يوزع فقد أضطر لسحبه تحت الضغط حيث أنه رجع الى تونس والكتاب تحت الطبع واعتقل وكانت نهاية الكتاب.=

La République de mon cousin

في الأيام التي قضاها في بيته تحت الأقامة الجبرية في انتظار أن يحسم في مصيره كنت أتصل به يوميا وأبدل اللغة واللهجة وأسأله باسم هذه الصحيفة أو تلك…لا أدري أن صدق البوليس الأمر

كانت زيارتنا الأخيرة الى مقبرة حمام سوسة التي أصبحت تتوسط المدينة والتي من المفروض انها ستستقبل ابنها البار. وأعتقد أنه لو حدث ذلك و توفي بن علي في تلك الظروف لما كان تبع جنازته أكثر من الأشخاص الذين تبعوا جنازة اخيه الأكبر الذي توفي في تلك الأيام

مرت أكثر من ثماني سنوات على هذه الأحداث من دفع الرئيس الى الخروج والى هذا التحقيق الذي لم يبث بطبيعة الحال الى هذه الكارثة المدمرة التي تعيشها تونس ولنا أن نفكر جيدا في نهاية رؤسائنا كما دعى لذلك الرئيس قائد السبسي. ,أحمد الله أن عاش الرئيس بن علي الى حد اليوم ليترك لنا شهادته عما حدث ذات يوم من أيام جانفي 2011 .

توفي الرئيس بن علي في المملكة العربية السعودية رحمه الله رحمة واسعولم يبث البرنامج