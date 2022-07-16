المازري حداد: كما عرفته: أحمد المناعي

الأخ والصديق المازري حداد

أهلا وسهلا بك في بلدك وبين أهلك وأصدقائك وأحبتك

أنى اسف أن أتغيب عن استقبالك وحضور احدى الندوات المقيمة على شرفك بعد كل الذي منيت به نفسي على مدى سنوات بأن أكون من أول مستقبليك في تونس ولكنه المرض وأرجو أن تعذرني وتقبل مني هذه الكلمات البسيطة لتحيتك.

المازري حداد …كما عرفته

قبل أن ألتقي المازري حداد لأول مرة في أوائل شهر جوان 1991 في باريس كنت قد قرأت له بعض المقالات في مجلة رياليتى أواخر الثمانينات وصنفته ضمن المثقفين التونسيين الشبان وبمحض الصدفة أو هي المكاتيب والأقدار جمعتني به ذات يوم في الطابق الأول من مقهى « الكرانغ كلوني » في جمع من التونسيين الذين لم أكن أعرف منهم الا المرحوم علي السعيدي.

كان واضحا من أول لقاء أن اجتماع التونسيين في المهجر لم يكن مدعاة للوئام بل للنزاع ولو لا حضور المازري يومها لحدث المكروه. لا شك أنه يذكر تفاصيل الحادثة التي اضطر أن يتدخل فيها بالحسنى لجبر الخواطر واحلال السلام وتجنب الكارثة.

من الأوائل

كان المازري حداد من المثقفين المستقلين الأوائل الذين أعلنوا انضمامهم الى المعارضة السياسية في المهجر فقد كان الممضي الرابع على أول لائحة تدين وتحتج وتستنكر وتطالب …صدرت في باريس في شهر ماي 1991 …..

ثم شارك في مناقشات تأسيس منظمة ّ تونس :الدمقراطية الان » التي عمرت حتى سنة 2013 ثم رأيته يتولى رئاسة تحرير نشرية شهرية شبه سرية تصدر في بركسل تحت عنوان » حقائق » بالفرنسية ثم ينشئ بمعية سليم بقة نشرية لوداس بالفرنسية أيضا ثم يتحرر من الجوار المحرج ويؤسس « صوت الجرأة » بالفرنسية.

غير أن رجلا مثله ومثقفا في حجمه لا يمكن له أن يرضى بالكتابة والنشر في منشورات شبه سرية تسحب بعض المئات من النسخ في كل شهر. وهكذا توجه للصحافة الفرنسية الأكثر انتشارا ورسخ فيها أقدامه مع الأيام ومع تطور الأحداث في تونس. وأذكر مقاله « منطق الدولة أو منطق العائلة » الذي صدر في ليبراوسيون في سنة 1993

لأدانة واستنكار منطق لازال يهيمن على عقول حكامنا أو المقال الثاني الذي صدر في السنة التالية تحت عنوان »انتخاب ملك تونس » …ولازلنا ننتخب رؤساءنا

المئفي :

كم كان المنفى كئيبا حزينا وكم كانت مبرراته واهية فقد كانت قائمة على كذبة كبيرة مفادها « أن مستبدا دمويا قد هاجم جماهير وقواعد وقيادات حركة مسالمة ترغب فقط في المشاركة في الحياة السياسية وفي إدارة الشأن العام الوطني من أجل تطوير البلاد وبناء الدمقراطية ….فنكل بهم وسجن الألاف منهم وشرد المئات وانتهك الحرمات …..تلك هي السردية التي كانت مسيطرة علينا لمرحلة طويلة والتي كانت عكس الحقيقة تماما. الحقيقة الحقيقية التي غابت عن الكثيرين منذ 1991 هي أن مغامرا ومتامرا وانقلابيا تاريخيا تربى في مدرسة الأنقلابات منذ شبابه ودرب أتباعه عليها قرر أن يعوض فشل 8 نوفمبر1987 بشهر ماي 1991 …ففشل مرة أخرى وكانت ردة فعل النظام عنيفة وقاسية ودون رحمة.

استبشرت خيرا

لقد استبشرت خيرا يوم أخبرتني في سنة 1999 أنك قررت الرجوع الى تونس بعد أن انتهيت الى تفاهم مع النظام ولقد رأيت في ذلك بداية كشف الحقيقة ورفع الوصاية عن كل الذين كانوا يعرفونها ولا يريدون الإفصاح بها. وهذه لعمري من شيم المثقفين النزهاء الشجعان.

ولقد كنت كذلك منذ عرفتك ويكفيك فخرا أن تكون الوحيد أو من القلائل الذين لم يصدقوا دعاية « الربيع العربي » و »ثورة الياسمينّ » و »الانفجار الثوري « ويكفيك فخرا أنك حذرت من تدمير الدولة الوطنية وتحريف الدين وتخريب المجتمعات وإعادة تمكين الاستعمار من بلداننا وخيراتنا ويكفيك فخرا أن ساندت كل القوى الوطنية من العراق الى سوريا الى مصر وليبيا واليمن ووقفت ضد كل الذين باعوا ضمائرهم ودينهم وأوطانهم الى القوى الصهيو-امبريالية …

أكتفي بهذا وعلى موعد أن ألقاك قريبا

المخلص

أحمد المناعي