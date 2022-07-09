هلين Hélène Dupont دوبون ….كما عرفتها:أحمد المناعي

« هلين دوبون » مواطنة فرنسية أستاذة اللغتين الاتينية واليونانية متقاعدة تسكن مدينة طولوز بالجنوب الغربي لفرنسا. تعرفت عليها من خلال النشاط المنقطع النظير الذي بذلته هي وأعضاء جمعية « الحرية لنزار الشعري » من أجل الطالب التونسي في جامعة طولوز نزار الشعري الذي اعتقل في مطارتونس-قرطاج وهو في طريقه الى فرنسا بتاريخ 28-ماي 1998 وأودع السجن المدني بتونس بتاريخ 16 جوان 1998.

وقد بعثت لي « هلين دوبون » برسالة سألتني فيها عن شخصيات تونسية في الخارج -وبالخصوص عن كمال الجندوبي -قادرة على مساعدتها في هذا الملف وبعض القضايا الأجرائية خاصة بتقاليد وأعراف التقاضي في تونس وهكذا كانت بداية تعاوننا وتواصلنا وصداقتنا.

قضية نزار الشعري:

في 11 ماي 1999 صدر الحكم على نزار الشعري بالسجن ثلاث سنوات ومراقبة ادارية خمس سنوات. أما التهم فهي تلك التي عرفها التونسيون على مدى عقود وحوكم بها عشرات الألاف من التونسيين: الانتماء والاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ووووو.

الجمعية: « الحرية لنزار الشعري »ترأس الجمعية الأستاذ جاك برتولو الأستاذ في المدرسة العليا للفلاحة بطولوز والمدير المشرف على أطروحة نزار الشعري يساعده بعض الأساتذة ممن عرفوا نزار الشعري ومعهم شخصان تونسيان.محمد القفصي ومنير بوغطاس وقد اضطر جاك برتولو للتعويل على هلين في إدارة الشؤون الأدارية للجمعية وتنشيط التحركات الميدانية والبحث عن عنلصر جديدة وضمان الأجتماعات والقيام بالوقفات الأحتجاجية وتوزيع المناشير قرب القنصلية التونسية في طولوز أو الأماكن الأعامة الفرنسية ……وكون هلين كانت عضوة في أمنستي سهل لها كثيرا الأمور

نشر أطروحة نزار الشعري

كان لهلين دوبون الفطنة والنباهة للتفكير وتحديد الطريقة المثلى لمساعدة ورفع معنويات السجين نزار الشعري وذلك بنشر أطروحته وقد بادرت بأصلاح النص لغة ونحوا وصرفا. وقد اكتشفت أن مديري الدراسات يتساهلون مع طلبتهم وباحثيهم على هذه المستويات وهو ما يسيئ كثيرا لمستوى .’البحث وكون السيدة أستاذة أغريقية ولاتينية قوى من عزيمتها .

وعندما أكملت هلين اصلاحات الأطروحة جاءت الى باريس وتعاوننا على البحث عن ناشر والتقينا حول اسم ناشرمعروف بنشر الكتب على حساب المؤلف وهي دار »لهرمطان »وقد تعرفت على صاحبها منذ سنة 1992 بنشرها كتاب « من يملك المغرب ». وطبعا تمت العملية على نفقة الجمعية وتقاسم أفرادها وأصدقاءهم المصاريف وكانت بالنسبة لي أول تجربة من هذا النوع فكرت في تجديدها بعد بضع سنوات مع منصف بن سالم.

في الأثناء التأمت جلسات محكمة استئناف نزار الشعري في توننس وأمكن لرئيس الجمعية الأستاذ جاك برتولو حضور الجلسة وقضت المحكمة باطلاق سراح المتهم ……وخرج نزار منسجنه وبعد أشهر

استطاع الرجوع الى فرنسا

لم تتوقف العلاقة مع هلين عند حل قضية نزار الشعري وحل جمعية مساندته بل توطدت أكثر وأخذت أشكالا متنوعة فيما بعد. ففي السنة التالية أثيرت قضية توفيق بن بريك وأخذت أبعادا د كبيرة وبالخصوص على المستوى الأعلامي وقد تحركت هلين وأصدقاءها في طولوز وتعاطفوا مع بن بريك ثم وما أن جاء الى فرنسا وأصدر كتابه حتى كان له صدى في طولوز. وقد دعته مكتبة « الظلال البيضاء »لتقديم كتابه وكانت فرصة لهلين لتنظيم استقبال لطيف في دارها على شرف بن بريك ومن معه »

Ombres blanches

هلين أمرأة لطيفة وخدومة وعلى كرم كبير وهي تنتمي الى فئة من النساء المسيحيات القريبة عقائديا https://tunisitri.wordpress.com/2021/02/01/%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%83-%d9%83%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7/

من موسنيور غايوت

بعد سقوط النظام

الرئيس المؤقت بحث عن الرجال والنساء الذين قدموا خدمات للتونسيين في الخارج ومن جملة من

دعى هلين ديبون في حفل بهيج في قصرقرطاج وقدم هدية لها ولكنها رفضتها

يتبع

Rapports d’echange et mutations des filieres agroalimentaires – modes de coordination dans la filier (PREFACE DE PIERRE ROUX)

Nizar Chaari

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كوا وزيارة تةفيق بن بريك