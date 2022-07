Le temps des gitans, زمن الغجر d’Emir Kusturica

Cinéaste prodige, originaire de Serbie ou EX. grande Yougoslave, Emir Kusturica est une valse entre la culture musulmane, chrétienne orthodoxe et la libre pensée de son papa athée,

Le temps des gitans fût une révélation pour le monde entier, lors de sa sortie, il mit à terre pour le temps de quelques festivals, le cinéma hollywoodien, et ce qui restait d’un cinéma français en mal d’identité et d’idéal,

Pour moi, lors de son passage à Tunis, le temps des gitans, a été un voyage féérique dans le temps et l’espace de l’esthétique dans ses expressions les plus splendides et sublimes, jamais un film ne m’a fait un tel effet, le nom d’Emir Kusturica est devenu une hantise pour moi, je rêvais de le rencontrer, mais jamais je n’ai essayé.. C’est irréel.

L’étrange film de Kusturica racontait la petite histoire de la grande Yougoslavie, une tragédie tissée par le réalisateur sur toile de campement, de bidon ville et de petites querelles de familles, et de petits crimes entre frères.

La plastique incomparable des scènes du film, la beauté et la profondeur des personnages en plus de leur authenticité désarmante, le tempo époustouflant du dialogue chargé de simplicité et de style, et puis les images !! un film d’une beauté saisissante et bouleversante, tout est ombre et lumière dans le film de kusturica, tout est espace étrange et troublant,

Il nous a pénétré par sa musique, puis par sa lumière, ensuite par ses héros hideux, ambigües mais merveilleux.

Ce matin, comme par enchantement je n’ai pensé qu’au film d’Emir : Le temps des gitans, comme ça, soudainement, et je n’ai cessé de me dire bénis soit ce retour dans le temps, (presque 30 ans), quitter le temps des renégats, et revivre les grands instants du temps des gitans, n’est ce pas une belle escapade.

Ecoutez.. le temps des gitans..

#HendYahia