LE DÉBAT CONSTITUTIONNEL … C ´ EST COMBIEN de DIVISIONS ! ( A.D.)

CONSTITUTION CARTHAGINOISE 2022 … Certains la veulent , élitiste , Anglô-Us , teintée de Scandinavisme , parfumée au Jasmin de Hammamet . Autres , aussi petits nombres , en % , la souhaite radicale islamiste , la femme non au travail égalitaire , mais au lit . Ces deux extrêmes ont un point commun : La Lune ! Les premiers s y préparent pour y aller la conquérir . Les seconds , y aller c est haram . Et même chanter « Y a Lil , y a Lil « , c est aussi haram

Reste le trop plein , le gros ventre , sûrement supérieur au 80 % des électeurs du pays . Et là , on perd notre latin . Voter pour une Constitution , par un Oui ou un Non , pour le plus grand nombre , en totale , ou presque , méconnaissance de cause ! Et si on y ajoute les conséquences des votes de la « Décennie Démocratique « , cela va virer au folklore dramatique !

Bilan de ces 10 ans :

*** Premiers succès d en Nahdha ? Même les promesses paradisiaques ont tourné à un résultat des plus négatifs , et crimes impunis , dont État actuel du pays

*** Y a eu , l Espoir Nida Tounes du regretté BCE , qu en reste t il ? Moins que du vent …

*** Qalb Tounes ? Une opération de marketing alimentaire , a même failli conduire à la Présidence ! Qu en reste t il . Fuîtes , procès et malversations

.*** Autres aspirations , à gouverner , régner , par la trique et les menaces , tel Al Karama , filière de En Nahdha et du Salafisme . Qu en rest il ? De la fumée partout . Et des scènes folkloriques au Parlement du Revanchard .

Ah Oui , pardon , j ai oublié , les bons démocrates , les bons socialistes . La Plus « Belle Constitution du Monde « , quelle prétention ! , a conduit son parrain , et son parti , au zéro député , le vote suivant . Les Démocrates de Gauche ? , et leurs bons , généreux principes ! , ont donné la Mairie de Tunis , à « leurs ennemis idéologiques , islamistes , par jalousies de ne pas en laisser la Mairie a l un de leurs alliances . D autres Démocrates , en perditions , en descentes , inexistences , ont préféré , s allier avec … Espoir de ressurgir , si le parrain leur offrait sa main qui fut naguère , baisee , et banderisee …

Ah Oui , j ai oublié l Essentiel , la Friction , Kaies Saied , élu 2019 , au score élogieux de 72 , 71 % . Sans slogans d un Parti , venu de nulle part , sans budget colossal , comme d autres secourus par l étranger …, sans , sans … En Nahdha [ Ghannouchi ] a voulu en faire , une Potiche , juste pour inaugurer ,des crèches et des jardins d enfants , de préférences , de la belle morale , prude , islamiste . En attendant des jours plus intimement espérés , du retour du Drapeau Noir , et des bébés portants des bandeaux verts …

Oui , que sont devenus ces 3 / 4 d’électeurs du Président , du 25 Juillet 2021 ? Seront ils la , comme Digue de protection , pour que le 25 Juillet 2022 , ne tourne pas au naufrage !

Ah ! , j ai oublié la grande masse des indifférents , et des éternels pro pouvoir , de quelle nature qu il soit , sujets , sans se poser des questions , que le régime est d ordre libéral , militaire , islamiste , ou brigandiste . …

La loi démocratique veut que 0nze ,ignares , parmi eux 3 ou 4 justiciables , pèsent plus que 9 candidats à quelques Nobels , Paix , Culture ou Médecine …

En connaissances de causes , des votes fumées de notre ère « Démocratique « , aurions nous , assez , retenus les leçons ? . La méfiance , et le doute doivent nous servir de sonnette d alarme , nous faire réfléchir , agir , réagir , voter , s abstenir , selon la conscience de chacun …. A D