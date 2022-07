Des manifestants prennent d’assaut et incendient le Parlement libyen basé à Tobrouk

Publié par Gilles Munier sur 4 Juillet 2022, 09:06am

Catégories : #Libye

La nation nord-africaine est menacée d’un nouveau bouleversement social à l’échelle nationale, dans un contexte de crise sociale, politique et économique dévastatrice

Par Alvaro Escalonilla (revue de presse : Atalayar – 2/7/22)*

Un groupe important de manifestants a pris d’assaut le Parlement de Tobrouk tard vendredi, provoquant un grand incendie à l’intérieur du Parlement après le retrait des forces de sécurité. Quelques minutes plus tôt, une mobilisation de masse avait été appelée à proximité de la Chambre des représentants. Les manifestants, pour la plupart des jeunes vivant dans des conditions précaires, ont exigé sa dissolution définitive et la convocation immédiate d’élections pour débloquer la énième impasse politique qui a plongé la Libye dans une crise chronique.

Les images diffusées montrent plusieurs colonnes de fumée et comment un manifestant au volant d’un bulldozer frappe à plusieurs reprises l’une des entrées du parlement, permettant à des dizaines de personnes d’entrer. À l’aide d’engins de construction, ils ont démoli une partie de la structure du bâtiment et mis le feu à l’intérieur, ainsi qu’aux véhicules des fonctionnaires. Alors que les flammes léchaient le côté du bâtiment, des cris et des chants ont été entendus contre les représentants.

L’organe législatif présidé par Aguila Salé, qui n’a subi aucun contrôle électoral depuis 2014, est accusé par les manifestants de trahison et de détournement de fonds. Ils accusent également les parlementaires d’avoir intentionnellement entravé le processus de transition ouvert en février 2021 après la fin du Forum de dialogue politique libyen (FDPL) à Genève, qui a élevé l’homme d’affaires inconnu de Misrata, Abdel Hamid Dbeibé, au poste de premier ministre par intérim et l’a chargé d’organiser des élections générales avant le 24 décembre, sans succès.

« On s’attendait à ce que Saif al-Islam Kadhafi – fils de l’ancien dictateur Mouammar Kadhafi – remporte [les élections] après avoir été admis dans la course à la présidence et que ses partisans dominent la course législative. Haftar [l’homme fort de l’Est] et Dbeibé – qui se sont présentés contre les termes du LDPF – auraient pu perdre », explique à Atalayar l’universitaire libyen Mustafa Fetouri, qui rend la majorité des députés actuels et des membres du conseil supérieur responsables de l’échec du processus électoral : « Ils veulent retarder [les élections] le plus longtemps possible étant donné les avantages qu’ils obtiennent maintenant, car la plupart d’entre eux n’auraient jamais été réélus.

Deux gouvernements se disputent maintenant le pouvoir. Le clivage entre les factions occidentales basées à Tripoli et les factions orientales basées à Tobrouk, qui était sur le point de se dissiper lors du dernier processus de paix, a refait surface en février avec la nomination de Fathi Bashagha comme nouveau premier ministre lors d’un vote entaché d’irrégularités au parlement de Tobrouk, face à ce que l’administration orientale considérait comme l’expiration du mandat de Dbeibé, le chef visible du gouvernement d’unité nationale, incapable de mettre la transition sur les rails.

Fetouri affirme que l’unité politique de la Libye n’a jamais été atteinte, mais il ne considère pas qu’il y ait une division institutionnelle entre deux administrations parallèles comme cela est interprété, « simplement parce que toutes les institutions du pays travaillent selon les mêmes lois ». « C’est un problème fabriqué afin de maintenir l’équilibre des forces et utilisé par chaque partie pour faire pression sur l’autre », note l’analyste.

Tobrouk met la pression sur Tripoli, dont le gouvernement continue d’être reconnu par la communauté internationale, bien qu’il ait tenu plusieurs négociations sous l’égide de l’ONU pour établir une feuille de route définitive menant aux urnes. Cela explique pourquoi la faction orientale bloque depuis des semaines les installations pétrolières en Libye, pays qui possède les plus grandes réserves d' »or noir » du continent africain. En conséquence, la National Oil Corporation (NOC) a annoncé vendredi que les services de plusieurs ports pétroliers avaient été suspendus après l’expiration de l’ultimatum donné aux loyalistes de Haftar, responsables du blocus, pour rouvrir les champs.

Gilets jaunes à Tripoli

Le blocus prolongé a réduit de manière exponentielle l’approvisionnement en carburant disponible, ce qui a entraîné des coupures de courant et des pannes dans plusieurs régions du pays, et a finalement catalysé les protestations. Les prix élevés, l’insécurité croissante, le manque de liberté d’expression et la médiocrité des services publics, encore aggravée par la corruption, sont devenus les principaux griefs des manifestants », a déclaré Fetouri.

*La suite sur Alatayar : ICI