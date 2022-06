Défaite en appel de Bernard Henri Levy contre Blast et 9 millions d’euros de l’émir du Qatar

l

Afif Ben Hamida

Je remercie du fond du coeur la presse libre de ce pays d’informer ses lecteurs et téléspectateurs de la défaite en appel de Bernard Henri Levy contre Blast. Je vous rappelle que nous l’avons accusé d’être le destinataire d’une virement de 9 millions d’euros de l’émir du Qatar en contrepartie entre autres de son appui dans le déclenchement de la guerre en Libye. Tout cela est documenté et visible sur le site de Blast. J’ajoute que BHL a refusé de nous répondre, a plaidé la fausseté de nos documents et une animosité à son égard. La Cour d’appel de Paris a balayé ces arguments, authentifié la qualité de notre travail et indiqué que nous servions l’intérêt général en pratiquant envers et contre tous ce journalisme là. Je remercie notre avocat Julien Kahn qui n’a rien cédé et le duo Bernard Nicolas- Thierry Gadault auteurs de l’enquête. Je remercie aussi notre source. On attend la suite.