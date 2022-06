lun. 27 juin à 11:29

ALGERIE, 60 ans après l’Indépendance.

Le 5 Juillet de 14h00 à 17h00

4, rue Conté 75003 Paris

Le Conseil Scientifique de l’Académie Géopolitique de Paris a considéré que les soixante ans d’indépendance de la République démocratique algérienne était l’occasion idéale pour organiser un colloque sur le thème des Regards croisés à l’aune du soixantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie . L’objectif sera de passer en revue la situation et de faire un point d’analyse des enjeux et défis posés à la géopolitique interne comme externe de l’Algérie. Ce colloque se propose d’approfondir le questionnement sur le système politique et institutionnel algérien difficilement à la hauteur pour proposer à sa jeunesse, comme à l’ensemble de la population, des perspectives de développement harmonieux et dans le respect des libertés fondamentales mais également pour faire face aux enjeux de puissance et de pouvoir sur la scène locale, régionale et continentale.

L’Académie géopolitique de Paris reste fidèle à sa vocation d’animer librement des débats sur des thématiques qu’elle veut analyser de façon inédite et originale. C’est pourquoi elle a choisi de faire appel aux intervenants dont l’approche choisie est la plus ouverte possible et l’expertise la plus pertinente. Ces spécialistes et praticiens des relations internationales débattront et confronteront leurs divers points de vue tout en ouvrant la voie à de multiples pistes de recherche venant enrichir la connaissance scientifique.

Avec ce sujet très sensible et très actuel, le colloque sera un moment unique pour nos membres et tous ceux qui y assisteront.

Questions pratiques :

En raison du nombre de places limitées une inscription préalable à la conférence est nécessaire avant le1er Juillet 2022.

Les places en présentiel seront accordées par ordre d’inscription, toutefois les personnes inscrites auront la possibilité de suivre le colloque à distance à partir d’un lien Zoom qui leur sera communiqué ultérieurement par mail.

La confirmation de votre inscription bloque une place, nous vous remercions de nous informer au plus vite en cas d’empêchement pour que puissions libérer la place réservée au profit d’une personne sur la liste d’attente.

Nous attirons votre attention sur le fait que toute personne qui souhaite participer en présentiel accepte ,de facto , d’être filmé et de céder son droit à l’image à l’Académie de Géopolitique de Paris.

Pour vous inscrire, envoyez votre nom, prénom, fonction et adresse courriel à l’adresse suivante :

http://www.academiedegeopolitiquedeparis.com/formulaire-dinscription/

avant le 1er juillet 2022. Merci de préciser votre désir d’assister sur place ou à distance.

Dans l’attente de vous recevoir nombreux en visioconférence ou en présentiel, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs, Chers Membres de l’Académie de géopolitique de Paris, en l’expression de ma considération la plus distinguée.

Programme

ALGERIE, 60 ans après l’Indépendance.

Organisation : Académie de Géopolitique de Paris

Coordination : Lyazid Benhami

Partenaire : BEURFM, La Chaîne Méditerranée (LCM), HUMANIV- Institut de recherche d’innovation et de prospective méditerranéen –

Arrivée à 13h30

14h00 -18h00 Intervenants et Thèmes:

– En direct via les réseaux sociaux

– En direct sur BEURFM

– Colloque filmée.

OUVERTURE

14h00 Par M. Ali Rastbeen, Président de l’Académie de Géopolitique de Paris

14h10 Présentation : M. Lyazid Benhami & M. Nacer Kettane

PREMIÈRE TABLE RONDE :

14h20 – Aïssa Kadri , Professeur honoraire des universités, Professeur associée UMRLISE/CNAM/CNRS: « L’année 1962 revisitée. »

14h35 – Michel Berthelemy & René Moreau, Président de l’association des Anciens, appelés en Algérie et leurs Ami(e)s Contre la Guerre : « Les moyens du rapprochement et de la réconciliation entre les peuples algériens et français. »

14h50 – Christophe Lafaye, historien : « L’impératif d’une commission franco-algérienne sur l’écriture de l’Histoire commune entre la France et l’Algérie ».

DEUXIÈME TABLE RONDE

15h10 – Tarik MIRA, ancien Député algérien & Sociologue : « Les processus politiques de légitimation en Algérie »

15h25 – Aïssa Kadri , Pr honoraire des universités, Pr associé UMR-LISE/CNAM/CNRS : « Les intellectuels algériens et les mouvements sociaux. »

15h40 – Myassa Messaoudi, écrivaine & Militante féministe : « Les femmes algériennes, soixante ans après l’indépendance, où en sont-elles ? »

15h55 – Lyazid Benhami, écrivain & responsable associatif : « La jeunesse algérienne, enjeux et défis. »

16h10 – Nacer Kettane, membre Honoraire du Conseil Économique, Social et Environnemental, président Fondateur de BEUR FM,Secrétaire Général Fondateur de l’Institut de recherche, d’innovation et de prospective méditerranéen : « La presse, les médias et l’Algérie. »

16h25 – Farès Khima & Frédéric Martorello, architectes du Patrimoine

Enseignants à l’Ecole de Chaillot : « L’histoire à travers le Patrimoine Ancien »

16h40 -Brahim Oumansour, consultant en Géopolitique et relations internationales/

Chercheur associé à l’IRIS Institut de relations internationales et stratégiques : « Enjeux stratégiques et géopolitiques »

CLÔTURE

17h00 Ali Rastbeen , Président de l’Académie de Géopolitique de Paris, Nacer Kettane et Lyazid Benhami

http://www.academiedegeopolitiquedeparis.com/formulaire-dinscription/

Bien cordialement

Académie de Géopolitique de Paris

5 Rue Conté, 75003 Paris

Tél. : 01 42 71 57 80

academiedegeopolitiquedeparis@gmail.com