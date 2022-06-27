محمد مواعدة ….كما عرفته: أحمد المناعي

توفي يوم أمس الاثنين 17 ماي 2022 المناضل التونسي السياسي محمد مواعدرحمه الله رحمة

واسعة وعزائي لأهله وأصدقائه .

محمد مواعدة ….كما عرفته

كنت أعرف محمد مواعدة بالأسم منذ الستينات وبالخصوص بما اشتهر به من تصرف أثناء الخلاف بين الزعيمين الحبيب بورقيبة وجمال عبدالناصر خلال الستينات ولكني التقيته أول مرة يوم جاء الى الوردانين.

فبعد زيارة أمين عام -ح.د.ا -مصطفى بن جعفر الى هذه المدينة في شهر جانفي 1988 والتي شرحت ظروفها في ورقتي- مصطفى بن جعفر…كما عرفته- جاء الرئيس لتدشين مقر حزبه فيها. كان المقر في بطحاء الوردانين أهم موقع استراتيجي وتاريخي في المدينة في الطابق الأول – علي- فوق المحل الذي كان مقر أول شعبة دستورية في سنة 1934 . وهي من أول الشعب الدستورية في الساحل. ويرجع الفضل في ذلك الى الناشط السياسي الحبيب قشيش – رحمه الله الذي أحدث ثورة رمزية في الأوساط السياسية في المدينة بحوزه ذلك المحل.

وقد قضت السلطات الأمنية بقربي من هذه الحركة وربما أكثر من ذلك لمجرد مساعدة مسؤولها المحلي على كراء المحل وتشجيع بعض الشباب على الألتحاق بها علما أني لم أشجع الا الذي جاء يسألني رأيي في ذلك. كنت أشجع وأساعد لغاية واحدة وهي أن يتعود الناس على قبول الأختلاف والتنوع والتعايش السلمي. لم يكن ذلك بالشيئ الهين في الوردانين التي عاشت طويلا على الأنتساب المتعصب لحزب الدستور ولكن للحقيقة لا أحد جاهرني بعداء أو حتى بمؤاخذة. لكن ادارة الأمن الوطني كان لها رأي اخر: فيوم قررت ارجاعي جواز سفري سنة 1989 اشترط علي مدير أمن الدولة منصف بن قبيلة أن أوقع التزاما بعدم مساعدة حركة الدمقراطيين الأشتركيين. فوقعت بلا تردد.

بداية من النصف الثاني لسنة 1991 كنت أتابع من الخارج الأحداث التونسية وخاصة أنشطة الأحزاب المعارضة وعلى رأسها -ح.د.ا. وقد تأسفت كثيرا للأنقسام الذي وقع فيه وانتهى به الى انشطاره بين زعيميه البارزين مواعدة وبن جعفر.

وعند القبض على محمد مواعدة بعثت لزملائه بالرسالة التالية/

بسم الله الرحمان الرحيم

باريس في 12-10-1995

الأخوة في حركة الدمقراطيين الأشتراكيين

توتس

السلام عليكم

بلغني خبر ايقاف السبد محمد مواعدة وكثير من تفاصيل المكيدة المدبرة ضده وضد حركتكم. أريد ان أعبر لكم عن تعاطفي الكامل مع السيد محمد مواعدة ومع الأحقين من الضحايا منكم ومن بقية الحركات السياسية الأخرى تعاطفي وتأييدي لمن سبقكم في هذا الدرب.

لقد وصلني أيضا بيانكم واني ادرسه الأن بما يستحق من عناية وسأقوم بالواجب للتعريف به.

انكم أعرف الناس بوضعكم الحالي وبوضع البلاد وما ينتظركم وينتظرها ولستم في حاجة لنصح لكن واجبي يفرض علي ات أعبر لكم عن احساسي وشعوري

لقد ايدتم النظام كثيرا وسكتم عن جرائمه طويلا ولازلتم تفصلون بينه و بين ربانه حتى يصدق انقلابكم الحالي عليه

ان أفضل ما يمكن لكم ان تقدموه للبلاد ولحركتكم و لأشخاصكم هو ان تعلنوا عن حل حركتكم وتكفوا بذلك عن دعم نظام فاسد يقوم عليه رجل تافه واذا ما دفعتم لذلك بقية الحركات والأحزاب…….فستكون الثورة التي لم تعرفها تونس في الماضي.

مع خالص السلام وحتى لمن دفع منكم للأستئصال

احمد المناعي

ملاحظة _اذا كان لكم وثائق تريدون التعريف بها فلا تترددوا في ارسالها لي فقد انفع

Fax/ 33169057576

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يحكي لي الصديق عبدالعزيز الدهماني الصحفي الكبير في مجلة « جون أفريك » وقد كنا نسهر معا في مقهى « لو دبار » في سانت مشال في باريس أنه كان في جمع من الأصدقاء

في سهرة رمضانية في تونس أيام سجن مواعدة :كانت الجماعة تلعب في الأوراق في أجواء من الضجيج وفجأة سأل عبدالعزيز عن قضية سجن محمد مواعدة فسكت الجميع وخيم الصمت دقائق طويلة ثم نطق أحدهم: من يكون هذا مواعدة؟؟؟ فقط للدلالة عن أجواء الخوف التي كانت تخيم على الناس أيامها

قاء الثات

أما لقائي الثاتي به فقد تم في باريس سنة 1997 بعيد خروجه من السجن في المرة الأولى.

كنت أنا واحمد بنور ومحمد مواعدة والتحق بنا منذر صفر في مقهى في نهاية شارع راسباي Raspail. لم يكن حديثنا ليخرج عن دائرة التبكي والتشكي … وبعد الأجتماع تطوعت لمصاحبته للفندق البعيد عن المقهى حوالي الخمسين مترا.

و في الطريق سألته :سي محمد انت خارج من السجن و في تصريحاتك لم تشر البتة لمساجين النهضة و لم تطالب بسراحهم …..و غص حلقه و اجابني بعد ان قطعنا شارع Raspail العريض: لم يحن الوقت بعد

من الغد تحول لمقابلة الغنوشي الذي كان يعول كثيرا عليه لكونه رجل الجنوب وذاك كاف كي يكون رجلا شديد الميراس.

ثم رجع مواعدة الى تونس والى السجن.

ترجمت للفرنسية كل بياناته و بيانات حزبه و وزعتها على الأعلام وهناك من الصحافيين – خاصة الصحافة السويسرية- من تفاعل معها وكذلك الى المنظمات الحقوقية. و في بيانه الأخير و كلها صفحات و قعت على فقرة يقول فيها أن الأعوان منعوا عنه بيت الراحة ……ترددت في ترجمة ذلك و اتصلت بابنه في المغرب لأستشيره فقال لي ترجم الكل و هو ما فعلته.