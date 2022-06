A l ‘APPROCHE de FÊTES ÉGYPTIENNES du ,,, 30 JUIN , de La DEBACLE des “ FRÈRES “ , VISITE DE …. ( AD )

TEMIME bin HAMAD El THANI , EMIR Du QATAR , en VISITE , HIER 25 JUIN au CAIRE , REÇU par le PRÉSIDENT ÉGYPTIEN Abdelfattah SISSI , … Les accords concluent semblent très importants concernant les relations bilatérales , le renforcement des échanges , des investissements , et pour l assainissement des relations inter Arabes . Notamment à la “ lumière du dernier conflit Russie Ukraine et ses conséquences …

En écoutant les communiqués , et lisant les journaux d Égypte de jour , un des titres, m a , non surpris , mais réconforte dans mes réflexions , publiées parmi vous . L’ Emir du Qatar a …FÉLICITÉ l Égypte a l approche des FÊTES du 30 JUIN ? … 30 JUIN 2014 . voilà juste 8 ANS , des Dizaines de Millions , 25 a 27 millions Égyptiens , bien plus qu un plebiscite , sont sortis dans les rues de nombreuses villes d Alexandrie , au Said , pour mettre FIN ,au régime draconien , d inspiration religieuse des FRÈRES. MUSULMANS , quoique élus , 3 ans plus tôt . Et qui , mauvaises gestions , ont vite menacé , même l intégrité territoriale de l Égypte , notamment au Sinaï ,devenu terrain de marchandages . Depuis , ce fut le Pouvoir de Sissi , et le pays en 8 Ans , a connu des progrès exceptionnels dans tous les domaines de la politique , diplomatie , économique , sociale , culturelle , agricole , et des réalisations de quoi étonner les plus sceptiques … Et durant ces années du réveil et des ambitions , les Frères de Tunisie , leur Morched en tête ont ont continué à faire sombrer le pays . ….

Les Frères Musulmans d Égypte et d ailleurs , y compris ceux d En Nahdha de Tunisie , ont bénéficié des grandes largesses financières du Qatar , d abord du Père , puis du Fils devenu à son tour Émir . Cela a donné une longue crise entre le Qatar , un ensemble de pays du Golfe , notamment Arabie Saoudite , les Émirats et bien sûr l Égypte … Voilà la sagesse prevaloir , et les normalisations en cours . La visite d hier du Caire de l Emir du Qatar , fut précédé deux jours auparavant par celle du Prince héritier MBS d Arabie , et peu de jours auparavant pat l essentiel des dirigeants Arabes … Et pour une fois , ces pays Arabes attendent d une façon plus sérieuse , la proche visite du Président US , Joe Biden …. AD

Photos , ad. , des manchettes , de ce jour , de quelques journaux égyptiens