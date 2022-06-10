أحمد المناعي : منصف بن سالم …كما عرفته



أود أن أشير الى أني كتبت أكثر من مائة ورقة تحت هذا العنوان لم أنشرمنها الا القليل. وتخص هذه الورقات أشخاصا تونسيين وأجانب من مفكرين وأدباء وشعراء وسياسيين وحقوقيين وصحافيين وغيرهم تعرفت عليهم في حياتي وتعاونت معهم لفترات طويلة أو قصيرة. وما كتبته عنهم ليس فيه ما يتصل بحياتهم العائلية أو بمهنهم أو اختصاصاتهم وأدائهم فيها ولا أشك في أن الكثيرين منهم كانوا متميزين في ميادينهم وانما كتبت عنهم في علاقاتي بهم في القضايا التي تعاونا فيها ولا شيئ غير

منصف بن سالم …… كما عرفته

سمعت باسم منصف بن سالم لأول مرة في بداية شهر جويلية واحد وتسعين عندما سلمني رضوان المصمودي الطالب التونسي النهضاوي الذي التقيته في تلك الأيام في واشنطن مجموعة وثائق تخص هذا الشخص. وتشتمل على نسخ من تقارير منظمات حقوقية وهيئات وشخصيات علمية ورسائل تطلب من رئيس الجمهورية التونسية إطلاق سراح بن سالم. وطلب مني أن أعمل شيئاً في الموضوع مع المنظمات الحقوقية الأوروبية. احتفظت بالوثيقة ولم أعمل شيئاً يذكر لأن الشخص قد أطلق سراحه في الأثناء وأسدل عنه الستار إلى حد شهر جوان 2002 عندما جاءتني رسالة من إبراهيم أحد أعضاء لجنة مساندة المنصف بن سالم في « النرويج »، يطلب مني تحريك الملف.

اللقاء مع محامي بن سالم.

وصادف في تلك الفترة أن جاء إلى « باريس » محامي بن سالم الأستاذ عبد الوهاب معطر وكان من مؤسسي حزب المؤتمر لصاحبه المرزوقي وبعضوية شكري الحمروني القيادي النهضاوي. وقد تيسر لي لقاء الشخصين في مقهى بمحطة « قار دي لست » خلال شهر جوان. وقد سلمت رسالة إلى المحامي ليبلغها إلى بن سالم وهدية رمزية تتمثل في قلم الحبر الذي كتبت به كتابي عن تونس. الرسالة التي كتبت لبن سالم طلبت فيها منه مزيداً من المعلومات عن شخصه وطبيعة نشاطه، خاصة وقد علمت خلال تلك السنوات أنه كان قائد المجموعة الأمنية التي خططت للانقلاب على النظام في نوفمبر سبعة وثمانين وهو ما أكده صالح كركر رئيس الحركة في تصريحه للكاتب « فرنسوا بورقات » والذي نشر في كتاب « الظاهرة الأسلامية في المغرب »، وقد وضحت له أنه لا يمكن في هذه الحالة تقديمه كباحث أو ناشط حقوقي مقموع لعلمه ونشاطه الحقوقي. وقد تعهدت بنشر أطروحته والمقالات العلمية المحتملة كما فعلت مع نزار الشعري أنا والسيدة رئيسة جمعية مساندته في « تولوز ».

عبدالسلام الأسود باحث دكتوراه في جامعة « جوسيو » تولى البحث عن مقالات علمية لبن سالم لكنه لم يجد شيئا.

يوم السبت 29 جوان 2002:

كان موعدي بالتلفون مع د. »الصحبي العامري » الذي زار بن سالم في داره في صفاثس هو ومحاميه معطر وأمكن لي التحدث مع بن سالم وأكدت له على ضرورة مصارحتي بخصوص نشاطه السابق وجددت له وعودي بنشر أطروحته وتوابعها وبقيت أنتظر….

يوم 26 أوت 2002 قدمت قضية ضد الدولة لمنظمة

Office des normes internationales et des affaires juridiques اليونسكو باسم منصف بن سالم أشتكي فيها من التضييقات التي يلاقيها. قدمت القضية باسمي وكان لي توكيل من بن سالم ولكن الذي حرر الشكاية محام. فلم أكن قادرا على ذلك لأني لا أملك تكوينا قانونيا. وتجدر الملاحظة إلى أن هذه أول قضية تونسية تقدم لمنظمة اليونسكو وقد نبهني الصديق الجزائري رشيد بن عيسى المدير في المنظمة بأن اليونسكو كانت قد قدمت خدمات جليلة للمثقفين السوفيات ومواطني أوروبا الشرقية في صراعهم مع إدارة بلدانهم وكثيرا ما ناصرتهم وربحوا قضاياهم.

وما إن وصلت الشكاية إلى المنظمة وشاع خبرها حتى تحركت ماكينة النظام فاليونسكو ليست أمنستي أو منظمة حقوقية عادية أخرى. فهي وكالة من أهم وكالات الأمم المتحدة… وبادرت الحكومة بالتخفيف على عائلة بن سالم فسمحت لابنيه بالسفر للخارج واحد الى ألمانيا والثاني إلى فرنسا.

الأعتراف بالأنقلاب:

وبتاريخ 26 مارس 2003 وصلتني بالأنترنات وثيقة من منصف بن سالم تشتمل على ست وخمسين صفحة يحكي فيها عن حياته بكثير من التفاصيل. ليس ذلك ما كان يهمني فكلنا عرف صعوبات الحياة وشظف العيش والحفاء والعراء. ما كان يهمني هو نشاطه الذي أودى به إلى السجن وبعد ذلك إلى المضايقات له ولأولاده وللكثيرين من حوله.

بن سالم قائد انقلاب فاشل:

في حوالي أربع صفحات يعترف بن سالم أن المجموعة الأمنية قد خططت للانقلاب على بورقيبة يوم 8 نوفمبر ويعطي تفاصيل كثيرة لكن لا شيء عن مصير بورقيبة وأعضاء الحكومة والحزب، وطبعا كان هناك كثير من المبالغات وهو ما لمسه الضابط « العداسي » عندما استشرته في الموضوع، وهو ما صرح به صالح كركر في سنة تسع وثمانين وتضمنه كتاب فرنسوا بورقات: . François Burgat L’islamisme au Maghreb. La voix du Sud

أسامة بن سالم ذهب الى ألمانيا (هاتفته مرتين وهو حاليا صاحب قناة الزيتونة ) أما سيف فقد جاء إلى باريس. وبوصية من أبيه فحواها ألا يذهب إلا إلى أحمد المناعي. في ذات اليوم الذي جاء فيه ونزل عند أحد أقاربه على بعد خمسين كلم من باريس زرته لأطمئن عليه والتقيته مرات في باريس ثم انقطعت الصلة

منصف بن سالم أيقونة النضال

بعد جانفي ألفين وحدى عشر أصبح منصف بن سالم أيقونة النضال وذات يوم دعيت الى ندوة يشرف عليها هو نظمتها جمعية للدفاع عن المساجين كنت أحد مؤسسيها في المنستير. كانت أكبر قاعة في المنستير وكانت الأجواء حماسية. كان بن سالم يخطب ويتحدث عن بورقيبة وأمه اليهودية… وقفت بضعة دقائق في المدخل ثم انسحبت

بن سالم وزيرا للتعليم العالي

وفي ماي 2011 صدر حكم من المحكمة الإدارية بتونس يقضي بإلغاء كل الإجراءات التعسفية ضده مثل الطرد من الجامعة وشطب اسمه من التدريس به.

سمي بن سالم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وعلمت أنه رقى نفسه من أستاذ محاضر إلى أستاذ كامل الأوصاف واسترجع مستحقاته المالية من عام سبعة وثمانين إلى ألفين وإحدى عشر. ترددت طويلا ثم أقدمت على مطالبته بمبلغ خمسة الاف فرنك أجرة المحامي الذي حرر لي الشكاية لمنظمة اليونسكو قبل عشر سنوات

الوسطاء

وقبل أن ألجأ الى الوسطاء دأبت على ارساله رسالتين في رقمي الهاتف التي كنت أملكها « الرجاء

ارجاعي حقي شكرا » وقد استمر ذلك أكثر من شهر مع بداية السهرة.

اتصلت ببعض الأصدقاء ممن كان على علاقة به مثل د.الصحبي العامري وهو رفيق دربه منذ سبعة وثمانين في قضية المجموعة الأمنية وصالح منصور والمختار إسماعيل وهذا الأخير كان رفيقه في سجن القصرين وقد كان مراسل وكالة الأنباء التونسية في المانيا وهو الذي كان يكتب له الرسائل للخارج بالألمانية….

مع المختار إسماعيل: سلمت الوثيقة التي كانت بحوزتي منذ سنة واحد وتسعين الى سي المختار وقال له ان الوثيقة عندي ومتى بعثت لى المبلغ المذكور أعطيها لك

تصوروا ما كان رده؟؟؟؟

قال له أرجوك أن تصورها وترجعها له فلن يتفطن لذلك.

وفي الأخير وجدت صفحته الفايسبوك فكتبت له وبعد مدة جاءني الرد بالفرنسية من ابنه سيف ملخصه.

السيد المناعي

« كتبت للبروفسور منصف بن سالم تطلب كذا وكذا….

الرجاء اعطاءنا اسم وعنوان المحامي وتوصيلا منه…

باريس جوان ألفين واثنى عشر

أحمد المناعي..

ملاحظة: كل التحركات والأنشطة والحركات والأعمال التي بذلت من أجل بن سالم موثقة في الرابط التالي وأضيف أنه لم يبعث يوما بشكر هو أو أحد ابنيه لا بالمراسلة ولا بالتلفون وقد شرح لي د, الصحبي العامري بأنه كان من الصعب عليه مخالفة أوامر الغنوشي الذي حرم عليهم كل اتصال بي بعد أن صرحت في شهر جوان ألفين وثمانية بأن النهضة قد خططت لمحاولتين انقلابيتين,

رحم الله المنصف بن سالم فقد كان من القلائل الذين اعترفوا بجريمته لأن الأنقلاب أو محاولة الأنقلاب جريمة كما يقر الغنوشي الزعيم التاريخي للأنقلابات في تونس.

.