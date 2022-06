Cette lettre vieille de 20 ans: En souvenir d’une amie

Monsieur,

Quand mes oncles et mes grands cousins ont quitte l’Algerie pour debarquer en Alsace, en 39, l’un d’entre eux fut arrete, puis mis en camp, le seul existant en France, en Alsace, il a vu l’horreur. Les SS le condamnerent aux travaux forces et contrairement a ses compagnons (des Algeriens) de combat, il echappa lui aux chambres a gaz et au four crematoire.

Seulement, quand il rentra au pays, c’etait pour apprendre que pere (mon grand pere maternel) avait ete assassine. Ca c’est la facon dont une certaine France continue de remercier les Francais d’origine maghrebine.

Ceux des miens qui ont combattu l’horreur alors qu’ils etaient eux-memes des damnes, des esclaves du Colonialisme, n’auraient jamais imagine qu’aujourd’hui on pointerait le doigt sur moi pour me traiter d’anti-semites ou meme de judeophobe.

Combien de villages Algeriens furent vides de leurs hommes, des gamins parfois pour aller combattre les SS ?

Mais l’antisemitisme pratiques a notre encontre nous autres berberes ou encore contre les arabes, les Palestiniens et les Irakiens en ce moment, n’est jamais denonce.

Sharon fait en Palestine des choses que mon oncle a vu dans le camp alsacien. Numeroter des prisonniers, en leur tatoutant le dos et le bras, sincerement mon oncle l’a vu faire dans le camp, il l’a subi dans sa chair…

Aujourd’hui, les milieux sionistes et juifs integristes tentent d’importer le conflit israelo-palestinien en France, via les injures et la diatribe raciste de Mr Cukierman, President du Crif, de « foulosphoses » comme BHL, Glusckman et Finkelkraut qui n’ont de cesse de critiquer tout ce qui se rapporte a la Culture arabe et musulmane.

Sur Arte on ferme les yeux sur le Betaar et le Tagart, sur l’antismetisme dont sont victimes les Francais de souche berbero-arabe ou de confession musulmane et Arte a la veille de la Commemoration du 17 Octobre 1961, n’a pas d’autre injure a faire aux Francais de souche maghrebine que celle de les traiter d’anti-semite.

Sur Arte vous n’avez pas vu Florian Turchaud, juif extremiste condamne voici quelques jours pour « terrorisme ». F. Truchaud a tente de faire sauter la Mosquee de Paris. Mais c’est un detail pour Arte ?

Si se battre contre Sharon et son fascime est un acte antisemite, alors considerez donc que je suis antisemite,

Si descendre dans la rue pour demander que le Criminel de Guerre Sharon soit juge, est un acte antisemite, alors considerez que je suis antisemite,

Si descendre dans la rue pour demander le demantelement de toutes les colonies hors la loi est antisetime, alors considerez que je suis antisemite,

Si descendre dans la rue demander des sanctions contre Israel qui ne respecte pas les Resolutions Onusiennes est antisemite, alors considerez que je suis antisemite,

Si s’insurger contre le massacre du Peuple Palestinien que vous appelez « vaste operation dans les territoires occupes » est antisemite, alors considerez que je suis antisemite,

Si demander a imposer a Israel de se retirer de Palestine et de respecter les Droits de l’Homme est antisemite, alors considerez que je suis antisemite.

Oui si etre humain, citoyen responsable est un acte d’antisemite, si pleurer quand on voit les maisons des Palestiniens detruites est un acte antismite, si commemorer les actes barbares Sabra et Chatila est un acte antisemite, si epouser la cause Palestinienne est un acte antisemite, si denoncer qu’Araft vit dans une piece sans fenetres de 10metres carres depuis 2 ans, est antisemite, je suis antisemite.

Et pour terminer, je salue la memoire des miens, je salue tous les visages de ma famille qui sont pour moi des ombres, des photos noir et blanc qui se sont battus contre le nazisme, contre le colonialisme et qui ont fini derriere les barbeles, jetes depuis des ponts pour que je naisse libre.

La liberte est si belle, que tous les jours ou je descends dans la rue pour les Irakiens ou les Palestiniens, comme je suis descendue regulierement dans mon adolescence pour Mendela, je ne pense qu’a une chose, le jour ou l’on soignera le Peuple Palestinien, oiseau meutri, a qui ont a brise les ailes et arrache les pattes.

Oui, l’oiseau Palestinien nous le soignerons, nous lui rendrons ses pattes et quand il pourra s’envoler, nous le regarderons prendre son envol avec des larmes de joie et les fleurs pousseront sur les barbeles de la vaste prison qu’est l’Etat de Palestine.

Vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez pour nous stigmatiser mais nous n’accepterons jamais que la Presse nous fasse porter un croissant musulman sur la poitrine, nos coeurs battent a l’unisson pour un monde meilleur, pour la Palestine independante et les maux du Peuple Palestinien sont plus touchant que vos mot…

Et a defaut de vous dire « merci » pour votre emission, je vous dis « merci de nous faire comprendre que notre lutte est capitale, de nous montrer auss que notre engagement est inebranlable ».

En guise de conclusion, je remercie feu Daniel Balavoine et dedie ces lignes de « l’Aziza » a toutes les femmes Palestinienne, a toutes les Maghrebines vieilles, jeunes et moins jeunes qui en France, laisse la vaisselle, le menage, les courses, la fete en suspend pour descendre dans la rue et reclamer justice pour le Peuple Palestinien mais aussi un monde meilleur pour tous, cette phrase est aussi dediee a toutes les Francaises qui battent le pave et qui on compris que les Frontieres etaient edifiees par les Hommes mais qu’elles ne sont pas obstacles pour vivre ensemble.

« La Ziza ton étoile jaune, c’est ta peau, tu n’a pas le choix, ne la porte pas comme on porte un fardeau ».