الممنوعين من السفر

حول قضية الجهاز السرّي لجماعة « النهضة » :

و ما خفي كان أعظم !!

في أكتوبر 2020 تم تحجير السّفر على 16 متّهم، و يوم 27 ماي من هذا الشهر تمّ تحجير السّفر على 18 متّهما آخرا، من بينهم راشد الغنّوشي و 4 من أصهاره .

من بين المتّهمين الـ 18 إمرأتان إحداهن تحمل نفس لقب راشد الغنّوشي .

بالإضافة كذلك الى إطارات أمنيّة إشتغلت في الفترة الممتدّة من 2013 الى 2016 .

هذه التفاصيل قدّمها اليوم الصحفي الشاب و المتميّز أسامة الشوّالي في برنامج « جاوب حمزة » .

أقول مرّة أخرى ، على الدولة حماية قاضي التّحقيق المتعهّد بهذا الملف .

ربّي يحفظ تونس من شرهم .

منقول