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الممنوعين من السفر

Publié par Candide le 30 mai 2022 dans Chroniques

حول قضية الجهاز السرّي لجماعة « النهضة » :

و ما خفي كان أعظم !!

في أكتوبر 2020 تم تحجير السّفر على 16 متّهم، و يوم 27 ماي من هذا الشهر تمّ تحجير السّفر على 18 متّهما آخرا، من بينهم راشد الغنّوشي و 4 من أصهاره .

من بين المتّهمين الـ 18 إمرأتان إحداهن تحمل نفس لقب راشد الغنّوشي .

بالإضافة كذلك الى إطارات أمنيّة إشتغلت في الفترة الممتدّة من 2013 الى 2016 .

هذه التفاصيل قدّمها اليوم الصحفي الشاب و المتميّز أسامة الشوّالي في برنامج « جاوب حمزة » .

أقول مرّة أخرى ، على الدولة حماية قاضي التّحقيق المتعهّد بهذا الملف .

ربّي يحفظ تونس من شرهم .

منقول

Permalien

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