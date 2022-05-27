كمال لطيف …..كما عرفته بقلم أحمد المناعي

لم أكن أعرف ولم أسمع باسم كمال لطيف قبل صيف سنة 1987.يومها عرفت أنه تاجر في مواد البناء ورجل أعمال ومن أكثر الشخصيات السياسية التونسية المثيرة للجدل منذ سنوات وتحديدا منذ السنوات التي سبقت وصول الرئيس بن علي إلى الحكم في 7 نوفمبر1987. وقد روى لي الصديق علوان صفر بداية بروز اسمه في الأعلام والأشخاص الذين ساعدوه كثيرا على ذلك غير أن هذه المرحلة من حياته لا تهمني كثيرا اذ لم أكن أعرفه. ويمكن القول أن حياة كمال قد اقترنت بحيأة بن علي قبل سنوات من تعيين الأخير في سفارة تونس في بولونيا وتوطدت بعد رجوعه منها وتسميته على رأس ادارة الأمن الوطني أعقاب أزمة الخبز في سنة 1984.

كيف عرفته:

في شهر أوت 1987 ومباشرة بعد التفجيرات التي نفذتها عناصر من حركة الاتجاه الأسلامي في بعض نزل سوسة والمنستير قامت وحدات من الحرس الوطني بتمشيط شواطئ المدينتين وإيقاف مجموعات من الشبان ومن بينها مجموعة من 37 شابا وحدثا من مدن الوردانين والساحلين وسيدي عامر ومعتمر كانوا يخيمون بشاطئ الساحلين. وكان من بين هؤلاء ابني بلال المناعي الكشاف الحدث ذو الأربع عشرة سنة ونيف. كان هذا المخيم واحدا من عشرات المخيمات التي نظمت صيف تلك السنة للتحضير لانقلاب 8 نوفمبر 1987(انقلاب الخوانجية).

هذا ما تعرفت عليه من خلال شهادات من هؤلاء الشباب وغيرهم بعد أكثر من عقدين من أحداث ذلك الصيف

تعبئة عائلية من أجل بلال ورفاقه:

عندما أراجع أحداث تلك الفترة وأحاول أن أقيم الجهد المبذول قليل يستطيع أن يتصور ما بذلته وأفراد عائلتي وخاصة أخي الأكبر محمود المناعي وصهري حسن موسى رحمهما الله وأصدقاؤنا ومعارفنا من قضاة ومسؤولين سياسيين وأخص منهم المرحوم الهادي البكوش وزير الشؤون الأجتماعية والأستاذ البشير خنتوش عضو الديوان السياسي للحزب الأشتراكي الدستوري ونائب رئيس البرلمان وقتها ومحامين وأخص منهم الأستاذ نصر بن عامر والأستاذ عبد الرؤوف بوكر رحمه الله من جهد للوصول الى حل القضية بأخف الأضرار.

فقد صدرت أحكام « من سنتين وأربعة أشهر سجنا للأحداث الى ستة عشر سنة سجنا للكبار » ومن أبرزهم هشام قريسة ومحمد الشتيوي… ولكن مع تأجيل التنفيذ.

راجع رسالتي الى السيد عمر الشادلي https://tunisitri.wordpress.com/2021/04/15/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A/

لكن الدور الأكبر في هذا إنما يرجع الى كمال لطيف الذي واكب القضية من البداية عن طريق صهري حسن موسى وهو الذي أقنع الرئيس بن علي بالتدخل عن طريق وزير العدل وقتها… والذي اتصل برئيس محكمة الاستئناف مرتين واتفقا على إصدار حكم مع تأجيل التنفييذ.

البداية

بعد أسابيع من 7 نوفمبر 1987 وبينما كنت أفكر في زيارة كمال لطيف لأشكره على مساعدته جاءتني دعوة منه حيث اتصل بي هشام النابلي وهو صهر كمال وأبلغني رغبة كمال لطيف في التعرف علي وأعطاني عنوانه ورقم هاتفه وأوصاني بالذهاب دون موعد مسبق. فشكرت ووعدت بالزيارة.

كنت أعرف وقتها أنه كان من أقرب الناس للرئيس وأنشط الأشخاص بحثا عن وجوه سياسية جديدة يدعم بها النظام الجديد ولو عرف طبعي وما دأبت عليه منذ شبابي لما دعاني. فأنا شخص حريص كل الحرص على حريتي الفكرية والسياسية وكثيرا ما كنت أهجر الأقارب والأصدقاء الذين يتولون مسؤوليات سياسية حتى إذا ما تخلوا عنها أو أقيلوا منها وهجرهم المتزلفون وجدوني أول من يرجع اليهم ويسندهم في رحلة الوحشة. أنا أكره الحكم والسلطة وأعلم أنها ضرورية لكني لا أقبل أن أشارك فيها ولو كانت على مزاجي.

قبل أن أقتحم مكتب كمال لطيف ذات صباح من شهر ديسمبر 1987 سألت عنه كثيرا من أصدقائي ولعل الذي أعطاني الصورة الحقيقية عنه هو الأستاذ البشير خنتوش. عندما سألته عن الرجل قام من كرسيه وأقفل باب مكتبه وقال لي « لقد كان نائب الرئيس والآن أصبح هو الرئيس »

وعاينت حركة زوار مكتبه ليومين متتاليين صبحا. كثير من الشخصيات التى أعرفها من وزراء وكتاب دولة يشربون قهوتهم عنده قبل الذهاب الى مكاتبهم وآخرون لا أعرفهم ولكن سياراتهم تدل عليهم وهم من الأجهزة الأمنية والبنوك ومؤسسات رسمية أخرى.

عندما خفت حركة الخروج من المكتب صعدت المدرج وضغطت على الجرس ففتحت الكاتبة الباب وما إن أعلنت عن اسمي أدخلتني غرفة في مواجهة الباب وطلبت مني أن أنتظر قليلا وأقفلت الباب. ولكني عرجت الباب قليلا لأرى « الماشي والجاي » كما نقول بلغتنا الدارجة. وهكذا مر الوزير الزواري… وجاءتني الكاتبة.

استقبلني كمال بحفاوة كبيرة وشكرته على ما قام به لتخليص ابني بلال ومجموعة شبان الوردانين ودعوته لإبلاغ الرئيس شكري وامتناني وتحدثنا طويلا في الشأن العام وفي لحظة سألني إن كنت أريد شيئا؟

فقلت له « أنا لا أريد شيئا لنفسي ولكن عندي قضية إن ساعدت على حلها وأعتقد أنك قادر على ذلك فستكون قد ساهمت في حل إحدى معضلات تونس الحاضرة وهي الاعتراف القانوني بحركة الأتجاه الأسلامي ». وشرحت له رؤيتي في ذلك والقائمة على تجربة طويلة في كل من الجزائر والمغرب حيث شاهدت تصاعد الخطاب الديني وميلاد حركات إسلامية عديدة ونموها السريع وخروجها من المساجد الى الشوارع وتحولها الى قوة سياسية قادرة على تهديد التوازنات السياسية في البلاد.

لم أكن الوحيد على هذا الرأي في تونس بل أشترك فيه مع كثير من المثقفين من كل الاتجاهات السياسية وحتى من الدستوريين.

قبل خروجى من عنده يومذاك أكد لي أنه في حال عجز الوزراء وبقية الوسطاء على حل هذه القضية فإنه سيتولاها هو بنفسه ووعدني بحلها بالشكل المرضي.

وتعددت زياراتي له ودائما لنفس الغرض وقد اصطحبت معي أحيانا أشخاصا طلبت منهم دعم موقفي. وذات يوم زرت مجلة « رياليتي » واتصلت بمديرها المنصف بن مراد وفاتحته في قضية الأعتراف بالنهضة فأبى بينما الهادي المشري رئيس تحرير المجلة كان موافقا. وقد اصطحبته مرة في زيارتي لكمال لطيف بوعد مساندتي في مسعاي لكنه رأى فيها الفرصة لتقديم الولاء للرئيس ولم يخرج من عند كمال…..الا بوعد للحصول على رخصة مجلة….

في إحدى زياراتي له في شهر نوفمبر 1988 سألني كمال إن كنت ألاقي « راشد »، فأجبته بنعم وأني سأزوره عند خروجي من عنده.

« راشد » سفير في السعودية

آه ممتاز هل تريد أن تبلغه بأن الرئيس يرغب في تسميته سفيرا في المملكة السعودية؟

وشعرت بحرج كبير. ماذا لو نقلت له العرض ورفضه لأسباب خاصة به أو بحزبه؟ فكل رفض سيخلف حزازات تسيئ للأجواء

السائدة آنذاك بين الطرفين فقد عفا الرئيس عن راشد وجميع المساجين النهضاويين وأعادهم إلى وظائفهم وأشرك الحركة في توقيع الميثاق الوطني وكلها مقدمات إيجابية للاعتراف وفي المقابل قال الغنوشي قولته الشهيرة في ثقته في الله وفي بن علي.

وحاولت أن أقنع كمال بأن الغنوشي سيعمل على إعادة بناء حزبه وأنه سيرفض العرض وهو ما يسيئ للعلاقات مع الحكومة ولهذا فالأفضل أن لا أبلغه بعرض الرئيس.

كانت تلك خطيئة العمر لأن الغنوشي لم يكن رئيسا وفشل في استرجاع الرئاسة الأمر الذي اضطره للسعي الى طلب جواز السفر والخروج من تونس. (قابلته يوم 18 ماي 1989وذكر لي أنه يسافر يومها الى ألمانيا ولكنه سافر من الغد إلى الجزائر في سيارة ولم أعلم بهذه الحقيقة الا في أكتوبر 1992 في باريس).

أنا واثق بأني لو أبلغته أمر السفارة لقبلها شاكرا ولأقنع بذلك كل معترض عليها من أتباعه…ولتأجلت أودفنت كثير من المخططات….

رسالتي الى الرئيس

في شهر جانفي 1989 كتبت رسالة طويلة من ست صفحات الى رئيس الجمهورية وهي مرافعة عن النهضة …وطلبت من كمال لطيف أن يسلمها للرئيس وفعلا فعل ذلك وقد أخبرني فيما بعد أن الرئيس قرأها بكل اهتمام وأنه سيدعوني قريبا….وقد سلمت نسخة منها إلى راشد الغنوشي الذي وضعها تحته في حركة لم أفهمها وقتها، وأخرى إلى عبدالفتاح مورو والثالثة إلى الأستاذ نصر بن عامر المحامي الذي حفظها لي حتى 2006.

لكن الرئيس لم يدعني لأني شاركت في الانتخابات التشريعية على القائمة البنفسجية في المنستير ورأى الجميع في ذلك انحيازا وحتى ارتباطا عضويا بالنهضة وهو غير صحيح وقد وضحت موقفي في مقال طويل صدر في مجلة المغرب بالفرنسية في شهر ماي 1989.

أوت 1990:

كنت في « بوجمبورة » عاصمة « البورندي » ورغم صعوبة الاتصال وندرة الأخبار فقد كانت تأتيني من حين إلى آخر معلومات عن الإيقافات في صفوف النهضة. فكتبت رسالة إلى الحبيب المكني في باريس أعلمته فيها أني مستعد إلى القدوم الى باريس لمساعدتهم وكتبت رسالة أخرى شديدة اللهجة بل عنيفة إلى كمال لطيف اتهمته فيها بعدم الوفاء بوعده وأنهم اختاروا الحل التصفوي للقضية على الطريقة الهتلرية.

وعند رجوعي إلى تونس بعد ذلك بقليل التقينا في نزل القصر بسوسة وتجاهلنا بعضنا فلا سلام ولا كلام.

أفريل 1991:

ليلة رجوعي إلى تونس عائدا من كينيا التقيت في باريس مع « بولعابي ». كنا في شهر رمضان فدعاني للأفطار عنده في الضاحية الباريسية وحاولت التهرب لضيق الوقت كون طائرتي في صباح الغد ولكنه أقسم بأغلظ الأيمان فاضطررت للقبول ولم يعلمني أن راشد يقيم عنده وأنا الذي حسبته في الجزائر.

صعقت لما التقيته هناك.

في صباح اليوم التالي قبل خروجي من دار بولعابي أوصاني راشد بإبلاغ رسالتين الأولى لعبد الفتاح موروالذي كان قد أعلن تجميد عضويته بعد جريمة باب سويقة والثانية من نوع خاص إلى… كمال لطيف.

وطبعا لم أتمكن من ذلك كوني اعتقلت على مدى أربعة عشر يوما من الاستنطاق و »لطف المعاملة » كانت الأسئلة عن المهمة التي رجعت من أجلها وأسئلة أخرى عن علاقاتي بمزالي والهادي البكوش وعمر صحابو.

كمال لطيف هو الذي أنقذني من العواقب الوخيمة التي كانت تنتظرني إضافة إلى أن النظام تجنب إقحامي في محاكمة بتهمة التآمر على النظام. أنا بريء منها طبعا، وكان لا بد أن تشمل أيضا البكوش ومزالي وآخرين.

صيف سنة 1992 كان كارثيا على كمال فقد أبعده الرئيس بن علي من دائرته وأقصاه من حوزته بالزواج من ليلى الطرابلسي. وانفض الجميع من حول كمال الذي يذكر له الى ذلك التاريخ أنه منع قصر قرطاج عن الطرابلسية,

اعتداء فيفري 1996

يوم 29 فيفري 1996 كان يوم جمعة وكنت راجعا إلى بيتي في الضاحية الباريسية وعلى عشرة أمتار من باب عمارتي وقعت الواقعة: ثلاثة تونسيين ينفذون في شخصي الأعتداء الذي أوصاهم به مدير الأمن الرئاسي …

الصحفي الذي نشر الخبر في صحيفة الحياة اللندنية عن حريق محلات كمال لطيف ذكر مصدره -أحمد المناعي-

أعلمني السيد أحمد بن صالح أن الاعتداء جاء ردة فعل النظام على إفشائي الخبر….

زرت كمال لطيف في ماي 1991 قبل خروجي من تونس ثم التقيته في باريس مرة واحدة أواخر2001 مع الصحافيين « نكولا بو وجان بيار تكوا » مؤلفا كتاب » صديقنا بن علي » ثم زرته مرة واحدة في مكتبه في تونس سنة 2014

بتاريخ 11-02–2011 كشف الضابط الأمني لطفي الحبيب درويش أن القنزوعي مدير المصالح المختصة قد كلفه في سبتمبر 1991 بتصفية ثلاثة معارضين في الخارج وهم على التوالي أحمد بالنور، صالح كركر وأحمد المناعي.

وكمال لطيف هو الذي اعترض عليها وأبطلها.

أنا مدين لكمال لطيف بكل ما ذكرت ولم أنس ولن أنسى جميله ولو عرف النهضويون ما قدمه هو وأخوه رؤوف من خدمات للكثيرين منهم في تسعينات القرن الماضي لما شيطنوه. ولو عرف النهضاويون الرسالة التى حملنيها الغنوشي لكمال لطيف لصمتوا الى الأبد.

في كتابي « العذاب التونسي 1995 » عبرت عن حزني أن يصنع ويتشكل القرار السياسي في تونس من خلال أشخاص وقوى سياسية شبه سرية وذكرت كمال لطيف مثالا لذلك، أنظروا ما يحدث الآن بعد عشر سنوات من عاصفة جانفي 2011 .

كمال لطيف العصامي فتح مكتبه ملجأ أمان لكل المعارضين الايديولجيين والسياسيين المغضوب عليهم من الباجي قائد السبسي إلى حمة الهمامي منذ التسعينات.