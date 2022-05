Le Gendarme du Monde, a pris le bon Chemin … , de nos faux Espoirs …. À. D.

O. K. … POUR FOURNIR , DIZAINES de MILLIARDS , et SUPER ARMEMENTS à l UKRAINE …FAUT IL , DANS UN SOUCI D ‘ ÉQUILIBRE , DES PAYS “ JUSTES “ , FOURNIR AUSSI DES PIERRES [ non blessantes ] , à l AUTRE OCCUPÉ PALESTINIEN ! A.D.

AlLER COMPRENDRE ! En ce jour , mardi 24 Mai , jamais le Rouble , monnaie de la Russie de Poutine n a été autant fort , n’argüant le dollar !

La Guerre , injuste , d Ukraine , rentre ce jour , dans son 4 eme mois , avec ses malheurs , ses horribles répercussions à travers le monde , y compris la faim , ses destructions … Le monde Occidental , coalisé pour fournir des dizaines de milliards ,et toutes les armes sophistiquées pour que l Ukraine , résiste ou rejette les Russes vers des frontières , qui naguère étaient ouvertes d un même pays … Oui , le Rouble intrigue !

Guerre d Ukraine est guerre coloniale , nous dit un expert américain . Et si c est une guerre coloniale ? , serait elle différente d autres dizaines de guerres coloniales , du passé ou du présent ?

Guerre Coloniale ? De la Russie voulant occuper le D… et le L … Certes ! Mais que penser alors d une autre Guerre “ fraternelle “ , de deux peuples imbriqués dans la même terre de Palestine ? Devenue aussi guerre coloniale , sentant l infect apartheid , à la matière de l ex Afrique du Sud du racisme blanc . Guerre , aussi , d Ukraine de deux peuples , qui furent durant des siècles unis par le même destin ?

La différence ? Y a colonialisme accepté , assimilé , même encouragé , par les dominants du monde … Et l autre honni , dénoncé , outrageusement rejeté …

Et le leader de cette coalition , si généreux , au secours de la victime ukrainienne , n est autre qu un grand fauteur de nombreuses guerres de nos temps contemporains , du Vietnam a l Irak , en passant par l Afghanistan . Et sans compter les boycotts et appauvrisements de Cuba à l Iran , et tant autres … Un gendarme du Monde , injuste , jamais condamné , comme celui de nos jours , du nom de Poutine . Et c est , le revers de la même médaille de ces Seigneurs . Et chacun , a sa manière , veut rester Maître du Mondial , ou du Régional , et son horreur de son encerclement …

Mais si les USA , n ont jamais été condamné , un curieux indice , son traumatisme des injustes guerres , a été ces derniers jours , mis en lamentables lumières lorsque le vieillissant Georges W. Bush , a dit qu il “ condamne l Injuste Guerre de…l ‘ IRAK …” il voulait dire UKRAINE …

L armée russe veut parfaire les prises de Dombass et du Lougansk … Au meme moment , l armée israélienne grignote , jour après jour , mois , années après anées , ce qui reste de la Palestine . Du pur colonial , derrière de lointaines citations bibliques . Et suprême ignominie , les Israelens , intentions supers actives de ses extrémistes , veut occuper , prendre , detruire Al Aksa , , ex Premier Haut lieu** , puis devenu 3 eme de l Islam , et de ses 1 , 5 milliards de musulmanrs … Ils comptent pour des prunes …

Oui , certes , récemment le Protecteur de l ExpanSioniste Israël , a montré ses agacements , suite aux excès intolerables accompagnant le décès de la dernière Martyr Shireen Abou Akle , assassinee , froidement … Mais cet agacement , américain , condamne une brutalité contre un cadavre ! , et …NON , la condamnable occupation d un peuple asservi , devenu sans droits . Meme les porteurs de ses drapeaux , palestiniens , sont devenus synonymes de terroristes ! Alors que le drapeau Ukrainien flotte de plus en plus en grands nombreux , un peu partout dans le monde des Libertés , floqués sur les maillots de sportifs d Europe ou d Amérique …

Me sent il en cet instant indigné ? par ces différences d injustices et comportements , ni “ égalitaires “ , ni “ fraternelles “ ? Alors je garde malgré la colère des injustices , l envie d une solution , et j ‘ ai une proposition ! : Que si l Occident voudrait continuer a fournir aux Ukrainiens en défenses , des dizaines de milliards d Euros ou dollars , et toutes les dernières créations d armes efficaces et intelligentes pour repousser les Russes … Faut il aussi dans un souci d équilibre , d equititer de ces pays des Justes . Qu ils fournissent aussi de l aide aux millions de réfugiés palestiniens , pour continuer à survivre à l Interieur de leur propre pays , ou dans les pays périphériques .

Vivre , et vouloir survivre dans la dignité des gens , des pays libres , suppose prendre des armes de défense . Et pour acquérir leurs libertés comme les ukrainiens , faut il aussi , que les Palestiniens , comme armements de défense de leurs libertés , que le même opulent Occident , offre aussi , au delà des rations alimentaires , à ces damnés Palestiniens , des tire-boulets en plastics et des monticules de pierres , non blessantes … Pour équilibrer la “ guerre de Cent ans “ actuelle , celle des pierres sans espoirs , contre les chars , les avions verseurs de bombes , les fusées ravageuses , les radars , les engins casseurs d immeubles , les mitrailleuses , les tireurs d élite , y compris celui du dernier Assassinat de La Journaliste Shireen …

En fournissant des pierres non aiguisées aux Palestiniens , en équilibre des milliards et des Vétos US , Biden , le Dernier des Empereurs du Monde , nous convaincrait , qu il va

, après des dizaines années de promesses …nous faire croire que son pays , Gendarme du Monde , a pris le bon Chemin … , de nos faux Espoirs

A. D.