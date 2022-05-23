الشيخ الحبيب المستاوي   رحمه الله…. كما عرفته

في شهر نوفمبر 1968 كنت في باريس أتهيأ لحدثين كبيرين في حياتي أولهما عقد زواجي من فتاة جزائرية من بلاد القبائل تعرفت عليها في تلك الفترة وهي زوجتي وعشيرتي الى حد اليوم وثانيهما التحضير للرجوع النهائي الى تونس.

على طول الفترة التي كنت فيها في الخارج فيما بين 1962و 1969- (ست سنوات في فرنسا وسنة في الجزائر )- كنت أرجع الى تونس في الصيف ولم أنقطع عن البلاد وتابعت كل التغييرات والإصلاحات التي حدثت في المجتمع على كل مستويات الحياة. – ومع ذلك بقيت متخوفا من استمرار الأوضاع التي عرفتها وعشتها شخصيا وعانى منها التلامذة البياتة في المعاهد الثانوية التونسية بداية من مطلع الستينات. ولابد أن نذكر بها،

في سنة 1961 في المعهد الثانوي للذكور بسوسة حيث كنت قيما وفي كل المعاهد التونسية عاملت الأدارة التلامذة الصائمين في شهر رمضان معاملة قاسية. كانوا يحرمون من السحور ويمنعون حتى من تخزين المأكولات للسحور أما وجبة العشاء فقد كانت تقدم في الأوقات العادية ودون مراعاة لأذان المغرب والأفطار في رمضان وظل الأمر كذلك على طول الستينات.

بعد ست سنوات من الأقامة في فرنسا حيث كان لي بعض النشاط الاجتماعي والثقافي الإسلامي والذي عرف قمته بإنشاء جمعية « لمسلمي شرق فرنسا في سنة 1966 » في مدينة نانصي لغرض تقديم الخدمات الدنيا للعمال وأكثرهم من الجزائريين الأميين من اعطاء دروس لرفع الأمية ومساعدتهم على تعمير أوراقهم وملفاتهم وكتابة رسائلهم الى

عيد الأضحى لعام 1966 بعض الحضور من طلبة الجمعية

عائلاتهم أو للأدارة وارسال حوالاتهم البريدية الى أهلهم في اخر كل شهر

كنت متخوفا من الرجوع الى تونس حيث تهيمن ضبابية كاملة على العلاقات بين المواطن المتدين والأدارة فكتبت نصا رقنته زميلة لخطيبتي في » البنك الوطني الباريسي » حيث كانت تعمل. وقد دعوت فيه الطلبة التونسيين الى حوار حول « موقع الأسلام في المجتمع التونسي ».

ذات يوم من شهر نوفمبر 1968(لا أذكر ان كان يوم جمعة أو يوم عيد الفطر) رحت أنا ومليكة خطيبتي وإحدى صديقاتها الجزائريات نوزع المنشور على الطلبة التونسيين أمام جامع باريس. هي دعوة للطلبة في حوالي عشرين سطر للتفكير والنقاش في موقع الأسلام في الحياة العامة. الحقيقة أن التونسيين لم يكونوا كثيرين والطلبة أقل بكثير لذلك لم نوزع الا قليلا من المنشورات.

الشيخ الحبيب المستاوي

وفي لحظة ما رأيت شيخا ينزل درجات الجامع وهو يلبس جبة وابداعي وشاشية تونسية عليه كثيرمن المهابة والوقار وهو الأول الذي رأيته يلبس لباسا تونسيا في باريس منذ دخلتها.

فاتجهت نحوه وسلمت عليه وناولته منشورا فقال لي أنه لا يعرف الفرنسية وسألني عن محتواه. وشرحت له الأمر وكانت بداية العلاقة مع الشيخ الحبيب المستاوي رحمه الله.

ذكر لي سي الحبيب شيئا من نشاطه في تونس من ذلك أنه اضافة الى مهنة التعليم التي انخرط فيها من زمن بعيد كان عضوا في جمعية المحافظة على القران الكريم التي تأسست سنة 1967 وأنه قد أسس مجلة شهرية اسمها » جوهر الأسلام » وقد يكون قد أصدر عددها الأول في تلك المدة.

وقد دعاني الى مراسلته والكتابة في شؤون الجالية التونسية والجالية المسلمة في المهجر. وفعلا تم ذلك وبعثت له بمقالين واحد بالفرنسية عن التونسيين في فرنسا نشر في العدد الثاني من المجلة فيما أعتقد ومقالا اخر عن اشكاليات التعريب.

بعد رجوعي الى تونس أواخر سنة 1969 زرت الشيخ المستاوي مرتين في مقر المجلة المتواضع بنهج سيدي بومنديل كما التقيته في المرة الوحيدة التي زرت فيها مقر »جمعية المحافظة على القران الكريم » بمناسبة محاضرة ألقاها الشيخ العلامة المرحوم محمد الفاضل ابن عاشور.

اللجنة الثقافية المحلية بالوردانين

وقد دعوته لألقاء محاضرة على منبر اللجنة الثقافية المحلية بالوردانين التي ترأستها لمدة سنة في1970 -1971 وأذكر أن محاضرته لاقت نجاحا وتجاوبا كبيرين لدى الحضور اذ كثير منهم كانوا معلمين من قدماء طلبة الزيتونة. إضافة الى أن المحاضرة قد ألقيت في دار الشعب التي أنجزت في تلك المدة والحديثة عهد بالتدشين.

فالرجل على علم شرعي واسع ويملك أسلوبا جذابا في اقناع السامع باعتبار تجربته الطويلة والثرية في التربية والتعليم. وأذكر أن محاضرته قد تناولت موضوع علاقة الدين بالدولة في مظاهرها العملية

التقيت الشيخ الفاضل أيضا في مؤتمر الحزب الأشتراكي الدستوري بالمنستير في شهر أكتوبر سنة 1971. لم أكن من المؤتمرين ولا حتى منخرطا في الحزب بينما كان الشيخ من المؤتمرين وقريبا من شق أحمد المستيري الذي حضي في ذلك المؤتمر بموقع متميز.

وأذكر حادثة مضحكة-مبكية كادت تكون لها عواقب وخيمة على مجرى الأحداث في المؤتمر. حين دخلت بهو قصر المؤتمرات اعترضني ثلاثة من الأصدقاء من الوردانين وسألني أحدهم المرحوم فرج فرجالله عن بعد « سيد أحمد جبت سلاحك معاك والا لا؟ فقلت طبعا جبته.

في ذات الوقت كانا المرحوم الشيخ المستاوي والسيد أحمد المستيري مقبلان في اتجاهي وما أن سمع الأخير هذه الفذلكة الماسطة حتى أ سرع بالألتجاء الى القاعة بينما واصل الشيخ طريقه نحوي. وتجاذبنا أطراف الحديث حول أعمال المؤتمر ومن الغد صدرت كل الصحف بعناوين : « ميليشيا الوردانين في المؤتمر… ». وقد وقع التحقيق الأمني مع فرج فرجالله وزميليه.

كانت « جمعية المحافظة على القرآن الكريم » مستهدفة من قبل المتربصين بكل هيئة أو جمعية أو تنظيم لغاية التسرب اليه والاندساس فيه الغاية الأنقضاض عليها في مرحلة لاحقة.

ويبدو أن الغنوشي ومورو قد بدأا بتنفيذ خطتهما بهذه الجمعية واغتنما رغبة انفتاح هيئتها على الشباب فانضما اليها لكن ذلك لم يطل كثيرا فقد كان الشيخ الحبيب المستاوي أمبن عام الجمعية بالمرصاد لهما.

كان سبب الخلاف الظاهري هو محاولة مورو- وقتها كان مورو الشاب البلدي القديم في ساحة الأسلامية في العاصمة هو البارز- ومن ورائه زمرته، الاندساس في الجمعية والتحكم فيها لكن الخلاف العميق كان أخطر بكثير ويتعلق بتصريحات مورو المكفرة لكل المجتمع وينسب له هذا التصريح: « إنّ خطّنا السياسي هو خط الرفض لكل ما هو قائم بدءًا بالمجتمع الذي نعتبره كافرًا و إن صلّى و صام و حجّ, و كذلك الحزب الحاكم , فهو دائرة من دوائر هذا الكفر و من دخل فيه يصبح كافرا«

وهو ما أثار ثائرة الشيخ المستاوي أمينها العام واقدامه على طرد مورو بصفعة على الوجه. وقد ذكر لي أنه وبعد وفاة الشيخ الحبيب المستاوي توجه الغنوشي الى ابنه صلاح الدين لدعوته الى الأنضمام الى « الجماعة » وقال له » الان وقد رحل والدك الذي كان يحول بيننا ,,, »

الشيخ المستاوي توفي في سنة 1975 ولكني لم أسمع بذلك الا بعد سنوات عديدة حيث أني كنت في الجزائر. ولم يتسنى لي حتى تعزية أهله وبالخصوص نجله صلاح الدين الذي عرفته شابا.

ماذا أشعر الان نحو الشيخ المستاوي رحمه الله بعد أكثر من نصف قرن من لقائنا الأول وتواصل متقطع لم يدم طريلا؟

أشعر أنه لو كتب للشيخ المستاوي أن يعيش مدة أطول لكان له دور ايجابي وبناء في ارساء اسلام أكثر اعتدالا في المجتمع التونسي فقد كان يملك شبكة من علماء الدين والمثقفين والباحثين ظلت الى ذلك العهد عصية على دعوات التطرف الأخواني لكن كتب على تونس وعلى غيرها من البلدان الأسلامية أن تعيش التجربة التخونج الى النهاية

رحم الله الشيخ الحبيب المستاوي رحمة واسعة

–1جمعية المحافظة على القران الكريم تم إنشاؤها سنة 1967 من قبل المرحوم صلاح الدين المهدي (زرياب)، مؤسس فرقة الأوركسترا في مدينة تونس تحت رعاية وزارة الثقافة وذلك بهدف الحفاظ على النمط التونسي في ترتيل القران الكريم. ولا علاقة بها بالصراعات اليسارية الأسلاموية-اليسارية حسب الأستاذ أنس الشابي .

خلال السنة التي توليت فيها مسؤولية اللجنة الثقافية المحلية بالوردانين أمكن لي دعوة مجموعة من المحاضرين المحترمين:

الشيخ الحبيب المستاوي

– الشيخ محمد العريبي

– د. صلاح الدين كشريد وهو صيدلاني ومترجم القران الكريم الى الفرنسية

– الصحفي الأيزلندي- السويدي عمر فلهلمسون الذي أسلم في القاهرة سنة 1958 وقدم لنا شريطا عن الصيد البحري في بحر الشمال-

خمس طلبة أتراك كانوا يحضرون رسائل دكتوراه في فرنسا وجاءوا الى تونس لتحسين مستواهم في اللغة العربية وقد دعوتهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الوردانين-

د. البشير التركي وقد كانت محاضرته محل جدل كبير كما سأبين ذلك في الورقة الخاصة به,

وثمة من يدعي أن تونس كانت أيامها صحراء دينية

أحمد المناعي