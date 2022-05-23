الشعوب لا تنسى ماضيها …حادثة مريول فضيلة تفضخ بشاعة الاستعمار التركي

Youssef Mejri Belgacem ·

#حكاية_مريول_فضيلة :

فضيلة شابة تونسية كانت غاية في الجمال والأناقة خطفها الجنود الأتراك وأسروها وقدموها هدية للحاكم التركي بافريقية انذاك ..تقربا منه وتزلفا…وعندما قرر الحاكم التركي رؤية جمالها طلبها إلى خلوته لمعاشرتها كما جرت العادة مع المحضيات في الحرملك …وفضيلة هي أصيلة قرية « شارن » من الكاف بالشمال الغربي التونسي وتدعى « فضيلة الشارني »وكانت ان وضعت خنجرها تحت أدباشها تحسبا لاي إعتداء قبل أسرها من طرف الانكشارية وكانت الحرائر من النساء تفضلن الموت على الاغتصاب من طرف الاتراك ولما أدخلوها خلوة الحاكم وما أن اقترب منها هذا الأخير حتى إستلت خنجرها وحاولت قتله حتى أنها أصابت رقبته وجزءا من وجه بندوب غائرةوسرعان ماألقى عليها عسس الحاكم القبض والذي قرر إعدامها شنقا في بلدتها أمام أهلها دون ثياب نكاية فيها ومحاولة لإدخال الرعب للآخرين….ولم يتركوا عليها إلا قميصا باليا قصيرا…وأعدموها شنقا…فكانت « فضيلة الشارني » أو كما يسميها الأتراك السلاجقة بفضيلة التونسية رمزا للمرأة العربية التونسية الشريفة والبطلة والتي خيرت الموت شنقا على أن يعتدى على شرفها ومنذ ذلك الوقت تحول لباسها الرث الى رمز للعفة وشاهدا على التضحية دفاعا عن الشرف…

#منقول