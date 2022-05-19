عبد العزيز العقوبي كما عرفته

توطئة

عبد العزيز اليعقوبي كما عرفته

رب صّدفة خير من ألف ميعاد

في بداية شهر أكتوبر من سنة 1991، التقيت بعبد العزيز العقوبي في مدخل مكتبة عقبة الموجودة في شارع جون بيار تمبو (Jean-Pierre Timbaud) الموجود في الدّائرة الحادية عشرة في باريس. كانت هذه المكتبة الّتي يمتلكها ثلاثة من قيادات حركة النّهضة من بين الفضاءات النّادرة حيث يلتقي الكثير من التّونسيّين اللاّجئين إلى فرنسا. كانوا يأتون إلى المكان لا بحثا عن المراجع القليلة والأطّلاع على المنشورات الّتي تعرضها المكتبة للبيع بل للحصول على الأخبار والمستجدّات الآتية من البلاد والتّعرّف على الواردين حديثا. كان ذلك الفضاء شبيه بسوق صغير من أسواق البلد.

وبعد التّعارف، تجوّلت أنا وعبدالعزيز في الأنهج المجاورة ونحن نتناقش حول الأحداث في تونس وواقعها المرير.وأعلمته بالصّعوبات الّتي كنا نواجهها في كسر جدار الصّمت بخصوص ما يجري في تونس واستحالة الولوج إلى الصّحافة الفرنسيّة. ولقد كان لديّ في تلك الفترة مقال قصير تناولت فيه القمع الّذي كان يمارس في بلادنا وبادرت بعرضه على العديد من الصّحف الّتي لم توله أيّ اهتمام. واقترح عليّ عبد العزيز أن ينشره في مدينة ليون عن طريق الصحفي فيليب لاقليز (Philippe Leglise) وهو صديق له كان يعمل لصالح أكبر جريدة هناك وهي Le Progrès de Lyon والحقيقة أنّي لم أصدّقه في البداية بل تحدّيته بالقول أنّي مستعد للذّهاب إلى ليون على الأقدام لشكره إذا ما نجح فعلا في نشر النّصّ.

غير أنّه أوفى بوعده وأرسل لي المقال المنشور في الصّحيفة. لم أذهب إلى ليون على الأقدام لشكره مثلما وعدت ولكنّ منذ ذلك الحين نشأت بيننا علاقات صداقة وتضامن وتعاون فكان الممثل للمعارضين التونيسسين هناك(كي لا نقول معارضة لأنها لم تكن موجودة) وقد دعاني للمشاركة في عديد التّظاهرات والندوات والاجتماعات. وأذكراحد أكبرهذه الأجتماعات الذي انتظم في شهر نوفمبر 1998 بمدينته « فيل فرانش سور صون » وحضرته نائبتان في البرلمان الأوروبي عن الكتلة الأشتراكية كما حضره وفد هام عن الحزب الأشتراكي الدستوري بقيادة الكاتب العام للجنة التنسيق الحفصي رحمه الله. وقد حدث بيني وبين الأخير تلاسن لأني اتهمته علنا بتنظيم الأعتداءات التي وقعت علي وعلى المنذر صفر في سنتي 1996 و1997 . وقد بعث من يبلغني اعتذاره في جويلية 2001 قبل مدة قصيرة من وفاته في حادث مرور.

اعتقدت أثناء لقائنا الأوّل أنّ عبد العزيز ينتمي إلى طائفة النّهضة الأخوانية وذلك بسبب لحيته الطّويلة رغم أنّها مهذّبة لكنّه أثبت لي طوال هذه السّنين عكس ذلك واقتنعت بأنّه شخص مستقلّ وبأنّه رجل حرّ يتصرّف ويتحرك طبقا لقتاعاته وما يمليه عليه ضميره المسلم وانطلاقا من مبادئه كمواطن مسؤول ووطني صادق والقيم الإنسّانيّة الّتي ورثها من تقاليد قديمة وثريّة مصدرها القبيلة والمجتمع.

عبدالعزيز العقوبي كان

الّتر ي نظّمها في جهته وخاصّة تلك الّتي تتعلّق بالبرلمان الأوروبي أو بالنّسيج الجمعيّاتي أين ينشط كثيرا على غرار رابطة حقوق الإنسان في ليون.

أكتفي بهذه الملاحظات بما أنّ سيرة حياته الغنيّة والمحترمة الّتي كتبها صديقنا فيليب لاقليز (Philippe Leglise) تعفيني من إضافة المزيد. وفي الوقت الّذي كان آلاف المناضلين المزعومين يتزاحمون وراء التّكريمات والتّعويضات الغير المستحقّة غالبا ممّا تسبّب في الإضرار بميزانيّة الدّولة وأثقل تداينها، كان الرّجل الشّريف والفخور يرفض أيّ تعويض لتضحياته مثلما فعل العديد من المناضلين الّذين قدّموا الكثير من أجل المبادئ والقيم. وعندما تسابق المئات من المنفيّين من أجل الظّهور في القنوات التّلفزيّة والإذاعات والصّحف التّونسيّة لسرد رواياتهم البطوليّة المزعومة ونضالاتهم الخياليّة، رفض عبد العزيز المشاركة في هذه المهازل إيمانا منه أنّ تاريخ النّضالات الفرديّة والجماعيّة لا يكتب من طرف هؤلاء المتكابرين وهاته الأقلام الكاذبة وإنّما من طرف المؤرّخين والشّهود الشّرفاء.

وهنا يتبيّن دور الصّحفي النّزيه الّذي لعبه فيليب لاقليز (Philippe Leglise) الّذي عاشر عبد العزيز منذ سنة 1991 على الأقلّ لكي يسرد قصّة ومسيرة هذا الجندي المجهول ويكتب بعض الصّفحات حول تاريخ تونس في تلك الفترة.

وجب التّذكير أنّ فيليب لاقليز (Philippe Leglise) هو أحد الصّحفيّين الفرنسيّين والأوروبيّين القلائل الّذين حطّموا جدار الصّمت حول المأساة التّونسيّة كما كانت صحيفته Le Progrès de Lyon من بين الصّحف الفرنسيّة الأولى الّتي نشرت بعض الأخبار حول تونس المناضلة والّتي استقبلتني شخصيّا ونشرت لي حوارا مع رئيس تحريرها Jean-Pierre Gris-Malzy، في شهر أوت سنة 1993. لذا أوجّه شكري إلى السّيد فيليب لاقليز (Philippe Leglise) على كلّ ما قام به وبالخصوص استرجاع ذاكرة التّونسيّين بعدما افتقدوها.

ملاحظة أخيرة تتعلّق بمدينة الحامة، مسقط رأس عبد العزيز ورجل آخر أكثر شهرة والّذي نجح في تولّي منصب رئاسة مجلس نوّاب الشّعب، وهو زعيم الإخوان المسلمين بتونس، راشد الخرّيجي الغنّوشي، والمتسبّب الرّئيسي في مصائب تونس منذ ثلاثين سنة.

أحمد المنّاعي