DOUBLE ou TRIPLE JEUX … GHANNOUCHI , DERRIÈRE le GRAND CIRQUE D’ ESPÉRER le RETOUR de « SA DEMOCRATIE « … NE PENSE PLUS , USÉ , QU ´ A SAUVER SA TÊTE et SON CLAN …. ( A.D. )

Un cynisme à donner froid au dos , par les montées des chaleurs annonçant … Rached Ghannouchi , politicien retors , cynique , froid ,machiavélique à souhait , depuis si longtemps , se présentant parfois avec un sourire angélique , tenant un poignard dans le dos … Ce Ghannouchi , est il , passez moi l expression , en train de « faire des enfants dans le dos « de ses meilleurs amis , anciens ou nouveaux ! Je le crois , je le pense !

. Ces derniers « amis « , certains démocrates de salons , et , autres amiraux de bateaux usés , qui dimanche dernier excitaient une foule devant le Théâtre National , de Tunis , en train de s époumoner : “ Dégage “ “ Dégage “ , a l adresse de Kaies Seaied …

Ça , c est la grande Comédie de Surface ! Et souvent les foules manipulées s y prêtent de bonnes grâces . Ghannouchi , Grand Chef d Orchestre des Années 2011-2021 , sait , lui , que sa cause de diriger un jour le pays , en Chef reconnu , sa cause d y implanter son Islamisme des Frères , sa cause de changer le Régime , façonné, au départ par Bourguiba … Ce Ghannouchi , intelligent , froid calculateur , souvent cynique , bien conseillé en coulisses , sait que tout cela est perdu à jamais . Que le 25 Juillet 2021 , non seulement par les décisions de Carthage , mais d avantage par le ras le bol général , Ghannouchi sait que tout est foutu . Perdu à jamais , bien qu ´ il lui reste des dernières troupes , derniers partisans , et derniers nerfs de la guerre , l argent …qui ne vient plus par valises …Et curieux , c est le système même de Carthage , par ses propres incohérences , ses hésitations , qui a permis , depuis , le dernier 25 Juillet , que Ghannouchi relève timidement la tête , reprend vie , espoirs de perdurer . Lui , qui a eu même l idée , de fuir , de quitter le pays , avec ou sans aides étrangères . Sauver ses Meubles et ses acquis d ´ Ailleurs

La grande Comédie mise en place , pour revenir artificiellement à l avant 25 juillet , c était de faire croire que le Parlement des Makhlouf , ou des Karoui pourrait être rétabli , dégelé . Que la Justice des Bhiri- Akremi pourrait reprendre cours , Que … , que … . Tout cela n est que du Vent , rendu crédible , non par la cohérence de « retourner à la Démocratie « de Papa Ghannouchi , mais par l amateurisme …de Carthage ! Suprême gaffe a été de faire du trouble personnage Bhiri , un » martyr « après sa longue détention , sa grève de la faim … Mais Carthage tient , sa popularité décline peu , et ses gardiens ne trahissent pas , malgré les appels désespérés …

Je m égare … « Enfant dans le dos de ses amis « ? Oui ! .Le même cynique Ghannouchi , qui veut rétablir sa Démocratie de surface , alors que les couleuvres rôdent dans les souterrains … Lui , laissant le Front National de Salut Publique , s agiter , vouloir revenir à la Pureté de la Démocratie , et prenant poses , sur les marches …du Théâtre , de nouveaux Danton , nouveaux Robespierre , …

Ghannouchi , en coulisses , lui , cherche , à prendre contact avec Kaies Seaied , espère de sa part , réconciliation et comprenhension … Fini les regards hautins , les sourires narquois , les toisements de haut …

Ghannouchi sait que sa cause , initiale , des lendemains de 2011 , est perdu à jamais , sur le plan intérieur et extérieur . Que depuis 10 ans , le monde a terriblement changé , et que les déceptions se sont trop empilées … Alors l ´ Ex Ambitieux , pretentieux , qui voulait détruire la Statut de Bourguiba , remplacer son Avenue de Tunis , par un nom « Martyr « …Que tout cela , c est du passé , en train de sombrer … Alors pourquoi pas , ne pas , idéologie accrochée aux vestiaires , penser à sa propre tête , à sa propre retraite de 80 ans , a sa fortune , à sauver aussi son clan ?

Les derniers grands Tintamarres , c est pas pour sauver la Démocratie gangrenée , corrompu , mais pour sauver le soldat Frère Ghannouchi …. AD