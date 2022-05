ANCIENS « TERRORISTES « TUNISIENS….., DEVENUS HOMMES D ETAT , et BÂTISSEURS …

Abdelaziz Dahmani

Y’ a peu de jours , en France , essayer de mettre un peu d ordres chez moi , je suis tombé sur cette photo des temps anciens de la Tunisie . Alors , terre des Hommes , téméraires et de Valeurs , De Ceux qui ont contribué à donner de la Dignité , lutter avec bravoure pour l Indépendance , 1956 , puis devenus bâtisseurs , parmi tant d autres de l ETat tunisien… Cet État bâti , sur un socle très solide , des fondations profondes , d ‘ ou sa résistance , encore de nos jours devant les nouvelles faunes de Hilaliens , aux intentions obscures ..

Ces Trois personnages de la Photo , sont de haut en bas : Hedi N’ouïra , Ahmed Tlili , Taieb Mehiri . Et côté insolite , cette photo , a diviser par trois , date de l ordre de 70 ans . Ces trois personnages , futurs Historiques de la Tunisie , étaient alors considérés par la France coloniale des …TERRORISTES ! Leurs « Crimes « ? , avoir pris part , eux et d autres , pour la recherche de l Indépendance , vouloir mettre fin à l occupation étrangère . Alors ils furent arrêtés , fichés , jugés , emprisonnés …

HEDI NOUIRA , leur aîné ( 1911-1993 ) , le Sahélien , connu les prisons de Tunis , Teboursouk , le Fort Saint Nicolas France , en 1940 , longue détention en Compagnie de Habib Bourguiba , d ou la solidité , et confiances de leurs liens . Rebelote , d arrestations durant les premières années de 1950 … L’ Indépendance acquise , Bourguiba lui a confié de créer la Banque Centrale que N’ouïra dirigé de 1958 à 70 , en principale collaboration avec Ali Zouaoui . Puis Dix Ans de Premier Ministre 1970-80 …

AHMED TLILI ( 1916-1967 ) , homme du sud , de Gafsa , des régions minières , devenu jeune syndicaliste , fut l un des créateurs de l UGTT avec Farhat Hached , et son Secrétaire Général de 1956 a 1963 . . Mais avant l Independance , il a dirigé le Conseil de la Résistance , désigné par Bourguiba et cela l a conduit à une brutale arrestation de Février 1952 à juillet 1954 …

TAIEB MEHIRI ( 1924-1965 ) , le Tuniso-Marsois , a plongé dans la Résistance très jeune , puis après des Études d avocat , Paris , en 1951 , à 26 ans , devenu le Secretaire général du Néo Destour de la région de Tunis . Et lorsque une grande partie des destouriens furent arrêtés , ou se trouvant en Exil , Taieb Mehiri , a dirigé dans la clandestinité toute l organisation de la Résistance . Lui aussi sera arrêté emprisonné de Zaarour à Tataouine . …A l Independance , est devenu le premier Ministre de l Interieur de 1956 a 1965 … Décédé a 41 ans , parce que le travail passait avant sa santé …

Une particularité , ces trois « ex- terroristes « , selon la période coloniale , ont été parmi les plus proches collaborateurs de Bourguiba , dans le respect et la différence des caractères . Ils ont eu avec Bourguiba des langages très francs , directs . Fut il cela , dans le cadre du Parti Unique , généralisé , début des Indépendances , en Afrique et ailleurs , a de nombreux pays . Ahmed Tlili , est même rentré en rébellion , d ou sa célèbre « lettre à Bourguiba « en janvier 1966 …

J ai personnellement , la conviction , que s ils étaient restés plus longtemps au pouvoir , [ Ahmed Tlili , et Taieb Mehiri ] ,

connaissant leurs personnalités , leurs convictions ,ils auraient dissuadé Bourguiba de céder à let a tentation des ….. , de devenir « Président à Vie « en 1975 , année des “ ombres “ … Ce qui a quelque peu terni une parcours exceptionnel du Résistant et de l Homme d ETat . Et côté années de prisons , ou de résidences surveillées , pour Résistances , Bourguiba en a connu 10 a 11 ans période coloniale , puis 12 ans , en reclu , surveillé , cloîtré , Époque Ben Ali .

Oui la Tunisie était terre des Hommes , et des Femmes , Que les nouvelles Générations , mettent fin à nos périodes , actuelles ternies l, pour être issues de la même terre et du même argile …. AD

