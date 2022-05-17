وترجّل فارس آخر: رحيل الوجه المعارض والجامعي، الأستاذ محمّد مواعدة

Ben Youssef Adel

غادرنا صباح اليوم المناضل الوطني صلب الحزب الدستوري منذ الخمسينات والأستاذ الجامعي والوجه المعارض بتونس منذ مطلع السبعينات والمحلل السياسي والخبير في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والأمين العام السابق لحزب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (خلفا لمؤسسها، الأستاذ أحمد المستيري) منذ سنة 1989، الأستاذ محمّد مواعدةوذلك بعد صراع مرير مع المرض.

تعرّفت على الفقيد عن قرب بعد 14 جانفي 2011 وجمعتنا لقاءات عديدة في بعض التظاهرات السياسية الكبرى بتونس العاصمة… إلى أن دعوته إلى برنامجي الاذاعي « شهادات حيّة » بإذاعة المنستير فلبى الدعوة عن طيب خاطر وأجريت معه حوارا مطولا ببيته يمدينة أريانة يوم 23 أفريل 2014 تمّ بثّه على 04 حلقات وذلك أيام الأحد 11، 18، 25 ماي و 01 جوان 2014. ورغم ملازمته الفراش حينها بسبب مرضه فقد استقبلنا بحفاوته وابتسامته المعهودتين ولم يدخر جهدا في الجواب عن جميع أسئلتنا بأدقّ التفاصيل وبصراحة لم أعهدها لدى غالبية السياسيّين بتونس المستقلة.

وبهذه المناسبة الأليمة رأيت من الواجب التعريف بالفقيد ورصد أهم المحطات في مسيرته الجامعية البحثية والسياسية الطويلة.

ولد الأستاذ محمّد مواعدة يوم 17 أفريل 1938 بالحامّة وسط أسرة متوسطة الدخل أصيلة مدينة نفطة. كان والده الناصر مواعدة مدير مدرسة الحامّة. توفي والده وهو لا يزال في سنّ السابعة من عمره تاركا إياه رفقة والدته وشقيقته التي تصغره ببضع سنوات عرضة لضنك العيش وتقلبات الزمن وسوء معاملة خاله لهم.

زاول تعليمه الابتدائي بمدرسة نفطة والثانوي بتوزر ثمّ بتونس العاصمة بمعهد ابن رُشد التابع لجامع الزيتونة بشعبة العلوم حيث نال جائزة رئيس الجمهورية مباشرة إثر إعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957.

سافر إلى سوريا لمواصلة تعليمه العالي في اختصاص العلوم. غير أنّ ظروفه العائلية قد أجبرته على العودة إلى تونس حيث واصل تعليمه العالي بالجامعة التونسية التي تخرّج منها كأستاذ في اللغة والآداب العربية.

وفي مطلع السبعينات ناقش شهادة التعمّق في البحث برسالة حول: » الشيخ محمّد الخضر حسين: حياته وآثاره » تحت إشراف الأستاذ المنجمي الشملي.

بدأ مسيرته المهنية كأستاذ للغة والآداب العربية ومسيرته السياسية كمسؤول جهوي في لجنة التنسيق الحزبي بمدينة قفصة.

كان من أنصار التيار الديمقراطي والرأي المخالف داخل الحزب الدستوري وهو ما كلفه الرفت من الحزب في أعقاب مؤتمر الحزب « المنستير 2 » في سبتمبر 1974.

كان من المنخرطين والنشطين الأوائل في اتحاد الكتاب التونسيين عقب تكوينه في سنة 1971 ومن مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في سنة 1977 ثمّ حركة الديمقراطيّين الاشتراكيّين سنة 1978… وقد كلفته هذا النشاط الحقوقي والسياسي المعارض للحزب الحاكم آنذاك عديد المضايقات من قبل أجهزة البوليس السياسي في أواخر فترة حكم بورقيبة.

ومن سنة 1989 وإلى غاية سنة 1995 تولى الأمانة العامة لحركة الديمقراطيّين الاشتراكيّين. عارض بن علي و هادنه مرارا وتكرارا وكلفه بعدة مهام، داخل البلاد وخارجها. وفي أكتوبر 1995 تمّ إيقافه ومحاكمته بتهمة « إقامة علاقات استخباراتية مع عناصر في الخارد » (بليبيا)…

وفي سنة 1996 صدر ضده حكم بالسجن لمدة 11 سنة. وفي سنة 1999 أُفرِج عنه، لكن سرعان ما أُعِيدَ إلى السجن في 19 جوان 2001 بتهمة مخالفته قرار الإفراج الشرطي وإقامة علاقات مع حركة النهضة الاسلامية المحضورة، وبقي في الزنزانة رقم 7 بشكل انفرادي لمدة سنة و 3 أشهر والتنكيل بأفراد عائلته ولم يتمّ الإفراج عنه إلاّ يوم 14 جانفي 2002 إثر دخوله في إضراب جوع.

وفي سنة سنة 2008 وقبل انتخابات 2009 اتصل به بن علي هاتفيا ليعلمه أنه عنه بمجلس المستشارين.

ورغم قبوله بهذا المنصب فقد كان كثيرا ما ينتقد نظام بن علي داخل المجلس وهو ما كلفه اللوم والعتاب الشديد من قبل بن علي.

وبعد ثورة الحرية والكرامة لازم الصمت طيلة أكثر من سنة ليعود من جديد إلى الساحة السياسية بالظهور في عديد المنابر الاعلامية ثمّ التفرّغ لكتابة مذكّراته التي رأت النور في جويلية 2014، تحت عنوان: « قصتي مع بن علي أو في صناعة الطاغية »، منشورات «كارم الشريف».

رحم الله الفقيد ورزق ابناءه وحركة الديمقراطيين الاشتراكيّين و الطبقة السياسية الوطنية جميل الصبر والسلوان.