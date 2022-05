FOLIES FURIEUSES! GHANNOUCHI COMPARE LA TUNISIE QUI LUI A ÉCHAPPÉ, à LA …CORÉE du NORD

C ´est devant l écran de la Télévision , tunisienne , de l ETat Tunisien , que hier , Dimanche 15 mai 2022 , j ai vu , longs moments télévisés , divisés en “ chapitres “ , 1 , 2 , 5 , …une foule tunisienne , du genre “ bons enfants “ , drapeaux tunisiens conformes , mêmes formats , frais , agités , foule criait , chantait à l Unison : “ Dégage “ …” Dégage “ … Et le visé , n est autre que le Président de la République de Tunisie : KAIES SEAIED …

Le présentateur de ces images a eu la correction , de dire que cette masse de manifestants , devant le Théâtre National de l Avenue Habib Bourguiba , [ Avenue de la Revolution pour Ghannouchi … ] , a été canalisée , par un bon service d ordre , pour empêcher des désordres … Et ce présentateur , de diriger son micro vers les harengueurs officiels de la manif . L un d eux d ‘ égrener à l infini , toutes les villes tunisiennes , du Nord à l extrême sud , au delà de Tataouine , qui ont envoyé , les manifestants volontaires ? . Manif dominicale , appelée de tous les Vœux d En Nahdha et de ses satellites , depuis des jours . . J ai capté une autre voix , plus familière de Nejib Chebbi . Pour qui , la Tunisie retournerait a l opulence , la joie , la sécurité , la prospérité une fois la dictature abolie . La Vie en Tunisie y serait plus belle , moins chère , les restrictions , et difficultés des citoyens dépassées , disparues .Une fois la légalité de l avant 25 juillet 2021 rétablie . Deux jours auparavant , le même Nejib Chebbi , qui a pris la téte d un ” Front du Salut National “ pour se débarrasser de la Dictature de l actuel Carthage , a reconnu qu il revient à En Nahdha de Rached Ghannouchi , d être la tête , le Chef , de ce FSN , en étant la fraction dominante de ce Front … Et en toute bonne démocratie , il revient au plus fort , de dicter son programme et ses idées … Voilà , curieux , Nejib Chebbi , plus arrangeant vis a vis de Ghannouchi , Que les nombreux autres dirigeants d En Nahdha , devenus contestataires . Et même ce même Dimanche , hier , Abdellatif Mekki , ex ténor du parti de Montplaisir , qui a annoncé la formation de son nouveau parti , libéré des idées Ghannouchistes ! …

Au fait combien étaient ils , cette masse du “ Dégage “ “ Dégage “ , d hier ? : 2 a 5000 , selon … Et la tout commence à sonner faux ! Fussent ils étaient plus de Dix mille ? C est un Échec ! En souvenir des temps des appels pour le “ Million “ . Du temps des dizaines de milliers ,Sandwich eau et billet de …30 dinars , et des plus ultras , certains , pleurant en embrassant la main tendu , sans humilité , de leurs gourou ….

La Vérité , de nos jours , les politiques certifiés , et chefs de partis , ne représentent plus grands choses . Ils peuvent dire n importe quoi , fut il de sensé , moins mensongers , on les écoute pas ou dans l indifférence , sans aller pour le plus grand nombre au soupçon ou au mépris ….

Ce qui m a , personnellement , le plus surpris , tout au long de la semaine dernière , c est d avoir écouté Rached Ghannouchi , en loque , voilà quelques mois , depuis regaillardi , par les indécisions et “ personnalisme “ de Carthage … Entendu Ghannouchi dire a une television turque , d expression arabe : ” Que la Tunisie de Kaies Seaied , ressemble de plus en plus , rareté mondiale , à la COREE du NORD “ !

Habitué , à toutes les monstruosités , cela ne m a pas étonné , mais ce qui m a le plus surpris , c est que cette monstruosité , j insiste sur le mot , est passée , sans aucune surprise , dans une sorte d indifférence passive . Comme ceux , auparavant, qui ont appelé , qu ils soient officiels ou ex responsables , à ce que “ l Armée se révolte “ ou encore un ancien Président a appelé , ces derniers jours la “ Désobéissance Civile “ . …

La COREE du NORD ? , C est la Dictature la plus draconienne de l actuel siècle , et de la moitié du précédent. Même la CIA et le KGB ne savent pas ce qui s y passe , tellement l opacité du système est quasi totale . C est la Dictature d une famille à deux bras séculiers le PTC ( Parti du Travail de Coree ) et l Armée . Tout y est interdit au delà des soumissions totales au Regime . Tout est surveillé , tout contrôlé , même dans dans les crèches , . Arrestations , détentions , exécutions , ne sont soumis à aucune règle . Les Nations Unions denombrent entre 80 000 a plus de 120.000 les détenus , non de droits communs . Pays étrange , fermé , cadenace , dirigé depuis 1948 par une seule famille , celle de Kim IL Sung , décédé en 1994 . Le dernier maître du pays , après Kim Jong Il , c est Kim Jong Un … Fantasque personnage qui a tourné l américain Trump dans de la farine . A cause du développement du nucléaire , et de fusées balistiques nord Coréenne …

C est à cette Dictature , totale , absolue , goulag noir , , pire que le monde d Orwell , que Ghannouchi a comparé la Tunisie , celle qui lui a échappé depuis le 25 Juillet 2021 ! Et c est dans cette même Tunisie du 15 mai 2022 , que sur les Ondes de la Télévision Officielle Tunisie , j ai entendu les “ Dégage “ “ Dégage “ en s adressant au Président élu ….

Au delà de l Indifférence du plus grand nombre , des peurs des plus conscients , la Tunisie , en apparence restée belle , en attendant les insouciances de l Été , est elle devenue ” dingo “ ? , de nouveau avachie , laissant libres cours , aux nouveaux hilaliens ?

Et ce n est pas en s isolant , que Carthage , se sauvera , d un Nouveau Complot ….Pour revenir , monstrueux Mensonge , le Paradis ! , sic , d avant le 25 Juillet 2021 . Si lointain et si proche ! AD