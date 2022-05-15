في دكرى وفاة لأستاذ كمال عمران رحمه الله

في مثل هذا اليوم منذ سنتين غادرنا أستاذنا الفاضل كمال عمران إلى الرفيق الأعل رحمة الله.. .رحم الله الأستاذ كمال عمران رحمة واسعة. تبنّى مواصلة الإشراف على أطروحتي بعد وفاة المرحوم سعد غراب. ترافقنا في عدد من الملتقيات العلمية…..ولما كان وزيرا للشؤون الدينية خلفا للأستاذ بوبكر الخزوري واصلت العمل معه مديرا عاما لفترة وجيزة قبل أن يحل ركب البرويطة.وللتاريخ قد حرص كل الحرص على تكليفي بمهام رئيس الديوان بالوزارة غير أن هذا الحرص انقلب بالضد وأجج الأحقاد بين أعداء المدنية والحداثة وانتهت الأمور إلى غير ما ننتظر.كان المرحوم كمال عمران رجلا وفيا متواضعا صادقا طيب القلب لا يبخل على قصّاده بالنصيحة والمعلومة والمنهج القويم . عارفا في ميدان اختصاصه الحضارة العربية الإسلامية والشأن الديني في التزام بالتسامح والاعتدال والتآخي مع المختلف إنسانيا دون الخروج عن المذهب المالكي الأشعري مذهب البلاد عبر التاريخ.18