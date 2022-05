Moncef Ben Mrad New

17 avril 2021 ·

Elle est partie silencieusement, hier après-midi, dans une chambre d’hôpital, où elle a été transférée de prison suite à la chute de

Elle s’est rendue au 238e d’une grève de la faim exigeant un processus équitable dans un pays, la Turquie, où l’égalité et la justice sont des concepts inexistants. Surtout si vous êtes une femme. Surtout si vous êtes un défenseur des droits de l’homme. Surtout si tu ne penches pas le dos devant un pouvoir qui voudrait fermer ta gueule.

*Ebru Timtik est morte comme ça, de faim et d’injustice. Son cœur s’est arrêté simplement parce qu’il n’avait plus rien à pomper dans un corps déconstruit par rien. * *

Elle est morte en défendant son droit à un procès équitable après avoir été condamnée à 13 ans, ainsi que 18 autres avocats comme elle, arrêtés pour avoir défendu d’autres personnes accusées du même crime.

Elle est morte en tant qu’Ibrahim et en tant qu’Helin et en tant que Mustafa du Grup Yorum, est morte après 300 jours de jeûne pour combattre la même accusation.

Elle est morte en combattant avec son propre corps, aux conséquences extrêmes, une bataille qu’en Turquie d’Erdogan il n’est plus possible de mener avec un mot, un vote, une manifestation sur la place.

Elle est morte comme des héros, sacrifiant sa vie pour les droits de tout le monde.

Il n’y a qu’une façon de célébrer la mémoire de cette grande femme : ne pas se taire. Faites que sa voix aille le plus loin possible, là où elle ne peut plus atteindre.

Il y a des idées si fortes capables de survivre même à la mort.

Au revoir Ebru. Vive Ebru.

