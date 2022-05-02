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دار الثقافة الوردانين: مهرجان فنون التراث

Publié par Candide le 2 mai 2022 dans Chroniques

أيام 13 و 14 ماي

Peut être une image de ‎plein air, porte et ‎texte qui dit ’‎حمام الورادة‎’‎‎
Nassira  · 

مهرجان فنون التراث

الدورة الأولي

أيام 13 و 14 ماي 2022

◾◾◾◾◾.

الجمعة 13 ماي 2022

الساعة 15:00h امام دار الثقافة

– عرض فولكلوري لفرقة حنبعل للفنون الشعبية

الساعة 15:30h حمام الورادة الوردانين

– افتتاح الفضاء الثقافي  » حمام الورّادة ذاكرة المكان  » بمنظور ابداعي

La créativité de Mme Nassira Abdelwahed

– افتتاح معرض صور فوتوغرافية  » الزياتين المعمرة للبلاد الونسية  » للفنان نجيب الشك

 » Portraits d’oliviers millénaires « 

الساعة 16:30h دار الثقافة

– ندوة فكرية حول  » إشكاليات رقمنة التراث اللامادي الواقع والمأمول  » بإدارة الدكتور سعد بورغل

مع مرافقة موسيقية تقديم الدكتور توفيق بوقرة

* مداخلة أولي حول  » التثمين الرقمي للتراث تجربة وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية  » تقديم الدكتورة آمال حشانة

* مداخلة ثانية حول « الرقمنة والتراث الواقع والأفاق  » تقديم الدكتور لطفي بلهويشات

* مداخلة ثالثة حول  » رقمنة التراث بين الصورة والجماليات  » تقديم الدكتور عاطف سالم

الساعة 18:00h دارالثقافة

– اختتام الندوة  » إشكاليات رقمنة التراث اللامادي الواقع والمأمول « 

السبت 14 ماي 2022

« حديــــــــــــــــث الوردانــــــيـــ

الساعة 5:00h دار الثقافة

– افتتاح معرض صور فوتوغرافية حول  » التاريخ النضالي لمدينة الوردانين « 

الساعة 16:00h دار الثقافة

– لقاء حواري حول  » محطات تاريخية لمدينة الوردانين  » تقديم الدكتور محمد نبيل قريسة والدكتور محمد الشتيوي

– مع مرافقة موسيقية تقديم الفنان زياد خذر

الساعة 18:00h دار الثقافة

– اختتام اللقاء الحواري

الساعة 19:00h دار الثقافة

– عرض عوامرية الوردانين بقيادة الفنان حبيب رجب

الساعة 21:00h دار الثقافة

– اختتام مهرجان فنون التراث في دورته الاولي

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