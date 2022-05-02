دار الثقافة الوردانين: مهرجان فنون التراث

أيام 13 و 14 ماي
Nassira ·
مهرجان فنون التراث
الدورة الأولي
أيام 13 و 14 ماي 2022
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الجمعة 13 ماي 2022
الساعة 15:00h امام دار الثقافة
– عرض فولكلوري لفرقة حنبعل للفنون الشعبية
الساعة 15:30h حمام الورادة الوردانين
– افتتاح الفضاء الثقافي » حمام الورّادة ذاكرة المكان » بمنظور ابداعي
La créativité de Mme Nassira Abdelwahed
– افتتاح معرض صور فوتوغرافية » الزياتين المعمرة للبلاد الونسية » للفنان نجيب الشك
» Portraits d’oliviers millénaires «
الساعة 16:30h دار الثقافة
– ندوة فكرية حول » إشكاليات رقمنة التراث اللامادي الواقع والمأمول » بإدارة الدكتور سعد بورغل
مع مرافقة موسيقية تقديم الدكتور توفيق بوقرة
* مداخلة أولي حول » التثمين الرقمي للتراث تجربة وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية » تقديم الدكتورة آمال حشانة
* مداخلة ثانية حول « الرقمنة والتراث الواقع والأفاق » تقديم الدكتور لطفي بلهويشات
* مداخلة ثالثة حول » رقمنة التراث بين الصورة والجماليات » تقديم الدكتور عاطف سالم
الساعة 18:00h دارالثقافة
– اختتام الندوة » إشكاليات رقمنة التراث اللامادي الواقع والمأمول «
السبت 14 ماي 2022
« حديــــــــــــــــث الوردانــــــيـــ
الساعة 5:00h دار الثقافة
– افتتاح معرض صور فوتوغرافية حول » التاريخ النضالي لمدينة الوردانين «
الساعة 16:00h دار الثقافة
– لقاء حواري حول » محطات تاريخية لمدينة الوردانين » تقديم الدكتور محمد نبيل قريسة والدكتور محمد الشتيوي
– مع مرافقة موسيقية تقديم الفنان زياد خذر
الساعة 18:00h دار الثقافة
– اختتام اللقاء الحواري
الساعة 19:00h دار الثقافة
– عرض عوامرية الوردانين بقيادة الفنان حبيب رجب
الساعة 21:00h دار الثقافة
– اختتام مهرجان فنون التراث في دورته الاولي