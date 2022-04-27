« يسعد أسرة المعهد التونسي للعلاقات الدولية أن تضع بين يَدَيْ القارئ الكريم هذا الإصدار لترجمة مغاربيو مونتريال[1]، وهو مقال إنشائي، أو فصل[2]، وفق الاصطلاح العربي العريق، للكاتبة بشرى المناعي، صدر بالفرنسية سنة 2018 عن منشورات الجامعة الكيبكية بمونتريال. وفي مستهل هذا التقديم، لا يسعنا الا أن نقدم جزيل الشكر لصاحبة الكتاب التي تعكف على دراسة موضوع الهجرة المغاربية في الكيبك منذ سنين طويلة، وتحديدا منذ بداية العقد الثاني للألفية الثالثة، حيث جعلت من هذا الحقل المعرفي ميدان تخصصها، مما أهلها لنيل درجة الدكتوراه في هذا المجال وفتح لها أبواب التدريس والبحث بالجامعة التي كانت تَؤُمُّها كطالبة.

والشكر الموجه لشخص بشرى المناعي هو في الواقع تثمين مستحق لبحث ريادي وثري بالمعلومات، يتيح للقارئ أولا معرفة الكثير عن الجاليات المغاربية بالخصوص، والعربية والإسلامية بصفة أَعَمَّ، التي تقيم في الكيبك[3]، وهي جزء من شعوبنا نكاد لا نعرف عنها إلا القليل، مقارنة بما نعرفه عن جالياتنا بالبلدان الأوروبية. ولأن البحث يعطينا أيضا عن الحاضرة المونتريالية صورة وثائقية شاملة، بل وأكثر من ضافية على عدة مستويات، يمكن أن يُعَدَّ هذا الكتاب مرجعا للباحث والطالب على حد السواء، وللقارئ العربي الشاب الذي يرغب في الهجرة لكندا، إما بغرض الدراسة أو بحثا عن العمل. فـ »مغاربيو مونتريال » في مجمله، فضلا عن المادة العلمية التي تهم المثقف والأكاديمي بدرجة أولى، هو بمثابة دليل للمسافر، يستحق أن يجد مكانا له لا فقط على رفوف المكتبات، وإنما أيضا في حقائب الحَجِّ لأمريكا الشمالية.

عندما التمس مني أخي وصديقي الدكتور أحمد المناعي، بصفته ناشرا، تقديم هذا الكتاب، عرض عَلَيَّ تحبير المادة في « صفحتين أو ثلاثة على الأكثر ». لكن فيض المادة والخاطر فرض خيارا لا يقبل التقيد باقتراح الأخ والصديق العزيز. فالعديد من المواضيع التي يثيرها الكتاب المذكور تستدعي قراءةً لِمَا بين السطور وما خلفها، وتفاعلا أكبر مما يمكن اختزاله في بعض الصفحات. ولا يجوز لمن حظي بشرف التقديم، أن يمر مرور الكرام على النقاط التي أثارت اهتمامه، والتي يمكن تبويبها في ست محطات، تكون عناوينها كالآتي: « جمهورية المغرب الكيبكي »، « المغرب الفتى وعمى الالوان »، بصمة الأوائل من قرطاج والجزيرة العربية »، و »المسار الخاص للدكتورة بشرى المناعي… »

أحمد العامري

8 جانفي 2021

https://amriahmed.blogspot.com/2021/07/blog-post.html