معارك خالدة : معركة صفاقس

صفحات من تاريخ تونس

وصلت أولى قطع الاسطول الفرنسي الى ميناء صفاقس يوم 5 جويلية 1881وشرعت بضرب الدينة بقنابلهايوميا حتى يوم 11 جويلية بدون هوادة ولم يؤثر ذلك شيئا في عزيمة السكان الذين شد أزرهم عدد من فرسان القبائل بقيادة علي بن خليفة.وكانت قنابل الأسطول تستهدف المدينة والاسوار وكلما هُدم جانب من الاسوار نهارا يجدد المقاومون بناءه ليلا.وبعد وصول دعم عسكري قوي للفرنسيين يوم 11 جويلية وتواصل القصف الشديد هجمت قوات الاحتلال على المدينة يوم 16 جويلية ونزلت 3فرق من المشاة وفرقتان من البحرية واحتلت أغلب مراكزها بعد معارك عنيفة مع المجاهدين ، يقول فيكتور سير » نزل الجيش بقيادة الكولونيل « جامي » وكانت المدينة تدافع عن نفسها بغاية الحزم ففي بعض الشوارع وجب احتلال المساكن الواحد تلو الاخر بعد القتال العنيف ، وعلى الساعة العاشرة مساء خمدت نار الحرب وكان الاسطول قد رمى أكثر من 2000 قنبلة » .صمدت صفاقس اكثر من 10 أيام تحت وابل غزير من القنابل ولم تسقط إلا بعد ان هدمت أسوارها ومنازلها وامتلأت بالاموات والجرحى ودخلتها الجيوش الفرنسية فقابلها المجاهدون بعنف وقاتلوها في الشوارع وفي المنازل واستعملوا كل الاسلحة المتاحة من البنادق الى السيوف والعصي وصولا الى الاشتباك بالايدي .. وتغلب السلاح الحديث على عزيمة المقاومة وانتقم المحتلون من اهل المدينة فارتكبوا المجازر ونزعوا أسلحة أهلها وأرغموهم على دفع غرامة حربية قيمتها 15 مليون فرنك .

ونجا عدد من قادة الجهاد فغادروا المدينة مع فرسان البدو وكان من القادة الذين غادروا محمد كمون ومحمد الشريف وعلي خماخم .. وانتقلت المعارك الى أحواز المدينة خصوصا الطريق الرابطة مع قابس والطريق المؤدية الى سوسة ..

الصورة : لوحة فرنسية تصور احتلال صفاقس 1881.