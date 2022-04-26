Rania Madi2 h · الصفحة الرسمية لسيادة المطران عطا الله حنا / القدس4
h · سيادة المطران عطا الله حنا : » نوجه نداء عاجلا الى المرجعيات الروحية المسيحية والاسلامية بضرورة التحرك نصرة للقدس ومقدساتها واهلها » القدس – وجه سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم نداء عاجلا الى كافة المرجعيات الروحية المسيحية والاسلامية في هذا المشرق بشكل خاص وفي العالم بأسره بشكل عام وذلك حول ما تتعرض له مدينة القدس في مقدساتها واوقافها المسيحية والاسلامية .وقال سيادته في نداءه بأن قضية القدس ومقدساتها هي ليست شأنا يخص الفلسطينيين لوحدهم او المقدسيين بنوع خاص بل هي شأن يخص الامة كلها وكافة المسيحيين والمسلمين في كل مكان .فعندما يعتدى على المسيحيين والمسلمين في اعيادهم ولدى توجههم الى مقدساتهم فإن هذا هو امتهان للكرامة الانسانية والمقدسيون يقفون في الخطوط الامامية دفاعا عن القدس ولكن وجب عن الامة كلها وعلى المسيحيين والمسلمين في كل مكان بأن يكونوا في خندق واحد في الدفاع عن هذه القضية العادلة .اقول للمرجعيات الروحية المسيحية والاسلامية بأنكم عندما تدافعون عن القدس تدافعون عن انفسكم وتاريخكم وعن دينكم وعن قيمكم وانسانيتكم فلا تتركوا القدس لوحدها تتعرض لهذا الاستهداف والاستفزاز .ان ما تعرض له المسيحيون في عيد القيامة وما يتعرض له المسلمون في باحات الاقصى انما هي وصمة عار في جبين الانسانية ويجب ان تتحرك الدول العالمية التي تتغنى بحقوق الانسان وبالحرية والديمقراطية وان يترجموا ذلك عمليا على الارض فلماذا يُحرم الفلسطينيون من ان يعيشوا بسلام في مدينتهم ويعتدى على مقدساتهم واوقافهم ولا يستثنى من ذلك ايضا الاعياد والمناسبات الدينية .هنالك تحرك عاجل يجب ان يحدث وهنالك مبادرات سريعة يجب ان تتم فلا يجوز ان تترك القدس لوحدها تمر بهذه الظروف المأساوية وهذه المظالم المستمرة والمتواصل