رسالة مفتوحة الى الرئيس قيس سعيد …..بقلم عبدالعزيز شرفالدين

السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ازكى السلام

عليكم بالبدء، بشكل جدي ومستعجل لا يقبل التأجيل، في فتح المجال للوطنيين الصادقين المخلصين للوطن والشعب للمساهمة في بناء التصورات والمشاريع التي يمكن أن تنهض بالبلاد، وذلك بالجلوس على طاولة واحدة للنقاش وتبادل الآراء حول مستقبل البلاد على جميع الأصعدة، والابتعاد عن الطريقة التي يقع التعامل بها حاليا مع الآخرين، سواء كانوا مخالفين أو مساندين وذلك قبل فوات الأوان.

كفى الآن من الكلام والتهديد والوعيد الذي لا ينفع البلاد في شيء، ولم يقع محاسبة المخطئين في حق البلاد والعباد. فتونس في هذه المرحلة الحرجة، في أشد الحاجة إلى جميع أبنائها المخلصين للخروج من الوضعية الصعبة التي تمر بها، وذلك استنادا إلى روح وطنية عالية مع التوقف عن اتهام الآخرين وسبهم والحط من قيمتهم.

إن من المهام الأولى للرئيس أن يكون جامعا لكل أبناء الوطن دون أي تفرقة أو تمييز. فما نراه الآن من تقسيم للتونسيين لا يفيد الوطن في شيء، ولا يمكن أن يخدم المصلحة الوطنية. ونحن إذ ساندنا في السابق ونساند في الوقت الحاضر، الإجراءات التي وقع اتخاذها يوم 25 جويلية 2021، فذلك من منطلق وطني صادق ومن كرهنا وبغضنا لفترة الخراب التي مرت بها بلادنا ودامت لمدة عشر سنوات. ولم تكن مساندتنا تستند إلى منح الحكم كاملا ومطلقا إلى شخص واحد ليكون هو المحدد الجميع المسارات والاختيارات، وليكون هو القاضي والحكم في نفس الوقت.

نصيحة ثمينة أقدمها إليك يا سيادة الرئيس قيس سعيد، كشخص له تجربة طويلة في الميدان السياسي، وتتمثل في أن لتونس رجال أهل ثقة وأمانة ويمكن الاعتماد عليهم للنهوض بالبلاد، ولا يجب الاستهانة بهم ولا تجاهلهم. إن تجربتك الأخيرة مع من خانك ولم يكن في مستوى المسؤولية، ربما توحي لك بأن للجميع نفس السلوك والتصرف.

سيدي الرئيس،

إن الشعب لا يمكن أن يتحمل إلى ما لا نهاية أخطاءكم ولا أخطاء الذين سبقوك لأكثر من عشر سنوات. ولا أحد يعلم هل خرجت تونس من هذا النفق المظلم، أم أن الطريق مازالت طويلة، وفترة التعثر والانهيار ما زالت مستمرة. أنصحك أن تعتمد على رجال صادقين لهم خبرة ومستعدين أن يمدوك بأسماء رجال ونساء مخلصين لتونس وشعبها، وتستطيع أن تعول عليهم لأن من حولك ليسوا بأهل للمكان الحساس الذي منحتهم إياه. إنهم يستغلون مكانتك الآن، ويوم تسقط يكونون من أوائل اللاعنين لك، ومن أوائل من يتهمك ويقوم بسبك. ويعتبرون أنك أنت سبب كل الأخطاء، وهم أبرياء من الفشل الذي حصل في عهدكم. إن التاريخ القريب يثبت، والدليل متوفر لديك، أن من عينتها ومنحتها ثقتك، اتهمتك بأنك أنت المخطئ في التعامل مع الملفات، والسبب في الوضع الحالي الصعب الذي تعيشه بلادنا، عندما تمكنت من الخروج والاستقرار خارج أرض الوطن.

إن تونس في أشد الحاجة للجلوس على طاولة الحوار المسؤول والجاد من أجل إنقاذ الوطن. لا أريد الدخول في تحليل مستفيض لما تعيشه بلادنا تونس، لأن الجميع على علم بذلك، ولأن العالم بأكمله لا يخفى عليه وضع تونس. أتمنى أن تصلك رسالتي هذه وتتقبلها بصدر رحب وقلب منفتح على الخير، وتجد الترحيب لديكم لأنها تمثل نصيحة صادقة مخلصة من وطني ضحى لسنين طويلة من أجل سلامة وطنه واستقراره السياسي، ويتمتع برؤية مستقبلية لوطنه وليس من الذين يلهثون وراء الكراسي. تقبل سيدي الرئيس أسمى التحيات التي تليق بمقامك

عبد العزيز شرف الدين اليعقوبي، سياسي وحقوقي دولي

فرنسا في 25 أفريل 2022