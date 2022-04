Voici les 31 meilleures universités africaines du classement mondial du cabinet britannique Quacquarelli Symonds

Mise à jour le 20/04/2022 à 16h04 Publié le 20/04/2022 à 16h03 Par Moussa Diop

Le cabinet britannique Quacquarelli Symonds vient de publier son classement annuel des meilleures universités du monde. Sur 1.300 universités, on ne compte que 31 africaines, en majorité sud-africaines et égyptiennes.

Le cabinet britannique Quacquarelli Symonds vient de publier son classement annuel des meilleures universités du monde, intitulé QS World University Rankings 2022. Pour cette édition, ce sont 1.300 universités des quatre coins du globe qui ont été passées au crible, soit le plus grand nombre jamais étudié. Chaque institution a été évaluée selon 6 indicateurs clés: la réputation académique, la perception des employeurs, le ratio professeurs/étudiants, la notoriété des facultés (apports dans des recherches ou études), le ratio de professeurs internationaux et le ratio d’étudiants internationaux.

La réputation académique représente 40% de la note attribuée, la perception des employeurs 10%, le ratio professeurs/étudiants 20%, la notoriété des facultés 20%, le ratio de professeurs internationaux 5% et le ratio d’étudiants internationaux 5%. La réputation académique, qui repose sur une enquête académique rassemblant des opinions de 130.000 experts du domaine de l’enseignement et de la recherche dans les universités du monde, pèse ainsi énormément dans la note finale, sachant que les meilleures universités sont celles dont les scores sont proches de 100.

Au niveau mondial, le classement des 1.300 meilleures universités est dominé par Massachusetts Institute of Technology (USA), qui truste pour la 10e année consécutive la tête du classement avec un score de 100 points/100. Les autres places du top 5 sont occupées par University of Oxford (Royaume-Uni), Stanford University (USA), University of Cambridge (Royaume-Uni) et Harvard University (USA).

Seules 31 universités africaines figurent dans le QS World University Rankings 2022. Ce qui atteste de la faiblesse du système de l’enseignement supérieur africain, notamment en ce qui concerne le volet réputation académique. Parmi cette poignée d’universités africaines, l’on compte 13 égyptiennes, 9 sud-africaines, 3 tunisiennes, 2 soudanaises, 1 ougandaise, 1 kenyane, 1 ghanéenne et 1 marocaine.

La première place continentale revient à University of Cape Town (Afrique du Sud), classée 226e au niveau mondial avec un score de 40,3 points. Elle est suivie de deux autres institutions sud-africaines, à savoir University of Witwatersrand, 424e mondiale avec un score de 27,1 points, et University of Johannesburg, 434e mondiale avec un score de 26,7 points.

The American University in Cairo d’Egypte (445e rang mondial avec un score de 26,1 points) et Stellenbosch University d’Afrique du Sud (482e rang mondial avec un score de 24,6 points) complètent le top 5 des meilleures universités africaines du QS World University Rankings 2022.

A noter que le Nigeria, première économie africaine et pays le plus peuplé du continent, n’est pas représenté dans ce classement.

Voici les 31 universités africaines figurant au QS World University Rankings 2022:

1 – University of Cape Town, Afrique du Sud (226e)

2 – University of Witwatersrand, Afrique du Sud (424e)

3 – University of Johannesburg, Afrique du Sud (434e)

4 – The American University in Cairo, Egypte (445e)

5 – Stellenbosch University, Afrique du Sud (482e)

6 – Cairo University, Egypte (rang compris entre 571e et 580e)

7 – University of Pretoria, Afrique du Sud (601-650)

8 – Université de Sousse, Tunisie (701-750)

9 – Ain Shams University, Egypte (801-1000)

10 – Rhodes University, Afrique du Sud (801-1000)

11 – University of Kwazulu-Natal, Afrique du Sud (801-1000)

12 – Al-Azhar University, Egypte (1001-1200)

13 – Alexandria University, Egypte (1001-1200)

14 – 1ssiut University, Egypte (1001-1200)

15 – British University in Egypt, Egypte (1001-1200)

16 – Makerere University, Ouganda (1001-1200)

17 – North-West University, Afrique du Sud (1001-1200)

18 – Suez canal University, Egypte (1001-1200)

19 – University of Ghana, Ghana (1001-1200)

20 – University of Nairobi, Kenya (1001-1200)

21 – University of the Western Cape, Afrique du Sud (1001-1200)

22 – German University in Cairo, Egypte (1201+)

23 – Helwan University, Egypte (1201+)

24 – Mansoura University, Egypte (1201+)

25 – Sudan University of Science and technology, Soudan (1201+)

26 – Tanta University, Egypte (1201+)

27 – Université of Khartoum, Soudan (1201+)

28 – Université Mohammed V de Rabat, Maroc (1201+)

29 – Université de Tunis, Tunisie (1201+)

30 – Université de Tunis El Manar, Tunisie (1201+)

31 – Zagazig University, Egypte (1200+)

