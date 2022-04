Le témoignage glaçant d’une Yézidie libérée des griffes de Daech

Après l’effondrement de leur “califat”, des djihadistes de l’organisation État islamique se sont enfuis en Turquie, emmenant parfois avec eux leurs esclaves sexuelles yézidies. Certaines sont libérées dans des opérations de la police turque ou rachetées par leur famille. C’est le cas de Rojda, dont le média turc “Kisa Dalga” rapporte le récit.

Sur cette photo datant de février 2015, Ilham, une femme yézidie kidnappée et violée à plusieurs reprises par un djihadiste de l’EI avant de réussir à fuir et à trouver refuge dans un camp près de la ville de Duhok, en Irak. PHOTO/ASMAA WAGUIH / REUTERS

Une jeune femme yézidie de 23 ans, que nous appellerons Rojda [“aurore”, en kurmandji, un des principaux dialectes kurdes] afin de préserver son anonymat et sa sécurité, a été libérée par ses ravisseurs de l’organisation État islamique (EI). Retenue captive dans la ville de Kazan, dans la province d’Ankara, depuis trois ans, elle a été libérée en contrepartie du versement par sa famille, établie au Canada, d’une rançon de 8 000 dollars.

Sa libération a eu lieu il y a plusieurs jours, dans un quartier isolé d’Ankara, où elle a été récupérée par des émissaires désignés par sa famille. Son état de santé ne lui permettant pas de voyager immédiatement, elle a d’abord été brièvement soignée. Nous avons eu l’occasion de nous entretenir quinze minutes avec elle, avant son départ définitif de Turquie.

Dans l’interview que nous avons réalisée avec elle, nous avons pris garde à ne pas poser de questions susceptibles de raviver ses traumatismes et d’aggraver encore sa santé psychique. Voici le bref récit qu’elle nous a fait des suites de son enlèvement dans le Sinjar.

Vendue de nombreuses fois

Lors du massacre de Sinjar, en 2014, Rojda a été kidnappée en même temps que sa mère et trois de ses sœurs. Elles ont d’abord été retenues dans un même endroit, avant d’être séparées. Pendant deux ans, Rojda est vendue et achetée de nombreuses fois par des membres de l’organisation djihadiste, d’abord dans la ville de Mossoul, en Irak, puis à Raqqa, en Syrie. Durant toute sa captivité, en plus des viols, elle est aussi victime de la violence des femmes des djihadistes.

[En août 2014, l’État islamique, qui contrôlait alors des pans entiers de l’Irak et de la Syrie, avait lancé une offensive contre le mont Sinjar, lieu d’implantation historique des Yézidis, une minorité religieuse kurdophone considérée comme des “adorateurs de Satan” par les djihadistes. Des milliers de femmes avaient été enlevées puis vendues comme esclaves sexuelles. Une partie d’entre elles demeurent encore aujourd’hui entre les mains de leurs geôliers.]

Une tentative de suicide puis de meurtre

Alors qu’elle était entre les mains d’un de ses tortionnaires, lors d’un voyage entre les villes de Raqqa et de Mayadine, en Syrie, Rojda tente de se donner la mort en se jetant du pick-up de son ravisseur, qui conduisait à grande vitesse. Elle est écrasée par la voiture qui les suivait, et ses deux jambes sont fracturées à de multiples endroits. Elle est envoyée dans une maison de soins à Mayadine tenue par des femmes de l’EI et dirigée par une Tunisienne et une Algérienne. Elle y est victime de la violence de ces femmes qui veulent la contraindre à pratiquer l’islam. “Je ne ressentais rien, j’étais comme vide de tout sentiment”, se remémore la jeune femme, en grande détresse psychologique.

Pendant une longue période qu’elle ne parvient pas à chiffrer, elle est gardée dans un sous-sol humide avec des fuites d’égout, dans une obscurité totale et où pullulent souris et rats. Elle y survit avec trois autres Yézidies. Leurs geôlières, qui les appellent “les infidèles”, leur distribuent une fois par jour un demi-pain et de l’eau. Un beau jour, elles sont finalement extraites du sous-sol, dans un état d’épuisement physique et d’effondrement psychologique. Leurs blessures sont soignées sur les ordres d’hommes de l’EI qui visitent les lieux.

Peu de temps après, les quatre Yézidies ainsi que plusieurs enfants sont conduits par ces hommes à Deir Ez-Zor [sud-est de la Syrie]. Les femmes sont installées dans des maisons différentes. Au bout de quelques semaines, Rojda est achetée par un djihadiste égyptien, qui l’emmène dans la maison où il vit avec ses trois femmes et ses six enfants. Peu de temps après, l’homme décède. Cette fois, Rojda est envoyée dans une maison de la ville où habitent les veuves des djihadistes.

Elle est ensuite achetée par un djihadiste syrien, mais face à la multiplication des bombardements et des assauts militaires contre les bastions de l’EI [menés depuis les airs par la coalition internationale et sur le terrain par la milice kurde des YPG], le djihadiste décide de partir vers la frontière turque avec sa famille. Ils s’installent dans la province d’Idlib [dans le nord-est de la Syrie], où Rojda est achetée pour 200 dollars par un djihadiste turc.

Un jour où elles se trouvent seules à la maison, la femme turque du djihadiste tente d’assassiner Rojda à l’arme blanche puis de se suicider. Elles échappent toutefois à la mort et sont toutes les deux soignées. À sa sortie de l’hôpital, Rojda est emmenée dans la maison d’un djihadiste syrien. Peu de temps après, ce dernier traverse clandestinement la frontière turque avec sa famille, emmenant la jeune femme avec lui.

L’arrivée en Turquie

Rojda reste environ trois ans en Turquie, où elle séjourne d’abord dans la ville de Gaziantep [dans le sud-est du pays, près de la frontière syrienne]. Le djihadiste, qui a obtenu une carte de “protection temporaire” [le statut de réfugié n’existant pas en droit turc, cette carte est délivrée aux demandeurs d’asile] pour lui et sa famille, fait confectionner une fausse carte pour Rojda. Après un voyage en voiture, ils vont ensuite s’installer dans la ville de Kazan, près d’Ankara.

L’état de santé de Rojda, qui s’est dégradé (elle est souvent prise de vomissements, de saignements et de douleurs au dos), la rend invalide et pousse la famille à vouloir la vendre. Ils parviennent, par le biais des réseaux sociaux, à contacter des membres de sa famille éloignée, installés au Canada. Lors d’un appel vidéo, ils leur montre la jeune femme, la laisse échanger avec eux et demandent 8 000 dollars pour sa libération.

Les Yézidis canadiens prennent contact avec les organisations internationales qui travaillent à la libération des captifs yézidis et mettent un plan sur pied en trois jours. Des gens de confiance, à Ankara, rencontrent les émissaires des djihadistes, et, en pleine nuit, dans un quartier désert d’Ankara, Rojda leur est remise. Elle se trouve désormais en sécurité dans un pays européen, où elle est soignée, aux côtés d’une de ses sœurs, elle aussi rescapée des mains de l’EI.